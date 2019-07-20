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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Богдан (30) люстрация (746) Офис Президента (27)

 Офис Президента проигнорировал запрос о люстрации Богдана, - "Громадське радіо"

Офис Президента не стал предоставлять документы о результатах люстрационной проверки руководителя ведомства Андрея Богдана. В Офисе ограничились ответом о том, что Богдан был назначен на должность в соответствии с Конституцией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

"По информации, предоставленной Департаментом управления персоналом Администрации президента Украины, А. Богдан был назначен главой Администрации президента Украины и руководителем Офиса президента Украины согласно Конституции и в пределах полномочий президента Украины", - ответила на запрос журналистов руководитель Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлана Кондзеля.

При этом она проигнорировала вопросы о том, проводилась ли в отношении Андрея Богдана люстрационная проверка и связано ли переформатирование Администрации Президента в Офис Президента с попыткой дать Богдану возможность избежать люстрации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части, - Рябошапка

"Громадське радіо" обещает направить в Офис президента новый запрос.

О том, что назначение Андрея Богдана произошло с нарушением закона "Об очистке власти", ранее заявлял заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов. По его словам, Администрация президента должен предоставить материалы люстрационной проверки Андрея Богдана. 12 июня президент Владимир Зеленский исключил Петухова из состава к делегации в Гаагу.

Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко также заявляла, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.

А один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев обещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.

Также на Цензор.НЕТ: Минюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3138641
 
 
 Топ комментарии
 
Привыкайте, зехолопы, к правильному обращению: не царское это дело законы соблюдать и смердам на вопросы отвечать! Офис Президента проигнорировал запрос о люстрации Богдана, - "Громадське радіо" - Цензор.НЕТ 8138Ваше дело мироточить от благоговения.
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Зе.. бросая бумеранг поступков, заранее думай, как будешь ловить бумеранг последствий.
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В Украине заработали "ВКонтакте", "Яндекс" и "Русская весна": что происходит?





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Днепровско-криворожская банда - банкроты. Деньги даёт только РФ - значит, сольют Украину Путину.
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Вот вам шариковы-🤢🤡🇷🇺☠️ реванш во всей красе
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Да. Подарочек пятой колонне к выборам. Кому еще не ясно, на кого эта шобла рассчитывает?
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І "Русская весна"?!
Вишинського зроблять міністром інформації.
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ВАМ ЭТО ГО МАЛО ??
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Что бы ПРОЗРЕТЬ ??!
.
50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти ком
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самое главное забыл: он подарил парашенке депнеприкосновенность
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Жах...але це все на стіки , наскікі ми самі дозволимо.
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надеюсь найдется офицер который нас воевавших в 2014-2016 позовет и вынесем киевских беспредельщиков, странно но иудеев я почемуто невстречал на фронте
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выхрест на херсонских фронтах воевавший)))))))))))))
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Скажи это многочисленным порохоботам, заполонивших форум.
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Обновіть методичку. Вальцман уже неактуальний, бо є Зєлєнскій, Шефіри, і Мандель.
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Под угрозой реванша: как пророссийские силы намерены вернуть Украину в орбиту Кремля

