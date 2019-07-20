 "Делается все возможное. Пиару тут не место", - Луценко о расследовании убийства Шеремета

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска по делу убийства П. Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиара здесь не место", - написал Луценко.
Напомним, ранее в субботу, 20 июля Владимир Зеленский пригласил глав ГПУ, МВД, СБУ и Нацполиции 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Как можно самих себя искать?
Первая речь на посту министра обороны
Чем было так полезно это картавое приспособленческое недоразумение, которое Хряк так пропихивал даже без образования.
Условия - жуть, кругом роскошь и тёплый океан
очередь в кассу... два алкаша и впереди шикарная дама...
перед самой кассой дама вставляет на ленту бутылку Хеннеси ХО и баночку красной икры... один из алкашей толкает друга и показывает их корзинку - в которой пузырь недорогой водяры и баночка кабачковой икры... тот гордо:
- Серый... нам не для понтов... нам важен результат
Югик, все що міг, ти вже зробів... тобі там не місце!
Собрать всех журналистов, пенсионеров и воспитательниц детских садиков и провести круглый стол "кто убил Влада Листьева?"
"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов"