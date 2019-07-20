 Зеленский хочет узнать о ходе расследования убийства Шеремета: "Вопросов пока больше, чем ответов"

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал он в фейсбуке.
Зеленский добавил, что раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести".
"Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов", -подчеркнул глава государства.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
и только выброшенные прибоем красные труселя валялись на берегу, словно позабытая народом совесть.» 😁
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/643544456122485/?v=370237640298701
мабуть захворiли ...
когда услышу ваше гавканье по делу ?
надо так понимать что все срущие на Зеленского
из шоблы воров !!!
оторвитесь от методичек и пошарьтесь в гугле.ПРОЗРЕЕТЕ !!!
Прекрасней всех - кино.
Кто в этот мир попал -
Навеки счастливтот преЗЕдентом стал.
Фиииииииииильм, фиииииииииильм, фильм...
Говорят, цирковая лошадь и на лугу кругами ходит. Так и этот, все кино снимает.
Ну Вова... тыш умеешь, тыш магешь... не нам тебя учить)))))))))
Вот и узнаем шо там и как
Эти пауки в банке будут друг на друга кивать и сливать друг друга
Только имхо Юрик не придёт.
моим личным желаниямприказам того кому продамся и против Президента Украины", то есть Министр иностранных дел официально объявил о саботаже. Первыми этот клич подхватили рыги и завили, что поехали в Москву договариваться с оккупантом без согласования с Президентом Украины потому что они так хотяттак приказали из Кремля.
И вот сейчас порохоботы драные, скажите мне теперь что вы за Украину.
Дела заведут ,честь посадят
Собрать всех журналистов, пенсионеров и воспитательниц детских садиков и провести круглый стол "кто убил Влада Листьева?"
Так что Зе может закатать рукава и приняться за работу следователя....
найдетназначит заказчиком Пороха, организатором Коненека, исполнителями Грицака и Луценка! Следствие рехвормированного Авакяном МВД быстро все слепить, от даст в САп и НаБУ, а БарыговскийБарышевский суд мухосранского района вынесет вердикт!
Теперь буду
МОЖЕТ ЛИ УКРАИНА ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ МОСКОВИЮ?
Пример второй - советско-израильская война (1967-1991), шедшая официально 24 года. Формальным её стартом считают 10 июня 1967 г., когда Москва окончательно и надолго разорвала дипломатические отношения с Израилем. Но в реальности её начал 11 февраля 1953 г. ещё Сталин, когда разорвал дипломатические отношения с Израилем и развернул против него массированную пропагандистскую войну в геббельсовском стиле. После смерти Сталина в Москве сочли более удобным восстановить дипотношения, что и сделали 17 июля, но войну продолжить в формате гибридной войны. Так что в реальности советско-израильская война в режиме различной интенсивности длилась долгие 38 лет и закончилась капитуляцией Москвы.
недавно пишеццо вместе.а не как у тебя,недограмотного
«Я и моя команда… молодая… что-то делаем… важное…»
Смешно. Какая честь у паталогически лживого и алчного Барыги?