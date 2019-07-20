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Все про:Зеленский (2244) суд (22346) увольнение (1628) Загребельская (42)

 Суд "Загребельская против Зеленского": первое заседание состоится 23 июля

Во вторник, 23 июля суд начнет рассматривать иск экс-госуполномоченной АМКУ Агии Загребельской к Президенту Владимиру Зеленскому. Загребельская требует признать указ Зеленского о своем увольнении противоправным и недействующим.

Дело будет рассматривать Шестой апелляционный суд. Начало заседания назначено на 10 часов утра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Центр противодействия коррупции".

Агия Загребельского известна расследованиями в сфере игорного бизнеса, посреднических "прокладок" на доступе к базе оценок Фонда госимущества, картельного сговора "пищевых" подрядчиков Министерства обороны и различных схем в сфере юстиции.

5 июля Зеленский подписал указ о ее увольнении. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.

Основания для увольнения госуполномоченных АМКУ регулируются ч.2 ст.18 закона "Об Антимонопольном комитете Украины".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Увольнение Загребельской из АМКУ означает, что с олигархами будут "договариваться", - Шалайский

Это состояние здоровья, собственное желание, грубое нарушение служебных обязанностей или совершения преступления. Ни одного из этих оснований в отношении Загребельского не было, утверждает экс-госуполномоченная.

Кроме того, по словам Загребельской, до увольнения она не получала никаких сообщений со стороны Администрации президента относительно ее работы в АМКУ.

Также на Цензор.НЕТ: Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская

Источник: https://censor.net.ua/n3138642
 
   
 Топ комментарии
 
Это она как раз занята, да?! Это- пик расследования, в игорном бизнесе... Похоже на то, что только что ей выпал джек-пот.
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Там, в статье, целая куча перечислена, чем занималась эта тётя. Честно говоря, я не упомню каких-то подвижек. прорывов, в её расследованиях, ни в одной сфере. Я понимаю, что в этом АМКУ- все такие. Наверное, дело ещё и в том что она, плюс ко всему- ещё и некрасивая, или... это фотка такая?
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Да всю эту шарагу АМКУ давно пора разогнать, кроме одобрения действий олигархов и монополистов никаких действий не было за все годы работы.
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Там, в статье, целая куча перечислена, чем занималась эта тётя. Честно говоря, я не упомню каких-то подвижек. прорывов, в её расследованиях, ни в одной сфере. Я понимаю, что в этом АМКУ- все такие. Наверное, дело ещё и в том что она, плюс ко всему- ещё и некрасивая, или... это фотка такая?
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Ого!!! Фотка реально отвратительная, в отличие от этой.
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Это у Вас отдаленность от дома сказывается.
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говоришь что некрасивая ?
тогда тебе вот это:

"кому и кобыла невеста" Суд "Загребельська проти Зеленського": перше засідання відбудеться 23 липня - Цензор.НЕТ 8368
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Ооо ! На задньому плані Австрія, чи Італія !
Які наші чиновники бідні ... ****** ...
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нашим людям попасть в Австрию или Италию - легко,

например слетать лоукостом по безвизу на выходные.

А тебе из Нарьян-Мара Австрия видится как купцу Никитину Индия:
"Хождение за три моря" Суд "Загребельська проти Зеленського": перше засідання відбудеться 23 липня - Цензор.НЕТ 2477
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Как не видел продвижок, слепой чтоли. На каждом углу космолоты пооткрывались. Это и есть результат её "работы".
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Та не! Симпотная деваха! И на еврейку совсем не похожа.
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Это типа жиночка занималась кучей крутых дел, кто же тут не прав ?
А если покопать об этой тёте, то тётя -то с гнильцой:
Агия Загребельская и аферисты во власти

http://aferist.org/agiya-zagrebelskaya-i-aferisty-vo-vlasti/

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А почему не в спортлото, а сразу в суд? Или эта тётка шо то полезное для Украины сделала?
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Нічого не робила, тому і звільнили, а вона так і зрозуміла чому.
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УКРАИНА
Знакомьтесь, госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская. За три года сказочно разбогатела. Только в официальной декларации Агия написала себе 2,5 млн гривен, 200к долларов, 85к евро, 3 машины, две квартиры, 24 ювелирных изделия
02.04.2018 resonans.in.ua

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Алексей Дурнев
Знакомьтесь, госуполномоченная АМКУ (антимонопольный комитет Украины) Агия Загребельская. Эта красивая тетя, работая государственным чиновником в одной из ключевых структур, нацеленных на борьбу с коррупцией, за три года сказочно разбогатела.
Только в официальной декларации Агия написала себе 2,5 млн гривен, 200к долларов, 85к евро, 3 машины, две квартиры, 24 ювелирных изделия (на сумму от 3х млн), 5 дорогих часов, 16 картин и 5 антикварных изделий.
Короче пока мы угораем с цирка в ВР и спорим честный ли у нас генпрокурор, эта подруга **** нашу страну ежесекундно, выкачивая из нее бабло. Посмотрите на это довольное лицо, прямо сейчас ей заносят за правильное решение АМКУ.
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Это она как раз занята, да?! Это- пик расследования, в игорном бизнесе... Похоже на то, что только что ей выпал джек-пот.
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И шо он нашёл в этих Мальдивах? Толстые жепы, скользкий бетон...
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Ви помиляєтесь Вова ******** відпочивати в Італії та Туреччині,поближче до кацапобидла.раніше й в Криму подобалось,але поки що не можна.
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Да всю эту шарагу АМКУ давно пора разогнать, кроме одобрения действий олигархов и монополистов никаких действий не было за все годы работы.
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А где в Украине управляют украинцы???????одни хари кошерные на всех должностях,якась ви їбонута нація...
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Ти сліпе? Медведчук українець. Свинарчуки українці. І т.д.
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Бидло,піди понюхай кошерний тухіс,ти в них аналіз днк брало?в українців зовсім інші цінності,ніж у цих паскуд свинарчуків та медведчуків
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Знакомая из московии рассказала,что у них самый ржачный в настоящее время анекдот состоит всего из четырех слов.Звучит он так:Президент Украины Владимир Зеленский.
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5+++ !!! мировая наука еще много лет будет изучать этот феномен. кацапчикам забили голову телевизором за 2 года, а хохлам за 6 месяцев удалось из головы сделать #опу. отдать всю экономику "богоизбранным" обрезкам, и в завершение процесса выбрать ************ такое же, к тому шута горохового. жалуйтесь на зубожиння, при этом бейтесь головой (#опой) об стену!
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Да! До скрепной нации нам далеко... К счастью.
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Агия, не туда ты загребла, меняй профвектор, чтобы жить спокойно.
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Жінка працювала,хто б там не казав. Так,вона трохи не підходить до цієі роботи,бо тут потрібне щось вагоме у вигляді кувалди або лома! Але потрібно оча виконать службовий етикет до неі, а не по голові ...звільненням. Та ще й безпідставно. 73%,кому тепер Порох не подобається? Він такого лайна навколо себе не дозволяв. Тим більш з жінками. Вражину Савченко і то помилував, хоча вона зрадлива невдячна могильнв КУРВА!
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А чего судится? Без борьбы с игорной мафией и жизнь пресна?
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завидуешь. тебе хоть бы край дали полизать. да?
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евреи---Фирташ облгазы, Суркисы облэнерго, Каломойский нефть, феросплавы, финансы и авиаперевозки, Пинчук трубы. интересно с кого начнет борьбу с олигархами украинский ********* Голобородько? наверное с татарина Ахметова.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд "Загребельская против Зеленского": первое заседание состоится 23 июля
 
 
 
 
 
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