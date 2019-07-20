 "Кто убил Павла? Три года без ответа": в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участие в акции, которая началась в 8:00 на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, приняли временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, народные депутаты и бывшие коллеги Шеремета. Все они отметили, что расследование убийства Павла движется очень медленно.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева зачитала заявление от коллег и родственников Павла.

Со дня убийства и тогдашний президент Петр Порошенко и руководители правоохранительных органов говорили, что это (расследование. - Ред.) является делом чести для украинского государства, а также тестом изменений в правоохранительной системе. Но со временем для украинских чиновников раскрытие этого дела превратилось в позорное молчание", - отметила Мусаева.

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Она напомнила, что последний публичный отчет по расследованию убийства Шеремета был 17 февраля 2017.

"За время, прошедшее со дня убийства нашего коллеги в Украине сменился президент. Сегодня, в третью годовщину гибели Павла, мы требуем политической ответственности для руководителей правоохранительных органов, которые так и не смогли ответить на вопрос "кто убил Павла?". Мы подчеркиваем, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генеральный прокурор Юрий Луценко и председатель Нацполиции Сергей Князев из-за нераскрытия этого дела должны уйти в отставку. Мы надеемся, что парламент девятого созыва поддержит этот запрос общества на установление справедливости", - говорится в заявлении родных и коллег Шеремета.











































Фото/видео - Олег Богачук

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".