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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Нардепы Пономарев и Валентиров отказались прибыть на допрос по делу об убийстве Олешко (Сармата)

Народные депутаты Украины Александр Пономарев (группа "Воля народа") и Сергей Валентиров, которых накануне полиция вызвала в качестве свидетелей по делу об убийстве Виталия Олешко (Сармата), не явились на допрос.

Об этом сообщает корреспондент "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что депутаты отказались от допроса.

"В 11:50 позвонил адвокат Евгений Озюменко, представляющий интересы Пономарева и Валентирова, и сообщил, что в полицию лица не прибудут", - сказал Аброськин и добавил, что якобы из-за участия в избирательном процессе.

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На звонки и сообщения "Громадського" адвокат депутатов пока не ответил.

Напомним, ранее полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Источник: https://censor.net.ua/n3138651
 
 
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Как Раду собрать на заседание, так все, закрылись мы, в воскресенье выборы. Мы не работаем больше.

Как на допрос приехать, так мы народные депутаты, у нас неприкосновенность
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Как мост доремонтировать - у него пари с мером,
Как убийство Шереметев раскрыть - у него:придёте с докладом,
Как коммуналку снизить - шутка была;
Как дороги поремонтировать - указ рожаем.
Как-то все очень запутано в головах зебилов.
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Зверніть увагу , приналежність депутата валєнтірова до петіного бпп- вказана лише в останньому абзаці новини.. Потужно, Цензор..
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По моему уже всем заметно , что Цензор и Бутусов усердно лижут шоколадную **** .
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Ничего завтра этих двух ********* переизберут и все успокоятся
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То лі дєло Жукова чи Кагановича на марках друкувати. Українців ненавидели і вбивали мільйонами. Зате не фашисти.
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