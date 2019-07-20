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 Политика Украины
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 Зеленский хочет узнать о ходе расследования убийства Шеремета: "Вопросов пока больше, чем ответов"

Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?"

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал он в фейсбуке.

Зеленский добавил, что раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести".

"Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов", -подчеркнул глава государства.

Смотрите также: "Кто убил Павла? Три года без ответа": в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Зеленский хочет узнать о ходе расследования убийства Шеремета: Вопросов пока больше, чем ответов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138640
 
 
 Топ комментарии
 
мда
и только выброшенные прибоем красные труселя валялись на берегу, словно позабытая народом совесть.» 😁
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Давай, вова. Последний рывок. С понедельника уже можно будет не исполнять..
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мда
и только выброшенные прибоем красные труселя валялись на берегу, словно позабытая народом совесть.» 😁
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у ПЕСиков носы пересохли...
мабуть захворiли ...
когда услышу ваше гавканье по делу ?
надо так понимать что все срущие на Зеленского
из шоблы воров !!! Зеленский хочет узнать о ходе расследования убийства Шеремета: "Вопросов пока больше, чем ответов" - Цензор.НЕТ 5841
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Ви справді вважаєте, що люди, які обороняли Україну, продалися? Ви вважаєте їх найманцями? А ким ви вважаєте себе?
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Він вважає себе русскім і любить ссср.
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Rostyslav Komarnytsky
оторвитесь от методичек и пошарьтесь в гугле.ПРОЗРЕЕТЕ !!!
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что ты ему такое советуешь, в гугле полно фейков, а вот методичка обманывать не может Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей" - Цензор.НЕТ 7028
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я тебе посылаю ту да же, куда и послал бы тролля с вышиватной проверкой на патриотизм---в спам Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей" - Цензор.НЕТ 2301
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к сожалению, очень разные люди воевали в ато, и причастные к убийству гандзюк, сармата и вороненкова тоже...кстати, если верить, что в последнем убийстве явная рука кремля(хотя, походу, где у нас только та рука не участвует), то получается, атовец работал и на агрессора
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Ілько, люди за Україну воювали... Звідки у тебе стільки зневаги?
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это не дает им какой то индульгенции...очень разные люди воевали в ато
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Ты, засранец, как у тебя липкий язык поворачивается гавкать на людей, которые в окопах прикрывали твою задницу, пока ты на диване говном исходил.
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"Узеленского" удивительная способность вроде говорить о насущном, но ничего не делать, мало того часто результат говорит больше об оьратном, о вредительстве чем о решении проблем.Артист разговорного жанра.
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Вот вот, и не докладывайте этому ******** о ходе расследования... он ведь узнает, на сцену вспрыгнет и обратит преступление в дешевенький зеленский водевильчик... вот хохма для 73%!!!
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Давай, вова. Последний рывок. С понедельника уже можно будет не исполнять..
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она уже пришла,но вы пока её вылизываете,и ничего не видите кроме неё
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Он только назвался мутным. На самом деле он е№анутый.
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Ага, только с моего подъезда семеро пропали...
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А ты видимо один из "сотен". Как там? Тебя распинали? Снегирями фаршировали? А коровы плакали?
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Зельцману доложили, шо был такой Шеремет?
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Хіба не доповіли, чим він займався. Крім журналістики. Хоча якби у цій справі не було підводних каменів, то вбивство давно б розкрили. Навіть не так - оприлюднили результати розслідування. Кожна таємниця залишається таємницею рівно до того часу, доки розголос комусь заважає. У даному випадку розголос заважає надто впливовим структурам. І всі ці протести ні до чого не приведуть, поки ці структури не втратять вплив, або не зникнуть.
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Володимире - не тільки Ви, а й все суспільство України дуже хоче узнати правду про резонансні нерозкриті злочини, котрі сталися за час каденції Ваших нікчемних попередників.. Мене найбільше цікавить правда про вибухи в Балаклії, Сватовому, Калинівці й Ічні, розстріл Небесної Сотні та вбивство Аміни..
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Тю, та все ж ясно як Божий день. Порох то всьо, Порох! І війну розвязав, і референдум провів, і паспорти російські повидавав...Да ще до багатьох арсеналів не добралась його барижна рука, але тотаке, Владімір прідьот-порядок навєдьот!
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Профессий много, но
Прекрасней всех - кино.
Кто в этот мир попал -
Навеки счастлив тот преЗЕдентом стал.
Фиииииииииильм, фиииииииииильм, фильм...

Говорят, цирковая лошадь и на лугу кругами ходит. Так и этот, все кино снимает.
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Шеремета убила таже фсбшная агентура которая причастна к убийству Гонгадзе
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И которая в тесных объятиях с властью со времён независимости
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кто бы это тут уже говорил, но не непонятный тролль под непонятным флажком
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Хочешь знать? В чем вопрос? Подойди к Авакову.... ***** ему хорошенько между глаз.... и скажи " Розбийнык, ану выкладуй шо знаеш?!!!!..."

