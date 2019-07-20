 Офис Президента проигнорировал запрос о люстрации Богдана, - "Громадське радіо"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".
"По информации, предоставленной Департаментом управления персоналом Администрации президента Украины, А. Богдан был назначен главой Администрации президента Украины и руководителем Офиса президента Украины согласно Конституции и в пределах полномочий президента Украины", - ответила на запрос журналистов руководитель Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлана Кондзеля.
При этом она проигнорировала вопросы о том, проводилась ли в отношении Андрея Богдана люстрационная проверка и связано ли переформатирование Администрации Президента в Офис Президента с попыткой дать Богдану возможность избежать люстрации.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части, - Рябошапка
"Громадське радіо" обещает направить в Офис президента новый запрос.
О том, что назначение Андрея Богдана произошло с нарушением закона "Об очистке власти", ранее заявлял заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов. По его словам, Администрация президента должен предоставить материалы люстрационной проверки Андрея Богдана. 12 июня президент Владимир Зеленский исключил Петухова из состава к делегации в Гаагу.
Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко также заявляла, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.
А один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев обещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.
Также на Цензор.НЕТ: Минюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана. ДОКУМЕНТ
Вишинського зроблять міністром інформації.
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Что бы ПРОЗРЕТЬ ??!
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50 днів Зеленського в досягненнях
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад
ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти ком
https://censor.net.ua/r3138400
Странно, раньше модераторы лихо удаляли посты содержащие настоящую фамилию порошенко. Видать одной, с администрацией сайта, методичкой пользуетесь- новой)))
После выборов в Раду все и прояснится кто кем руководит и ТД! А пока это только в лужу пердеть.
Лихо ты их зашифровал)))
https://censor.net.ua/n3133186
"Я знаю, что Зеленский пришел на должность на мощной антикоррупционной платформе, однако, есть предостережения относительно его связей с определенными украинскими олигархами..., в частности, Игорем Коломойским, которого подозревают в хищении денег из банка, совладельцем которого он был", - заявил Менедес.
Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским, выразив уверенность, что новый президент Украины должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.
"Мы считаем, что он (Зеленский, - Ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное", - заявил дипломат.
"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.
Вот когда на чиновничьи должностя будет совать не долюстрированых это уже другой вопрос!
Цей Петро такий смішний, разом з своїми порохоботами
Те що прокуророрам діамантовим вирік так і не виникли.Це вас якось не турбує.
танец. Парася Никаноровна и Богдан "Сусик"
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·10 ч
Почитав інтерв'ю Шефіра. Забудьте про все те, що ви раніше вважали нормальним управлінням державою. Це випадкові люди, вони самі не знають що робити. Вони не реагують на міжнародні події, тому що не знають, що це потрібно робити. У них немає плану і стратегії, а є робота з 9 до 6
Как известно, Зеленский дал НАБУ три месяца, чтобы продемонстрировать свою эффективность. Мы предлагаем Сытнику не мелочиться и превзойти самые смелые ожидания президента. А именно - возбудить дело о злоупотреблении гражданином Зеленским служебным положением на посту президента, организации преступного сговора и принуждении к участию в этом сговоре заместителя председателя областного совета.
Поясним для тех, кто не в курсе. Во время своего визита в Днепр 12 июля Зеленский настоятельно рекомендовал первому заместителю главы областного совета Святославу Олейнику без тендера заключить договор с турецкой компанией «Онур» на ремонт Южной объездной дороги.
«Можно взять одного нормального… я не знаю… турецкую компанию, которая строила…"Онур". Так дайте им заказ. Послушай меня! Ты возьмешь на баланс эту дорогу? Построишь ее вместе с «Онуром»? У тебя есть деньги», - с характерным красноречием наставлял собеседника глава государства.
Собственно, уже давно не секрет, что украинцы избрали президентом человека глубоко невежественного вообще и в сфере государственного управления в частности. Это показал не только эпизод в Днепре, но и сегодняшний - в Николаеве.
