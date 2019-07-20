 Мерило займется продакт-менеджментом и дизайном процессов в новой Гостаможслужбе, - Нефьодов

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.
"Короткое, но важное сообщение. Яника Мерило приобщается к построению новой таможни. Будет заниматься продакт-менеджментом, особенно в направлении дизайна процессов, с которыми будут сталкиваться клиенты Гостаможслужбы. Теперь за это направление я спокоен", - написал он в Facebook.
Яника Мерило подтвердила информацию о работе а Таможенной службе.
"Да, правда. Да, обещаю сделать всё возможное и по таможне и по E-Health в сфере госреформ. Эти два проекта для меня важнейшие по электронным реформам. Я же обещала 5 лет назад сделать всё что умею для электронного государства", - написала она на своей странице в соцсети.
Ранее сообщалось, что Мерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне".
Напомним, эстонка Мерило с января по май 2015 года была советником министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса. На этом посту отвечала за привлечение инвестиций, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, координацию международных программ и разработку решений электронного правительства.
С конца 2015 года Мерило стала директором по инновациям мэрии Львова. Она также является президентом Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA). Специализация Мерило - внедрение IT-технологий в работу органов власти.
В августе 2016 года она перешла на работу в мэрию Днепра, став заместителем городского председателя Бориса Филатова.
що не зрозуміло ?
продакт-менеджмента, особенно в направлении дизайна процессов... не хватало...
Ну тут и прорвало:
- Тюнинг коворкинг!
- Паблик реновация!
- Транс грумминг!
- Дип дропинг!
Ну по нашему - будет страдать хернёй и зе-клоунингом
от !
та, там на площі геї з лесбійками б'ються! )))дивилася)))
начальник - і як там наші? чувіха - не знаю як ваші, а наші тримаються!!! ))))))))
Враждебный буржуазный изыск.
Нумерология
Валеология
Информациология
Яфетическая теория
Телегония
Графология
Гомеопатия
Физиогномика
Синергетика
Нефёдов это команда Пороха!!! А не Зе-дебилш команда!!!!
служба идётз. п. капает.