Ну Вова... тыш умеешь, тыш магешь... не нам тебя учить)))))))))
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Интересно когда Зе вспомнит про Шеремета в следующий раз? Наверное на следующую годовщину. Засекайте.
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перед следующими выборами.... если досидит до них в кресле Президента
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"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов Источник: https://censor.net.ua/n3138640

Вот и узнаем шо там и как
Эти пауки в банке будут друг на друга кивать и сливать друг друга
Только имхо Юрик не придёт.
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Та да, шото владельца бляхи мухи давно не видно
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Петька и порохоботы такие патриоты, что ничего кроме пустого обсирания действующей и всенародно избранной власти делать не могут. Климкин уже ясно выразил намерения, "буду действовать согласно моим личным желаниям приказам того кому продамся и против Президента Украины", то есть Министр иностранных дел официально объявил о саботаже. Первыми этот клич подхватили рыги и завили, что поехали в Москву договариваться с оккупантом без согласования с Президентом Украины потому что они так хотят так приказали из Кремля.
И вот сейчас порохоботы драные, скажите мне теперь что вы за Украину.
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всенародного это при дедушке Сталине было,не вся Украина повелась на зебика.
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Воров к сожалению еще не всех пересажали и не все разбежались, пока только свинарчуки и петька в побеге, но скоро вы все разбежитесь, перекраситесь или сядете. Скоро это уже послезавтра.
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это я слышу с конца 2013 года,от сепаров,потом юлеботы угрожали,теперь зебилы что то там крапают. Да плевать на вас и ваши угрозы.
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Коли справи Шеремета, Гонгадзе, відмивання грошей Лещенком через фіктивну позику. обєднають в одну - тоді картина стане яснішою.
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Я оптимист, если зе будет делать ттолько хорошее для Украины поддержу, но он столкнулся с теми же проблемами что и порошенко. Зе, гони нафуй сепарню возле себя, и попробуй продолжать тот путь который начал порошенко. Нафиг ту рашку, в Европу давай.
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Возможно, я верил саакашвили, после его заявления что нужно поддержать партию слугу народа не верю ему. Подло как то все это.
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так кто же там гнать будет,если он сам латентный сепар
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Ну шефир его точно сепар, а зе будем видеть. Да и кличка для зе есть уже- вован референдум.
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Так воно ще і слідчий! Зараз зелена шмаркля влізе, попіаритсья, а зедебіли будуть радісно волати, як він здорово "все порєшал".
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предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести"- У прошлого президента столько было дел чести и столько нап*** здел людям что уже сам запутался. И даже название партии сменил чтобы его не узнали те кому он наобещал...
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Теперь будет наоборот
Дела заведут ,честь посадят
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Предлагаю!
Собрать всех журналистов, пенсионеров и воспитательниц детских садиков и провести круглый стол "кто убил Влада Листьева?"
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я вообще не понимаю как можно ускорить процесс следствия, если только не назначить "виновного"
Так что Зе может закатать рукава и приняться за работу следователя....
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Ой, Вова, смотри, как бы тебя вслед за Шереметом не отправили...
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Ну новая коломойская Зе-команда быстро найдет назначит заказчиком Пороха, организатором Коненека, исполнителями Грицака и Луценка! Следствие рехвормированного Авакяном МВД быстро все слепить, от даст в САп и НаБУ, а Барыговский Барышевский суд мухосранского района вынесет вердикт!
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Володя, а очередь? Первым резонансным был Георгий. А Паша даже не второй. Ему еще долго ждать. Не?
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не, по георгию исполнителей наказали и будет...а то как бы на заседающего в минской группе ненароком не выйти в ходе расследования
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То то чести и у пороха и элиты воровской нема,а есть одно брехня от которой уже тошнит
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Я тебя коровой жирной не обзывал?
Теперь буду
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а без медведя не прожить? израильтяне как то без арабских символов живут
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израиль говоришь?там своя история...

МОЖЕТ ЛИ УКРАИНА ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ МОСКОВИЮ?

Пример второй - советско-израильская война (1967-1991), шедшая официально 24 года. Формальным её стартом считают 10 июня 1967 г., когда Москва окончательно и надолго разорвала дипломатические отношения с Израилем. Но в реальности её начал 11 февраля 1953 г. ещё Сталин, когда разорвал дипломатические отношения с Израилем и развернул против него массированную пропагандистскую войну в геббельсовском стиле. После смерти Сталина в Москве сочли более удобным восстановить дипотношения, что и сделали 17 июля, но войну продолжить в формате гибридной войны. Так что в реальности советско-израильская война в режиме различной интенсивности длилась долгие 38 лет и закончилась капитуляцией Москвы.
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Мы до сих пор даже не знаем кто пострелял людей на майдане. Оливер Стоун не давно снял документальный фильм про Украину где утверждал что это была сознательная правокация... в Украине этот фильм запрещен к показу.
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кацапа,ты хоть рускавый езыг выучил,прежде чем в ольгино устраиваться на непыльную(как тебе казалось) но грязную работенку Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей" - Цензор.НЕТ 4846
недавно пишеццо вместе.а не как у тебя,недограмотного
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кузя иди в сарай тут водки нету а нафаню мы на шашлык пустили
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Может там ошибка 21-го? Такой пиар Зеля отпускает!!!!
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щось ЗЕ всюди забагато..
«Я и моя команда… молодая… что-то делаем… важное…» Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей" - Цензор.НЕТ 9842
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любуйся на портрет главного по псарне и не скули)))
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Вже звільняв таможню, лісників, інших чиновників--тепер будуть слідчі---придурок.це не твоя компетенція. Ти вже рашці здався,став на коліна,Світ і Європа відвертаються,а ти займаєшся фігнею.
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"Зеленский хочет узнать о ходе расследования убийства Шеремета: "Вопросов пока больше, чем ответов"" - убийства на Майдане Зеленского не интересуют.
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придёт время и узнаем ,когда пагубиёв и паршивских доставят в допросные.
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Раскрытие убийства Павла Шеремета Петя Порошенко называл "делом чести".

Смешно. Какая честь у паталогически лживого и алчного Барыги?
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когда детишек бамбасни в оборот возмешь, дочку корнетов всяких, я в душе не бебу кто этот шеремет, как говорят у него на родине помер максим и хер с ним, границы закрой с рашкой и вышли всех русаков
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский хочет узнать о ходе расследования убийства Шеремета: "Вопросов пока больше, чем ответов"
 
 
 
 
 
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