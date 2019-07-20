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Все про:Луценко (7547) Шеремет (275)

 "Делается все возможное. Пиару тут не место", - Луценко о расследовании убийства Шеремета

Генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на слова Президента Владимира Зеленского о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска по делу убийства П. Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиара здесь не место", - написал Луценко.

Делается все возможное. Пиару тут не место, - Луценко о расследовании убийства Шеремета 01

Напомним, ранее в субботу, 20 июля Владимир Зеленский пригласил глав ГПУ, МВД, СБУ и Нацполиции 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Кто убил Павла? Три года без ответа": в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Также на Цензор.НЕТ: Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета, - журналистка Бабинец

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3138645
 
 
 Топ комментарии
 
Петіного кума югка вивели крапельницями з алкогольної інтоксикації - і він щось нашкрябав в мордокнизі.. А може й не він це нашкрябав -бляха-муха дорвалася до югкового акаунта а той - ще десь в астралі.. Скільки ми таких заяв чули від нікчемного петіного кума - і щодо Аміни, і щодо Павла Шеремета, і щодо вбивства Небесної сотні, і щодо знищення арсеналів ЗСУ в Балаклії, Сватовому, Калинівці та Ічні? Югко та його нікчемний кум - ялові, дарма очікувати молока від ялової корови , ялову корову - тільки на м'ясо..
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очередное громкое заявление гениального плокулола..
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Впердь будет всем наука. Никогда не назначть на ключевые посты в госудасртве заангожированных политиков, тем более таких дураков как Луценко. За пять лет НИЧЕГО не раскрыл, это рекорд мира.
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очередное громкое заявление гениального плокулола..
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Ну тупий юра, ну недалекий, зірок з неба не хватає, зрозуміло. От чому до крісла Генпрокурорівського себе прикував, незрозуміло.
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а чим не сподобався Яценюк тупому Барні
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Якби були хоч якісь результати, Луценко перший піарився б з порушенням всіх норм законодавства, розкриваючи ьаємницю слідства!
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ты, острый мля, расследуй хотя бы кто каждый день ссыт в твоем подъезде, а потом делай выводы по нормальным людям
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Це Йуггіх "нормальна людина"? Алкаш і ШАКАЛАдне непорозуміння!
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Оно более тихое, чем заявление Зели!
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Скоріше Луценко не виправдав себе. Недієздатний депутат.
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Если алкаш сделал все возможное в расследовании убийства Шеремета и добился нулевых результатов, его пора уволить за некомпетентность.
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тогда по Гангадзе нужно всех увольнять 20 лет подлряд?
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а говорят верблюд может две недели не пить. но тож тварина...
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а сотню хмурых майданутых кто будет расследовать?
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Есть горячие версии.(с). Красавец! Единственная сложность была, вот так мило соврать: это выговорить вот те две буковки "р".
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Это уже кот в мешке, либо знают кто, либо дело в дальнем ящике в виду своей давности... какие могут быть горячие версии спустя 3 года. Только ждать пока не всплывет случайно инфа.
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А что конкретно делается какие результаты этих действий ?
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Хрен что найдёте как и с сотней. Закрывайте уже дела.
Как можно самих себя искать?
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Закрома страны пополняются, комбайны бороздят, светлое будущее все ближе...
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Телик включи на ntv там наша мадам шагает. Сейчас колбасить будет
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Там Крамп выступает
Первая речь на посту министра обороны
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Эту страну тоже не спасти! Куда поедем дальше?
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Главное шоп ватрушки никого спасать не брались. В рф у себя спаситесь сами
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Петіного кума югка вивели крапельницями з алкогольної інтоксикації - і він щось нашкрябав в мордокнизі.. А може й не він це нашкрябав -бляха-муха дорвалася до югкового акаунта а той - ще десь в астралі.. Скільки ми таких заяв чули від нікчемного петіного кума - і щодо Аміни, і щодо Павла Шеремета, і щодо вбивства Небесної сотні, і щодо знищення арсеналів ЗСУ в Балаклії, Сватовому, Калинівці та Ічні? Югко та його нікчемний кум - ялові, дарма очікувати молока від ялової корови , ялову корову - тільки на м'ясо..
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Причитав. Склалась думка що у вас немає за що випити і ви заздрите іншим, ну сходіть до нього на прийом, може наль'є?
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что бы знала, зубожилая. алкогольная интоксикация тебе не грозит, ты в себя закидываешь разведенный изопропиловый спирт 150-200грн 5л. и хоть он в 3,5 раза токсичней этилового, им нельзя отравиться, потеря сознания наступает раньше интоксикации. вообщем эта часть удовольствия для элиты, а не для черни.
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Такому досвідченому споживачу ізопропілового спирту - нічого відповісти не можу, крім поради спробувати ще вжити і метиловий спирт.. Може , це тебе і вгамує.. "Делается все возможное. Пиару тут не место", - Луценко о расследовании убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 690
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Если бы Юрик поимал, что говорит ему цены небыло. Команда проФФесианалов им. Порошенко.
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Огласите итоги работы как генпрокурора в целом за 3 года, пожалуйста.

