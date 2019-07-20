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Все про:ГТС (905) Нефьодов (92) Мерило (19) электронные услуги (1)

 Мерило займется продакт-менеджментом и дизайном процессов в новой Гостаможслужбе, - Нефьодов

Эксперт по электронным реформам Яника Мерило будет курировать продакт менеджмент и дизайн процессов в новой Государственной таможенной службе Украины.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Короткое, но важное сообщение. Яника Мерило приобщается к построению новой таможни. Будет заниматься продакт-менеджментом, особенно в направлении дизайна процессов, с которыми будут сталкиваться клиенты Гостаможслужбы. Теперь за это направление я спокоен", - написал он в Facebook.

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Яника Мерило подтвердила информацию о работе а Таможенной службе.

"Да, правда. Да, обещаю сделать всё возможное и по таможне и по E-Health в сфере госреформ. Эти два проекта для меня важнейшие по электронным реформам. Я же обещала 5 лет назад сделать всё что умею для электронного государства", - написала она на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что Мерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне".

Напомним, эстонка Мерило с января по май 2015 года была советником министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса. На этом посту отвечала за привлечение инвестиций, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, координацию международных программ и разработку решений электронного правительства.

С конца 2015 года Мерило стала директором по инновациям мэрии Львова. Она также является президентом Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA). Специализация Мерило - внедрение IT-технологий в работу органов власти.

В августе 2016 года она перешла на работу в мэрию Днепра, став заместителем городского председателя Бориса Филатова.

Мерило займется продакт-менеджментом и дизайном процессов в новой Гостаможслужбе, - Нефьодов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138634
 
   
 Топ комментарии
 
Була, там, була тут, була при тому, вона фахівець, а що конкретно за цей час вона зробила та досягла поки була, чи просто була???)))))
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так вот почему таможня "буксовала" ???
продакт-менеджмента, особенно в направлении дизайна процессов... не хватало... Мерило займется продакт-менеджментом и дизайном процессов в новой Гостаможслужбе, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6025
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Одни менеджеры кругом и дизайнеры. А работать кто будет?
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Була, там, була тут, була при тому, вона фахівець, а що конкретно за цей час вона зробила та досягла поки була, чи просто була???)))))
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подивись на заточку - сосалка ще та!
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Вона буде губками допомагати Нєфьодаву розслаблятися після трудів праведних. Я Юля Мєндєль Костюку.
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Продакт менеджмент на таможне? И какой же продукт они выпускают? Я думал таможня налоги собирает, а они оказывается еще и услуги продают или товары выпускают. Молодцы.
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прикрашає інтер'єр
що не зрозуміло ?
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спроектирует новый туалет на таможне ибо старые использовать нельзя по жизненным показаниям. Хорошо если этот будет не в смартфоне...
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Что то мало постов , видать у соевых ботов сегодня выходной .
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Знаешь зебил, такие новости в комментариях не нуждаются.
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У одних отобрали, там же не отходя от кассы другим впихнули, по дороге красиво отдизайненную наклеечку налепив на конфискат
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так вот почему таможня "буксовала" ???
продакт-менеджмента, особенно в направлении дизайна процессов... не хватало... Мерило займется продакт-менеджментом и дизайном процессов в новой Гостаможслужбе, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6025
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Какой президент клоун и такой продакт менеджмент на таможни. Что вы можете взять с дебила президента, и его курса, он же дебил
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Продакт менеджмент?
Ну тут и прорвало:

- Тюнинг коворкинг!
- Паблик реновация!
- Транс грумминг!
- Дип дропинг!

Ну по нашему - будет страдать хернёй и зе-клоунингом
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Типичный повседневный разговор в ДТЭК. Мерило займется продакт-менеджментом и дизайном процессов в новой Гостаможслужбе, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2128
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Продакт менеджмент-это года евреи бабки зарабатывают на воздухе
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абрамовичус був довольний нею коооооожен день..
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Что-то я не очень доверяю какому-то *******. Очередное выбрасывание бабла на ветер. Мерило займется продакт-менеджментом и дизайном процессов в новой Гостаможслужбе, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9394
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анекдот)))- чувіха запізнюється на роботу, начальник питає чого?
та, там на площі геї з лесбійками б'ються! )))дивилася)))
начальник - і як там наші? чувіха - не знаю як ваші, а наші тримаються!!! )))))))) Мерило займется продакт-менеджментом и дизайном процессов в новой Гостаможслужбе, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6642
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порохоботи такі ж тупі і дрімучі як і ватники,іліта нації
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вы сделали выводы судя с фото вверху, так они от Зе
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Оно сдєло вивод поглядєв на сєбя в ЗЕркало.
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цікаво знати ставлеником кого є цей бородатий, а потім кого він просуває і з якими лозунгами! Мерило займется продакт-менеджментом и дизайном процессов в новой Гостаможслужбе, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8338
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Подкину ещё парочку задач для зе-команды. Заполните вакансии в таможне по Брейн- ******* и майнингу жопинга
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а шо за фотка? типу *********, вийшли на вулицю пофоткались.
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займитесь для начала своим дизайном, а то с бомжами перепутать легко...
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Хэй, молодиж, вы нафига эти бороды бомжатские носите?
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За 4 года Яника произвела абгрейд губ - а-ля Лобода ! Сумасшедшие ! Это чтобы Нефедову не скучно было , он тоже модный , щекотун .
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Люди, а в комментах адекватность запрещена？
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Людям, выросшим в совке, непонятно, зачем государственные сервисы должны быть красивыми.
Враждебный буржуазный изыск.
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А так же Гостаможслужбе срочно необходимы высокооплачиваемые ЗЕ-специалисты по специальностям:
Нумерология

Валеология

Информациология
Яфетическая теория
Телегония
Графология
Гомеопатия
Физиогномика
Синергетика

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Маленькая рассрочка!!!!₽
Нефёдов это команда Пороха!!! А не Зе-дебилш команда!!!!
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Гостаможслужба - это молодая, динамично развивающаяся компания...
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мабуть вона таможні не допоможе . а таможня їй . там дурачка треба шоб руки викрутювати і колінця в митників тремтіли
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_Чем-чем займётся?? Судя по названиям - имитацией бурной деятельности и словоблудием! Солдат спит, служба идёт з. п. капает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМерило займется продакт-менеджментом и дизайном процессов в новой Гостаможслужбе, - Нефьодов
 
 
 
 
 
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