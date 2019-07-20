 Зеленский хочет узнать о ходе расследования убийства Шеремета: "Вопросов пока больше, чем ответов"

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал он в фейсбуке.

Зеленский добавил, что раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести".

"Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов", -подчеркнул глава государства.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".