https://censor.net.ua/r3138400

Офіс Президента проігнорував запит про люстрацію Богдана, - "Громадське радіо" - Цензор.НЕТ 5698
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Украинское ГКЧП!... И все-сексоты касапских спецслужб.
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А шо, Капительман в ваших новых методичках уже упоминается?
Странно, раньше модераторы лихо удаляли посты содержащие настоящую фамилию порошенко. Видать одной, с администрацией сайта, методичкой пользуетесь- новой)))
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Покажи мне хоть один пост, где я топлю за барыгу! Вы, ЗЕбилы, в своём желании подлизать своему идолу уже превзошли порохоботов.
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Так согласно закону о люстрации, руководитель ОПУ не попадает под люстрацию и может Богдан может занимать эту должность. Так же сотрудники ОПУ могут не подавать декларации теперь... Но "антикоррупционеры" почему то не устраивают митинги, их это не волнует теперь.
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Зеленський зробив більше порушень Конституції, ніж Порошенко за п'ять років.
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В Николаеве клоуна зелебобку опустил гопник Федя, который является холопом бандита-наркомана Мултика😁
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О Боже, убогие, да направляйте ещё хоть 20 запросов. Богдан останется на все 5 лет.
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Тебя зелелоха не напрягает нарушение законов Украины карликом зелебобкой?
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Люстрированный холоп овоща и вора каломойши руководит президентом Украины, это для тебя норма?
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А ти уверен что Коломойський руководит Зеленским?!! Или это все только догадки!
После выборов в Раду все и прояснится кто кем руководит и ТД! А пока это только в лужу пердеть.
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Бурят богдан юрист каломойши, это тебя не наводит на мысли?
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Так он ещё у Луцика был адвокатом! А тебя не наводит на мысль?!!
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"Ксюха жалуется администратору форума!"
Лихо ты их зашифровал)))
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Волкер о Зеленском: Волкер о связях Зеленского и Коломойского

https://censor.net.ua/n3133186

"Я знаю, что Зеленский пришел на должность на мощной антикоррупционной платформе, однако, есть предостережения относительно его связей с определенными украинскими олигархами..., в частности, Игорем Коломойским, которого подозревают в хищении денег из банка, совладельцем которого он был", - заявил Менедес.

Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским, выразив уверенность, что новый президент Украины должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.

"Мы считаем, что он (Зеленский, - Ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное", - заявил дипломат.
"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.
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"ДА ПАШЛИ ВЫ !!! ". Кого-то мне это напоминает... 😁. Соскучились ? Встречайте ! Азиров 2.0 👏 👏 👏 😂
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Администрация это не КМУ,хоть весь 95 квартал туда возмет и репетиции проводят!
Вот когда на чиновничьи должностя будет совать не долюстрированых это уже другой вопрос!
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Этот офис Чертей весь надо люстрировать, желательно на столбах.
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А чому до Порошенка не було питань? Він мав би бути перший люстрований.
Цей Петро такий смішний, разом з своїми порохоботами Офис Президента проигнорировал запрос о люстрации Богдана, - "Громадське радіо" - Цензор.НЕТ 5490
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тому й не було питань,що вони відсутні Офис Президента проигнорировал запрос о люстрации Богдана, - "Громадське радіо" - Цензор.НЕТ 9038.це лише у бавовняних головах ці питання
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Може це хтось інший працював в уряді Азарова мінекономіки? Не Порошенко?
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там багато хто попрацював...але не дуже багато тих,хто по власному бажанню залишив
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Верховний суд допустив Куницького з паспортом Ізраїлю на вибори в Раду.
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Так же как и повестки. А? Шо? Какие повестки?
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То что при Пеиручи не сняли неприкосновенность! Отменили закон о незаконном збагаченні!
Те що прокуророрам діамантовим вирік так і не виникли.Це вас якось не турбує.
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Головне не дати мерзоті втекти потім до Ростову та Ізраїлю.
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Борису Козлову. Не возмущайтесь. Это выбор народа-гетьман Украины Попандопуло-клоун. И булаву всучили ему, царствуй над нами, твоими холопами. Жить по другому не приучены, и не хотим-это ж работать нужно до мозолей и седьмого пота А клоун или не клоун, неважно, лишь бы пообещал такую вожделенную и сладкую халяву. В отношение всяких там люстраций-холопы знайте своё место, и не вякайте. Чувствую-Зеленский то надолго. Он, действительно, из всех предыдущих президентов, наиболее ярко представляет хотелки населения Украины: хрен с той независимостью, не стрелять, конец войне и под руку России лишь бы жрать дала и выпить. Независимость в стакан не нальёшь и ею не закусишь. Вышло в действительности так, что бегали по майданам и сбрасывали президентов не ради того, чтобы трудиться и зарабатывать трудом, а ради "царя-батюшки", который и в стакан нальёт и закусь подсунет, и даст возможность стырить и продать, лишь бы не работать.
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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·10 ч

