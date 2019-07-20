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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:Лавринович (517) Лукаш (266) Портнов (413) узурпация (28) Янукович (30522)

 Портнов, Лукаш и Лавринович должны ответить за узурпацию власти Януковичем, - заявление семей героев Небесной сотни

Замглавы администрации беглого Януковича Андрей Портнов, экс-министры юстиции Александр Лавринович и Елена Лукаш помогли четвертому президенту Украины узурпировать власть, но так и не понесли за это наказание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделали близкие активистов, расстрелянных на Майдане в феврале 2014 года.

"Началось все с того что юрист режима Андрей Портнов буквально ломал судебную систему под прихоти Януковича. Сформированный из лояльных к нему судей Конституционный суд прогнулся под требования Портнова и изменил нашу Конституцию. Все сопровождение этому продолжающемуся акту узурпации власти осуществлял именно он совместно с Еленой Лукаш и Александром Лавриновичем. Их действия заключались в подготовке нормативных актов администрации президента, подборе лояльных судей и юридическом оформлении этого преступления против Украины", - напомнили семьи погибших.

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В связи с этим, родные героев Небесной сотни просят ГПУ и СБУ привлечь к ответственности Портнова, Лукаш и Лавриновича.

"И сейчас мы видим как якобы судят Лавриновича, но никакой ответственности не несет Лукаш как пособница и Портнов как организатор этого злодеяния.

Поэтому мы подаем заявление на имя Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова о преступлении, которое и стало основой диктатуры в Украине. Преступления, которое породило произвол Януковича и стало причиной российской агрессии.

Мы требуем привлечь к ответственности Портнова, Лукаш и Лавриновича, потому что именно их действия повлекли в дальнейшем массовые расстрелы Героев Небесной Сотни", - говорится в тексте заявления.

Портнов, Лукаш и Лавринович должны ответить за узурпацию власти Януковичем, - заявление семей героев Небесной сотни 01
Портнов, Лукаш и Лавринович должны ответить за узурпацию власти Януковичем, - заявление семей героев Небесной сотни 02

