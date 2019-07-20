 Портнов, Лукаш и Лавринович должны ответить за узурпацию власти Януковичем, - заявление семей героев Небесной сотни

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделали близкие активистов, расстрелянных на Майдане в феврале 2014 года.

"Началось все с того что юрист режима Андрей Портнов буквально ломал судебную систему под прихоти Януковича. Сформированный из лояльных к нему судей Конституционный суд прогнулся под требования Портнова и изменил нашу Конституцию. Все сопровождение этому продолжающемуся акту узурпации власти осуществлял именно он совместно с Еленой Лукаш и Александром Лавриновичем. Их действия заключались в подготовке нормативных актов администрации президента, подборе лояльных судей и юридическом оформлении этого преступления против Украины", - напомнили семьи погибших.

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В связи с этим, родные героев Небесной сотни просят ГПУ и СБУ привлечь к ответственности Портнова, Лукаш и Лавриновича.

"И сейчас мы видим как якобы судят Лавриновича, но никакой ответственности не несет Лукаш как пособница и Портнов как организатор этого злодеяния.

Поэтому мы подаем заявление на имя Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова о преступлении, которое и стало основой диктатуры в Украине. Преступления, которое породило произвол Януковича и стало причиной российской агрессии.

Мы требуем привлечь к ответственности Портнова, Лукаш и Лавриновича, потому что именно их действия повлекли в дальнейшем массовые расстрелы Героев Небесной Сотни", - говорится в тексте заявления.



