 Суд "Загребельская против Зеленского": первое заседание состоится 23 июля

Дело будет рассматривать Шестой апелляционный суд. Начало заседания назначено на 10 часов утра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Центр противодействия коррупции".
Агия Загребельского известна расследованиями в сфере игорного бизнеса, посреднических "прокладок" на доступе к базе оценок Фонда госимущества, картельного сговора "пищевых" подрядчиков Министерства обороны и различных схем в сфере юстиции.
5 июля Зеленский подписал указ о ее увольнении. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.
Основания для увольнения госуполномоченных АМКУ регулируются ч.2 ст.18 закона "Об Антимонопольном комитете Украины".
Читайте на Цензор.НЕТ: "Увольнение Загребельской из АМКУ означает, что с олигархами будут "договариваться", - Шалайский
Это состояние здоровья, собственное желание, грубое нарушение служебных обязанностей или совершения преступления. Ни одного из этих оснований в отношении Загребельского не было, утверждает экс-госуполномоченная.
Кроме того, по словам Загребельской, до увольнения она не получала никаких сообщений со стороны Администрации президента относительно ее работы в АМКУ.
Также на Цензор.НЕТ: Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская
тогда тебе вот это:
"кому и кобыла невеста"
Які наші чиновники бідні ... ****** ...
например слетать лоукостом по безвизу на выходные.
А тебе из Нарьян-Мара Австрия видится как купцу Никитину Индия:
"Хождение за три моря"
А если покопать об этой тёте, то тётя -то с гнильцой:
Агия Загребельская и аферисты во власти
http://aferist.org/agiya-zagrebelskaya-i-aferisty-vo-vlasti/
УКРАИНА
Знакомьтесь, госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская. За три года сказочно разбогатела. Только в официальной декларации Агия написала себе 2,5 млн гривен, 200к долларов, 85к евро, 3 машины, две квартиры, 24 ювелирных изделия
02.04.2018 resonans.in.ua
поделиться в социальных сетях
Алексей Дурнев
Знакомьтесь, госуполномоченная АМКУ (антимонопольный комитет Украины) Агия Загребельская. Эта красивая тетя, работая государственным чиновником в одной из ключевых структур, нацеленных на борьбу с коррупцией, за три года сказочно разбогатела.
Только в официальной декларации Агия написала себе 2,5 млн гривен, 200к долларов, 85к евро, 3 машины, две квартиры, 24 ювелирных изделия (на сумму от 3х млн), 5 дорогих часов, 16 картин и 5 антикварных изделий.
Короче пока мы угораем с цирка в ВР и спорим честный ли у нас генпрокурор, эта подруга **** нашу страну ежесекундно, выкачивая из нее бабло. Посмотрите на это довольное лицо, прямо сейчас ей заносят за правильное решение АМКУ.