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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
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 Полиция Киева зарегистрировала свыше 600 нарушений избирательного законодательства: открыто 38 производств

Полиция Киева за период предвыборной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрировала 642 нарушения в избирательной сфере, расследуется 38 уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Больше всего правонарушений связано с незаконной агитацией - 354 случая, возможным подкупом избирателей - 51, хулиганством - 41, конфликтами - 40, препятствованием избирательному праву - 16, повреждением имущества - 9.

По фактам нарушений следственные подразделения расследуют 38 уголовных производств, среди которых семь - по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права), семь - по ст. 296 (хулиганство), три - по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), два - по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) и др.

Составлено 79 административных протоколов за нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы либо размещение их в запрещенных законом местах; 52 – за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих необходимых сведений; 3 – за нарушение порядка ведения предвыборной агитации.

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В полиции напомнили, что правоохранители переведены на усиленный вариант несения службы на выборах народных депутатов Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3138648
 
 
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К сожалению, да. Здесь очень много случайных людей. И дело не столько в "понаехавших", как в тех, кто родился в селе-городке и собирается выехать за границу, но в силу разных причин надо перекантоваться в Киеве. Такие люди всегда за МАФы, парковку на газонах, вырубку парковка под строительство высоток и т.д... а что, человек здесь запланировал прожить несколько месяцев или лет, будущее города его не интересует. Среди чиновников таких огромное количество.
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полиция маладец - нарушители гады.... - выборы же.....
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Не їсти шоколад - адміністративне правопорушення.
Не любити шоколад - кримінальний злочин.
Не шелестіти фольгою від шоколаду у публічних місцях - ***********.
Незберігання, нетранспортування, непред'явлення на вимогу працівника поліції як мінімум 3 цукерок - адміністративне затримання на строк до 3-х діб.
Невигук "Слава Пеці" при появі будь-якої людини в формі - штраф від 18 до 40 неоподатковуваних вафлів.
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от интересно вы и правда идиот или тока папиндеть вышли?
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Я везучий ловець ідіотів, і ти сьогодні в улові перший.
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38 производств, почти количество тайных тюрьм сбу с надзирателями украинскими арийцами, как в фашистских концлагерях
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Лолиботы , за кого голосовать будете ? Полиция Киева зарегистрировала свыше 600 нарушений избирательного законодательства: открыто 38 производств - Цензор.НЕТ 7968
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция Киева зарегистрировала свыше 600 нарушений избирательного законодательства: открыто 38 производств
 
 
 
 
 
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