Почитав інтерв'ю Шефіра. Забудьте про все те, що ви раніше вважали нормальним управлінням державою. Це випадкові люди, вони самі не знають що робити. Вони не реагують на міжнародні події, тому що не знають, що це потрібно робити. У них немає плану і стратегії, а є робота з 9 до 6
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Зелебобка тупой, жалкий и безхребетный клоун. В Николаеве его унизил и отчитал гопник Федя Барна, который является директором аэропорта и холопом бандита-наркомана Мультика😁
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окружение Зеленского планирует отказаться от тендеров при строительстве дорог и заключать миллиардные контракты по переговорной процедуре. Как в России. Вывеской схемы будет привлечение «европейских» подрядчиков, а наполнением - украинские откаты. Курирует тему представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Его главные подопечные - компания «Онур». Ну а потешным лоббистом дорожной Зе-реформы выступает сам президент.

Как известно, Зеленский дал НАБУ три месяца, чтобы продемонстрировать свою эффективность. Мы предлагаем Сытнику не мелочиться и превзойти самые смелые ожидания президента. А именно - возбудить дело о злоупотреблении гражданином Зеленским служебным положением на посту президента, организации преступного сговора и принуждении к участию в этом сговоре заместителя председателя областного совета.
Поясним для тех, кто не в курсе. Во время своего визита в Днепр 12 июля Зеленский настоятельно рекомендовал первому заместителю главы областного совета Святославу Олейнику без тендера заключить договор с турецкой компанией «Онур» на ремонт Южной объездной дороги.

«Можно взять одного нормального… я не знаю… турецкую компанию, которая строила…"Онур". Так дайте им заказ. Послушай меня! Ты возьмешь на баланс эту дорогу? Построишь ее вместе с «Онуром»? У тебя есть деньги», - с характерным красноречием наставлял собеседника глава государства.

Собственно, уже давно не секрет, что украинцы избрали президентом человека глубоко невежественного вообще и в сфере государственного управления в частности. Это показал не только эпизод в Днепре, но и сегодняшний - в Николаеве.

Разумеется, президент не понимает, что чиновник - это не феодал, который может достать деньги из казны. Что есть бюджет, согласование Кабмина, утверждение парламентом и главное - тендер. Что чиновник не может и не должен назначать подрядчика волевым решением, причем даже не своим. И что подобные монологи - ничто иное как акт коррупции, транслируемый в национальный эфир.

Все можно было бы списать на гомерических масштабов неосведомленность главы государства, если бы не лицо главы ОПУ Богдана, одобрительно кивающее на заднем плане. Конечно, президент не понимает всех этих ваших бюрократических загогулин, но четко артикулирует слово «Онур» и вполне достоверно имитирует свое внутреннее озарение, что именно эта компания должна строить окружную дорогу Днепра. А затем и не только Днепра.

Проводником «Онура» в Офис президента выступает Руслан Стефанчук. При его содействии условные «турки» уже занесли в ОПУ некий план развития дорог Украины. Предполагается, что эта компания после выборов станет эксклюзивным партнером Укравтодора и займет доминирующее положение на рынке.

Фактически речь идет о создании нового Альткома, только без Колесникова и под турецкой вывеской. Для реализации этого амбициозного проекта Стефанчук предлагает отказаться от использования тендерного механизма при строительстве дорог. Напомним, что сегодня по закону госпредприятия должны проводить закупки свыше 200 тыс грн только на конкурсной основе. И поэтому реализация предложенной Зеленским схемы - криминальное правонарушение.

Стефанчук предлагает отказаться от системы «Прозорро» в дорожном строительстве и выбирать поставщиков вручную. Как в России. Звоним Ротенбергу и говорим: «Аркаша, есть очень ответственный проект - Крымский мост. Только ты один можешь справиться с таким вызовом». Аркаша говорит: «Не вопрос. 800 миллионов долларов - и мост будет». В итоге мост обходится в 5 миллиардов долларов, хотя даже не аналогичный, а в два раза больший китайский мост стоит 1,6 млрд долларов.
Похоже, что «Онуру» уготована роль украинского Аркаши. Отличие от России у нас пока в том, что Аркаша не должен быть зашкваренным и иметь годную пиар-историю. Нам будут строить дорогу европейцы!

