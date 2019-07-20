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 Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж

В районе проведения Операции Объединенных сил эксперты НАТО по стратегическим коммуникациями изучали диалог украинских военных с местным населением.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"В Приазовье группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникаций в районе проведения ООС", - сказано в сообщении.

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Представители НАТО ознакомились с политикой безопасности в районе линии разграничения.

"Особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил. В частности, на создании условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризации медиаобразования среди детей и юношества, на оказании гуманитарной помощи", - отметили в штабе ООС.

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Читайте на Цензор.НЕТ: На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению живой силы, - Безсмертный

Эксперты интересовались, какие шаги предпринимают соответствующие структурные подразделения ООС по восстановлению социально важной инфраструктуры, оказанию эффективной медицинской помощи людям в прифронтовых районах, обеспечению досуга и созданию условий для отдыха детей.

"Почему наш опыт интересен для представителей НАТО? Украинские военные, находящиеся в районе проведения ООС, ежедневно упорно работают на укрепление доверия и сотрудничества между армией и народом, вместе восстанавливая регион и мирную жизнь. Мы объективно информируем людей о деятельности и задачах ООС. Рассказываем также о роли в обеспечении условий для устойчивого развития региона. Также активно сотрудничаем с органами местной власти и с региональными СМИ", - заявил полковник ВСУ Руслан Мирошниченко.

Также на Цензор.НЕТ: Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС 05
Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС 06

Источник: https://censor.net.ua/n3138650
 
 
 Топ комментарии
 
Що, кацапе, НАТО не подобається?
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А! Як ви думаєте, Ірина Довгань дуже зрадіє зустрічі з тією мавпою, яка її била ногами? Це ж зомбоване бидло теж портапить під амністію, як і "такі ж люди жителі Донбасу"
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Гыглик , это канешно все хорошо , но недостаточно . Требуется икспердное мнение Алежки Панамаря . Шо он думает по этому поводу Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 3021
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Експерти НАТО подивились до чого призвела стратегія НАТО направлена на слабку Україну! Віддали кацапам ядерну зброю та Чорноморський флот, під час розвалу СРСР, тільки щоб Україна не була потужна в військовому сенсі і щоб не напала на Румунію чи Туреччину по вказівці росії. А тепер росія напала на Україну і обстрілює її артилерією - ось результат ідіотської політики НАТО направленої на послаблення України! І досі стратегія НАТО передбачає подальше послаблення України! В жодному разі НАТО не радить нам відновлювати військовий флот, ударні ракети, ядерну зброю, тіпа дорого! А вмирати під кацапськими снарядами це не дорого? Що Ви скажете, експерти НАТО? Пішли би ви накуй!
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Замість того, щоб бодай ПРОДАТИ ракети та навчити ними користуватися, єкспєрди НАТО вивчають діалоги. Звіздєц і Путіну і сєпарам.
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Это такая стратегия НАТО в Украине .Не злить путена . А направить на путь истины , открыть ему глаза , призвать к благоразумию , высказать озабоченность , пригласить к диалогу , а если нужно то и пригрозить ему санкциями....против его собаки и возможно против его садовника если не прислушается Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 5290
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Т.е. неважно, что деды будут приносить взрывчатку в банке с мёдом?
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Кто по-твоему Ирина Довгань? Киевлянка? Такая же жительница Донбасса.

