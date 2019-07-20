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 "Кто убил Павла? Три года без ответа": в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 июля, исполняется ровно три года со дня убийства журналиста Павла Шеремета. В Киеве состоялась акция памяти.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участие в акции, которая началась в 8:00 на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, приняли временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, народные депутаты и бывшие коллеги Шеремета. Все они отметили, что расследование убийства Павла движется очень медленно.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева зачитала заявление от коллег и родственников Павла. 

Со дня убийства и тогдашний президент Петр Порошенко и руководители правоохранительных органов говорили, что это (расследование. - Ред.) является делом чести для украинского государства, а также тестом изменений в правоохранительной системе. Но со временем для украинских чиновников раскрытие этого дела превратилось в позорное молчание", - отметила Мусаева.

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Она напомнила, что последний публичный отчет по расследованию убийства Шеремета был 17 февраля 2017.

"За время, прошедшее со дня убийства нашего коллеги в Украине сменился президент. Сегодня, в третью годовщину гибели Павла, мы требуем политической ответственности для руководителей правоохранительных органов, которые так и не смогли ответить на вопрос "кто убил Павла?". Мы подчеркиваем, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генеральный прокурор Юрий Луценко и председатель Нацполиции Сергей Князев из-за нераскрытия этого дела должны уйти в отставку. Мы надеемся, что парламент девятого созыва поддержит этот запрос общества на установление справедливости", - говорится в заявлении родных и коллег Шеремета.

Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 01
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 02
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 03
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 04
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 05
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 06
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 07
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 08
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 09
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 10Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 11
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 12
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 13
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 14
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 15
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 16
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 17
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 18
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 19
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 20
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 21
Кто убил Павла? Три года без ответа: в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета 22

Фото/видео - Олег Богачук

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3138639
 
   
 Топ комментарии
 
Так само вбили Аміну, інших..
Просто в нас діє проросійська сила, зараз вона отримає ще більше влади і тоді всі переслідування патріотів стануть легальними.
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ми і так знаємо - росія вбивала.
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Алё ребята, Павел чужой гражданин, его гибель факт конечно прискорбный но мне плевать на его взаимоотношения с ФСБ. У нас походу с тех пор убили двух украинских журналистов, людей которые занимались очень острыми темами коррупции и войны с РФ.
Вы не хотите озаботиться их гибелью? Это жизненно важные вопросы для украинского общества.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Кто убил Павла? Три года без ответа": в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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