Тут, правда, есть проблема. Говорят, что украинский филиал «Онура» потерял свою турецкую идентичность и работал под крышей Кононенко. Оттого и поднял только в 2017 году подрядов на 4,7 млрд грн. И в 2018-м материнская компания уже была вынуждена выходить на украинский рынок самостоятельно и конкурировать с дочкой. В связи с этим у нас вопрос к президенту: вы каких турков лоббируете - тех, которые под Кононенко или тех, которые пока бесхозные и неприкаянные?
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Интересно, кто этот текст будет читать? Учитесь делать ссылки.
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Ну я прочітав....
А той хто не взмиозі проаналізувати такий *великий обсяг інформаціі*,
ну ті що п'ятибітні...так тим воно і не треба, бо то є стадо Зебілів, то біологічне сміття.............
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С удовольствием понаблюдаю, как петики захлебнутся в этом "мусоре"
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Этого Богдана надо гнать чем быстрее тем лучше.
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Да он шестерка ,.гнать так Всю шоблу Каломоя продавшегося *****
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Усі голоси за партії, що не подолають 5% бар'єр, при підрахунку розподіляться пропорційно між силами, які пройшли у парламент.

Тобто, кожен бюлетень за партію, яка не пройшла у парламент, може посилити позиції проросійських сил.
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ЗЕлеБЕНЯ клав на запити укріїнців також як і на весь український народ, Україну і Українську Конституцію...
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Это логично, он же слуга обрезаного народа, а не украинского😁
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найбільше від цього постраждають бідні євреї
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А в охвиси усем по х..
Новие лица, однако.
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бидлу пора привикати до порядку. ато при баризі розійшлися, демократія. при пречесному Зе або мовчатимете в тряпочку, або співатимете осану!
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Кожен день в "офісі президента" починається з фізичних вправ. Всі стають струнко,піднявши праву руку вверх. Згодом, по команді "зе" всі опускають віддонизу праву руку і з видохом повітря дружньо скандують :"да и хрень с ней (або с ним)! "
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Олекса Моцно Лютий‏ @tendertorg21

.. Ще б сказали буряту що вишиванка наша українська вдягається по верх штанів а не заправляється в труси


.Офіс Президента проігнорував запит про люстрацію Богдана, - "Громадське радіо" - Цензор.НЕТ 241
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Буряту не известно как носят вышиванку в Украине 😁
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Зэбилы редкостные дорвались до власти!...
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Предлагаю люстрировать не только Богдана, но и самого Зеленского со всей его шоблой. Это не президент это какая то срань....
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Лучше порох в пороховницах Чем вазелин в ягодицах
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Посвящается любимке Владимира Александровича.
Слова Гете, музыка Бетховена:
"По разным странам я бродил
И мой сурок Богдан со мною,
И весел я, и счастлив был,
И мой сурок Богдан со мною!

Припев:
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок Богдан со мною.
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок Богдан со мною.

Из края в край вперед иду,
Сурок Богдан всегда со мною,
Под вечер кров себе найду,
Сурок Богдан всегда со мною.

Кусочки хлеба нам дарят,
Сурок Богдан всегда со мною.
И вот я сыт, и вот я рад,
И мой сурок Богдан со мною.

Подайте грошик нам, друзья,
Сурок Богдан всегда со мною.
Обедать, право, должен я
И мой сурок Богдан со мною.

Мы здесь пробудем до утра,
И мой сурок Богдан со мною.
А завтра снова в путь пора,
Сурок Богдан всегда со мною."
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да это уже значительно похуже срани!!! Судя по деяниям этой компашки нас ждут весёлые времена... Завтра свадьба будет ...а на горизонте уже видны похороны...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОфис Президента проигнорировал запрос о люстрации Богдана, - "Громадське радіо"
 
 
 
 
 
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