 Враг за минувшие сутки 26 раз атаковал позиции ОС: погибли два бойца, трое травмированы

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи Широкино – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Богдановкой – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку от Марьинки – из минометов калибра 120 мм и снайперских винтовок;

трижды окрестности Талаковки – из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем;

в районе населенного пункта Тарамчук – из автоматического гранатомета;

дважды вблизи Гнутово – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

рядом с Новотроицким – из стрелкового оружия;

неподалеку от Березового – из гранатометов различных систем;

окрестности Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Чермалык – из миномета калибра 82 мм;

дважды вблизи Водяного – из минометов калибра 120 и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку от Новогнатовки – из крупнокалиберного пулемета;

окрестности Пищевика – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

вблизи Крымского – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды рядом с Пивденным – из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Новолуганского – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

окрестности Луганского – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Счастье – из крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих погибли, трое получили боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 19 июля двое оккупантов ранены.

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С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников: рядом с Гранитным – из стрелкового оружия; неподалеку от Лебединского – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Північ" позиции Объединенных сил были обстреляны трижды: дважды вблизи Счастья – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных гранатометов; окрестности Нижнетеплого – из крупнокалиберного пулемета.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.



