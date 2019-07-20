 Портнов, Лукаш и Лавринович должны ответить за узурпацию власти Януковичем, - заявление семей героев Небесной сотни

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделали близкие активистов, расстрелянных на Майдане в феврале 2014 года.
"Началось все с того что юрист режима Андрей Портнов буквально ломал судебную систему под прихоти Януковича. Сформированный из лояльных к нему судей Конституционный суд прогнулся под требования Портнова и изменил нашу Конституцию. Все сопровождение этому продолжающемуся акту узурпации власти осуществлял именно он совместно с Еленой Лукаш и Александром Лавриновичем. Их действия заключались в подготовке нормативных актов администрации президента, подборе лояльных судей и юридическом оформлении этого преступления против Украины", - напомнили семьи погибших.
В связи с этим, родные героев Небесной сотни просят ГПУ и СБУ привлечь к ответственности Портнова, Лукаш и Лавриновича.
"И сейчас мы видим как якобы судят Лавриновича, но никакой ответственности не несет Лукаш как пособница и Портнов как организатор этого злодеяния.
Поэтому мы подаем заявление на имя Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова о преступлении, которое и стало основой диктатуры в Украине. Преступления, которое породило произвол Януковича и стало причиной российской агрессии.
Мы требуем привлечь к ответственности Портнова, Лукаш и Лавриновича, потому что именно их действия повлекли в дальнейшем массовые расстрелы Героев Небесной Сотни", - говорится в тексте заявления.
Убийства на Майдане необходимы были только для того, что бы безкровно захватить Крым. После стольких смертей, новая власть так и не решилась на сопротивление в Крыму.
А по Портнову висельница плачет. Именно он придумал вариант с отрублением голов семьи харьковского судье. После этого, все судьи стали на 100% подконтрольны Портнову. Нихто не хочет своего ребенка или внука увидеть без головы. Портновы, коломойские, зеленские и их иудейские пособники - не люди. О них Христос говорил, что их отец Дьявол и убийца.
Но понятно, сое ***** не враг
Подобная ситуация и сейчас, идиота Зеленского сделали президентом для реализации очень плохого сценария для Украины. Поэтому его и охраняют также как и Януковича. Что бы сценарий не сорвался.
Про що там казати, у Петра зашквари були кожен день його у владі.
тот разбереться и все выяснить.
Гройсман: Порошенко створив цілу ботоферму з десятків тисяч тролів. Але ця ботоферма тільки вбиває рейтинг, як його політсили, так і його особистий
Наградить!
Почему у ГПУ нет претензий к этим деятелям - другой вопрос
Кстати по закону депутаты не несут ответственности за те законы за которые голосуют
Почему обыскивают Порошенко.
https://youtu.be/r2r4r2Xbecs