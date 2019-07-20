 Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"В Приазовье группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникаций в районе проведения ООС", - сказано в сообщении.
Представители НАТО ознакомились с политикой безопасности в районе линии разграничения.
"Особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил. В частности, на создании условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризации медиаобразования среди детей и юношества, на оказании гуманитарной помощи", - отметили в штабе ООС.
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Эксперты интересовались, какие шаги предпринимают соответствующие структурные подразделения ООС по восстановлению социально важной инфраструктуры, оказанию эффективной медицинской помощи людям в прифронтовых районах, обеспечению досуга и созданию условий для отдыха детей.
"Почему наш опыт интересен для представителей НАТО? Украинские военные, находящиеся в районе проведения ООС, ежедневно упорно работают на укрепление доверия и сотрудничества между армией и народом, вместе восстанавливая регион и мирную жизнь. Мы объективно информируем людей о деятельности и задачах ООС. Рассказываем также о роли в обеспечении условий для устойчивого развития региона. Также активно сотрудничаем с органами местной власти и с региональными СМИ", - заявил полковник ВСУ Руслан Мирошниченко.
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Так что да, такие же люди. Одни как Ирина Довгань, другие - агрессивное зомбированное быдло.
За чей счет они тут находятся ?
Взяла мамка как-то Вовочку(ну того, который из анекдота) с собой в баню.
А Вовочке интересно все:
- Мам, мам. А что это такое у тебя, между ног?
Мамка зарделась, засмущалась.
- А это папка в командировке был, а надо было дров наколоть. Ну и попала топором ... туда...
- Ну ни фуя себе! Прямо по 3,14зде!