Разумеется, президент не понимает, что чиновник - это не феодал, который может достать деньги из казны. Что есть бюджет, согласование Кабмина, утверждение парламентом и главное - тендер. Что чиновник не может и не должен назначать подрядчика волевым решением, причем даже не своим. И что подобные монологи - ничто иное как акт коррупции, транслируемый в национальный эфир.
Все можно было бы списать на гомерических масштабов неосведомленность главы государства, если бы не лицо главы ОПУ Богдана, одобрительно кивающее на заднем плане. Конечно, президент не понимает всех этих ваших бюрократических загогулин, но четко артикулирует слово «Онур» и вполне достоверно имитирует свое внутреннее озарение, что именно эта компания должна строить окружную дорогу Днепра. А затем и не только Днепра.
Проводником «Онура» в Офис президента выступает Руслан Стефанчук. При его содействии условные «турки» уже занесли в ОПУ некий план развития дорог Украины. Предполагается, что эта компания после выборов станет эксклюзивным партнером Укравтодора и займет доминирующее положение на рынке.
Фактически речь идет о создании нового Альткома, только без Колесникова и под турецкой вывеской. Для реализации этого амбициозного проекта Стефанчук предлагает отказаться от использования тендерного механизма при строительстве дорог. Напомним, что сегодня по закону госпредприятия должны проводить закупки свыше 200 тыс грн только на конкурсной основе. И поэтому реализация предложенной Зеленским схемы - криминальное правонарушение.
Стефанчук предлагает отказаться от системы «Прозорро» в дорожном строительстве и выбирать поставщиков вручную. Как в России. Звоним Ротенбергу и говорим: «Аркаша, есть очень ответственный проект - Крымский мост. Только ты один можешь справиться с таким вызовом». Аркаша говорит: «Не вопрос. 800 миллионов долларов - и мост будет». В итоге мост обходится в 5 миллиардов долларов, хотя даже не аналогичный, а в два раза больший китайский мост стоит 1,6 млрд долларов.
Похоже, что «Онуру» уготована роль украинского Аркаши. Отличие от России у нас пока в том, что Аркаша не должен быть зашкваренным и иметь годную пиар-историю. Нам будут строить дорогу европейцы!
Тут, правда, есть проблема. Говорят, что украинский филиал «Онура» потерял свою турецкую идентичность и работал под крышей Кононенко. Оттого и поднял только в 2017 году подрядов на 4,7 млрд грн. И в 2018-м материнская компания уже была вынуждена выходить на украинский рынок самостоятельно и конкурировать с дочкой. В связи с этим у нас вопрос к президенту: вы каких турков лоббируете - тех, которые под Кононенко или тех, которые пока бесхозные и неприкаянные?
А той хто не взмиозі проаналізувати такий *великий обсяг інформаціі*,
ну ті що п'ятибітні...так тим воно і не треба, бо то є стадо Зебілів, то біологічне сміття.............
Тобто, кожен бюлетень за партію, яка не пройшла у парламент, може посилити позиції проросійських сил.
Новие лица, однако.
.. Ще б сказали буряту що вишиванка наша українська вдягається по верх штанів а не заправляється в труси
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Слова Гете, музыка Бетховена:
"По разным странам я бродил
И мой
сурокБогдан со мною,
И весел я, и счастлив был,
И мой
сурокБогдан со мною!
Припев:
И мой всегда, и мой везде,
И мой
сурокБогдан со мною.
И мой всегда, и мой везде,
И мой
сурокБогдан со мною.
Из края в край вперед иду,
СурокБогдан всегда со мною,
Под вечер кров себе найду,
СурокБогдан всегда со мною.
Кусочки хлеба нам дарят,
СурокБогдан всегда со мною.
И вот я сыт, и вот я рад,
И мой
сурокБогдан со мною.
Подайте грошик нам, друзья,
СурокБогдан всегда со мною.
Обедать, право, должен я
И мой
сурокБогдан со мною.
Мы здесь пробудем до утра,
И мой
сурокБогдан со мною.
А завтра снова в путь пора,
СурокБогдан всегда со мною."
Гройсман: Порошенко створив цілу ботоферму з десятків тисяч тролів. Але ця ботоферма тільки вбиває рейтинг, як його політсили, так і його особистий