Чем было так полезно это картавое приспособленческое недоразумение, которое Хряк так пропихивал даже без образования.
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А я ему верю, если ПАРЕНЕК делает НЕ ВОЗМОЖНОЕ, имею ввиду жить с ТАКОЙ, то дела наладятся. Ты, Югик, гордость наша. Хоть один решился осчастливить МАДАМ 3000.
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Як мені здається , що саме кум петі югко наніс найбільший урон рейтингу петі непередодні виборів.. Може саме югко та його бляха-муха і є тими "шатуками", "анентами кремля", "зрадофілами", "жульченятами" та "зєбілами" - про небезпечність яких, нам невтомно наголошують як петя, так і петіні прихильники з тутешнього форуму?
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Юга, а на якій зоні брильянтові прокурори сидять? )
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На мальдивской
Условия - жуть, кругом роскошь и тёплый океан
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Юра- пиар= это наручники в Раде, и последующие громкие слова- а итог- отсутствие состава преступления (возвращения в Раду, восстановление в должности и т.д)
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****
очередь в кассу... два алкаша и впереди шикарная дама...
перед самой кассой дама вставляет на ленту бутылку Хеннеси ХО и баночку красной икры... один из алкашей толкает друга и показывает их корзинку - в которой пузырь недорогой водяры и баночка кабачковой икры... тот гордо:
- Серый... нам не для понтов... нам важен результат
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Впердь будет всем наука. Никогда не назначть на ключевые посты в госудасртве заангожированных политиков, тем более таких дураков как Луценко. За пять лет НИЧЕГО не раскрыл, это рекорд мира.
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Это ты дурак. Круглый. Пиз......ол.
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"Делается все возможное. Пиару тут не место"

Югик, все що міг, ти вже зробів... тобі там не місце!
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Предлагаю!
Собрать всех журналистов, пенсионеров и воспитательниц детских садиков и провести круглый стол "кто убил Влада Листьева?"
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Наскільки я розумію слідство, по окремим деталям, що просочилися в пресу - в слідства по справі Шеремата вже давно є підозрювані організатор (можливо, замовник) та виконавець. Але їх "дістати" зараз нереально. Хіба що вони самі заїдуть в Україну. І лише тоді їх будуть брати...
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В чем сикрет Зели? Выделено жирным:

"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов"
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Ех, в інститут би Югу віддати, в юридичний. Дипломчик принаймі був би якийсь.
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Одне з перших завдань для новообраної завтра Ради - щонайшвидше відправити у відставку цього петіного нікчему.. Чим швидше це буде зроблено - тим краще буде для України..
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Зато место гранд-пенделю, шоб Блях-Мухуй бельмами стёклы из очков повышибал.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Делается все возможное. Пиару тут не место", - Луценко о расследовании убийства Шеремета
 
 
 
 
 
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