Так что да, такие же люди. Одни как Ирина Довгань, другие - агрессивное зомбированное быдло.
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А! Як ви думаєте, Ірина Довгань дуже зрадіє зустрічі з тією мавпою, яка її била ногами? Це ж зомбоване бидло теж портапить під амністію, як і "такі ж люди жителі Донбасу"
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на всякий случай довожу-преступная амнистия продавленная рошенком в 14 году при закрытом зале и без табло ВР на сегодняшний день находиться в КС и скорее всего будет отменена как и прочие преступные законы и деяния друга мертвечука порошенко
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Факт, від якого нікуди не подінешся. Ірина Довгань - одна з тих, кому пощастило. А скільки таких, кому не пощастило? Скільки їх покалічено і вбито у підвалах? Скільки ходить по лезу, але з різних причин не може виїхати? Хтось знає? Ні. Так отож.
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ясно что там никаких УКРАИНЦЕВ уже нет! 5 лет там уже ничего украинского и духу даже не осталось! так поодинокие остались естественно.... но так ради них что страну всю отдать на растерзание сепарне проросийской? нафуй с пляжа ***....я родню кое кого на фуй послал непроменял страну на родственников! и пофуй на родственников даже с белгорода россии...мне страна дороже чем простите общение даже с родственниками... а не орать же мне давайте с рашкой дружить у меня в ней родственники...ну и **** с того *** .трандите твари по скайпу,вайберу и другим видеоресурсам НАШАРУ пока уши и глаза вываляться...надоели уже все...прошли времена когда письма и скучали...а у многих родственники по миру в сша- германии и израиле .так что *** давайте соеденять страны и границы потому что мы АДИННАРОТ...((
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" Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС "

За чей счет они тут находятся ? Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 543
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Я фин , с шведо-норвежскими корнями .
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это существенно меняет дело. Какого лешего тебе тут надо, угро-фин?
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Я - кремлевсий агент , зарабатываю себе на пригоженскую похлебку . Шось не так Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 9918
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Кацап- це стан "душі", а не національність
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-- это холопская принадлежность... ...то они российские, то советские, то русские...
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Это "зе-бобики", разгоняют идейку клоуна о том, что, мол надо типа на всем экономить (ну, конечно кроме новой администрации за 300 лимонов грн Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 7213).Парад на День Независимости оно уже отменило, теперь наверное у клоуна есть идейка отказаться от сотрудничества с НАТО, закидывая фразы "За чей счет они тут находятся ?"... Дальше, наверное, будет предложено "сэкономить" на украинских флагах и упразднить Армию, а там и до переименования Украины рукой подать, на это у этих деньги всегда найдутся...
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Оно НИКОМУ НЕ мешает. Как клуб любителей хорошей погоды . Если что я ЗА НАТО Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 3156
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Спутниковая антенна, на фотке 2 снизу. Очень похоже, что кто-то её с такой(!) пролетарской ненавистью расстреливал, что аж столб железо-бетонный- с трудом устоял. Видите, ни ниже, ни выше- нет попаданий А вот на уровне антенны!!! Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 8781
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Древний анекдот, но расскажу.
Взяла мамка как-то Вовочку(ну того, который из анекдота) с собой в баню.
А Вовочке интересно все:
- Мам, мам. А что это такое у тебя, между ног?
Мамка зарделась, засмущалась.
- А это папка в командировке был, а надо было дров наколоть. Ну и попала топором ... туда...
- Ну ни фуя себе! Експерти НАТО побували в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 2032 Прямо по 3,14зде! Експерти НАТО побували в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 9554
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НАТО введи войска(с)
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судя по фото коммуникативного диалога експертов нато с местной жительницей, роман дж.дж. "уллис" не оставил её душу равнодушной.
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Хоть кто-то и как-то ещё интересуется ООС, кроме наших. Да главное - какие будут выводы и проч.на будущее?
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-- прошлого уже нет, а будущего ещё нет... ...и всегда, не выводы а вводы...
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-- не вылезло, а выгнали на субботник... ...оно ж по субботам в синагогу не ходит -- нехай работает! *)
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если б "новоросы" хотели б в срузгий мир, они просто б купили почти даром квартиры в Донецке и фсе ))) но нет дураков идти в срузгое болото, поэтому твой жопоблок набирает только небольшой % за счет фальсификаций и городских сумашедших, короче убейся аб сосну срузгий валенок
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭксперты НАТО побывали в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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