Источник: https://censor.net.ua/n3138643
 
   
 Топ комментарии
 
Хрен вам, это зелебобкины друзья, они неприкосновенны.
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Сейчас зелебобка президент, а Аваков его лучший друг и соратник, где аресты рыгов?
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Да, при таком преЗЕРванте, как фигляр Зе и его не просто пророссийской шобле мародёров КАЛомойского это просто не возможно. Но ЗеДебилам видимо нравится и какой реальнй % этих ЗеДебилов, % ОпоблокоДаунов с % ЮлькаПолудурками мы с вами узнает 22 июля 2019 года от Рождества Христова.
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Тебе нравятся непрошенные советчики?
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Это практически,не советы...это последние напоминания .
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Родственники Небесной Сотни имеют полное моральное право на самосуд в отношении Портнова.
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Це маніпуляція від Порошенка на горі рідних. Головна роль Порошенка в усіх подіях на Майдані дуже прозоро проглядається. Скоріше він і писав весь цей сценарій, маніпулював майданівцями, щоб прийти до влади.
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Зачем было стрелять столько людей? Майдан и так побеждал.
Убийства на Майдане необходимы были только для того, что бы безкровно захватить Крым. После стольких смертей, новая власть так и не решилась на сопротивление в Крыму.
А по Портнову висельница плачет. Именно он придумал вариант с отрублением голов семьи харьковского судье. После этого, все судьи стали на 100% подконтрольны Портнову. Нихто не хочет своего ребенка или внука увидеть без головы. Портновы, коломойские, зеленские и их иудейские пособники - не люди. О них Христос говорил, что их отец Дьявол и убийца.
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А по Портнову висельница плачет. Именно он придумал вариант с отрублением голов семьи харьковского судье. Пруф есть?
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Враг моего врага - мой друг. Главный враг Украины - Коломойский и его хабатники. Порошенко и США поставили Коломойского на место возле параши. Его даже Израиль выгнал, что бы карму себе не портить. За 25 лет, только Порошенку удалось прижать Коломойского.
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А я думала что главный враг Украины - Кремлевское *****
Но понятно, сое ***** не враг
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Кровь нужна была что бы снять с работы Януковича. Минимум ,что бы не шел на второй срок. Именно поэтому кровь и пролилась. "Родственникам Небесной Сотни " похоже не интересно,кто персонально заказчик,организатор и исполнители расстрелов на Майдане. Им интересны тёрки внутри киевской ылиты. Кто же за этим стоит?
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Янукович кроме своей кухарки и садовника , никем не управлял. Его держали как козла отпущения, для того , что бы легко организовать Майдан и под кровь аннексировать Крым. Война на Донбассе - прикрытие Крыма.
Подобная ситуация и сейчас, идиота Зеленского сделали президентом для реализации очень плохого сценария для Украины. Поэтому его и охраняют также как и Януковича. Что бы сценарий не сорвался.
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Ууу, как круто) Ты уже начал дословно цитировать портнова с лошариком?))) А войну тоже он развязал???
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Ніякої війни б не було, якщоб Петро не дав наказ залишити порожній Луганськ і не дозволив би Стрєлкову вільно зайти в Донецьк.
Про що там казати, у Петра зашквари були кожен день його у владі.
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По всем признакам видно что просто продали память небесной сотни. Позорище вселенское, кстати создателя и Министра Партии Регионов забыли упрекнуть в помощи и легализации узурпации власти. Подзабыл кто это, порохоботы, не напомните?
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А что это за титул - Министр Партии Регионов?
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Это Министр назначенный главным вором и предателем Родины, по совместительству лидером Партии Регионов, которую создал такой вор. Или что-то не так я объяснил?
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зеробоби напружились в очікуванні
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В очикуванні завтрашнього дня напружилася свиноферма.
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в очікуванні завтрашнього дня напружилась Моржовія
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пара званить бакану, лейтенанту младшОму - тут черти аблепили.
тот разбереться и все выяснить.
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Портнов враг народа Украины и если Зе его пригрел, то делайте выводы.
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да все верно Портной . Лукаш , Бондаренко ,Лавринович , Порошенко . Аваков и еще с сотню чинуш должны сесть пожизненно .
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блин бобики зелечмошники так пыхтят бидолаги за лайки наверное? ну в каждой новости одни и те же ёпла типа сулима баян и т.д. всё на пецю спихивают))) алё ************ президент уже другой ваш барин клован ******* к нему все вопросы теперь.
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и зеЛеная сопля тоже.все они будут на ростове скоро
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выключаю помогалку - тока адресная помощь...
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Порошенко и Ко перехватили и не вернули узурпированную власть.
Наградить!
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Бред. Пусть отвечает Поплавский и другие, голосовавшие за этот законопроект. Каким боком здесь Портнов и прочие, кто готовил законопроект?
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Имхо должны все ответить
Почему у ГПУ нет претензий к этим деятелям - другой вопрос
Кстати по закону депутаты не несут ответственности за те законы за которые голосуют
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слуга "януковоща" Портнов уже вернулся в Украину сразу после выборов президента, более того, он уже пишет клоуну новые законопроекты, которые тот уже пытается пропихнуть, например "закон про люстрацию"... Под предлогом "борьбы с барыгой" к власти, благодаря неразборчивым недоумкам, пришла "пятая колонна" и теперь им главное получить большинство в парламенте ...
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Надо бы сначала тех, кто убивал, хотя-бы обозначить. И их кураторов. А они то уж точно к Янеку отношения почти не имеют. Тем более к этим трем героям. А кураторов все знают, кто этим интересовался. Известные люди. Заслуженные. Завтра будем их избирать на очередной срок.
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портнов нині союзник нової каманди прахвесіоналів Зе. його задача то помста олігархів за пєціни роки зубажіння. диви ще поставлять прокурором. а спробуєте повозмущатса- то є другань баканов , вірний пес аваков та найчесніші печерський та окружний адмінсуд
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Всю рыговскую гидоту нужно судить ибо это кодла ворья, да, и создателя этой рыготины туда же. К стати, вот интересное о новых "подвигах" петруши и его дружбанов :

Почему обыскивают Порошенко.
https://youtu.be/r2r4r2Xbecs
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Забавно и смешно. Семьи небесной сотни проанализировали юридические аспекты деятельности режима Януковича. Каково!!?? Глупее и смешнее не придумаешь.
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Портнов, Лукаш и Лавринович должны колыхаться на столбах у ВР.
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Так не семьи, а громадська организация оказывается! Ну и ессно за ней торчат уши Порошенки 🐷
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПортнов, Лукаш и Лавринович должны ответить за узурпацию власти Януковичем, - заявление семей героев Небесной сотни
 
 
 
 
 
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