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 Политика Украины
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Все про:посольство (522) США (15137) Чалый (430)

 Оставляю должность с достойным результатом на важном внешнеполитическом направлении, - экс-посол в США Чалый

Валерий Чалый заявил, что покидает пост посла Украины в США с достойным результатом на важном внешнеполитическом направлении, а также с благодарностью неравнодушным украинскому и американскому народу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Заканчиваю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении", - отметил Чалый.

По его словам, для посольства Украины и генеральных консульств в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско, а также для партнеров в США это были непростые времена, наполненные новыми вызовами.

"Но чрезвычайные вызовы одновременно обнаруживают и лучшие профессиональные способности и человеческие качества. Вернусь в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам, с кем боролись за демократию против авторитаризма и продолжаем борьбу за светлое будущее самостоятельной и успешной Украины против попыток России затянуть нас в советское или имперское прошлое", - написал дипломат.

Он подчеркнул, что благодарен народу Соединенных Штатов, "теперь действительно нашем стратегическому партнеру, с новыми возможностями, с огромным поддержкой Украинская по обе стороны Атлантики, с гордостью за Украину и наших Героев".

Валерий Чалый также поблагодарил всех за поддержку.

"Успехи на американском направлении - наши общие успехи. Еще много работы впереди еще много нужно усилий для того, чтобы сделать необратимым тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену - тысячи жизней наших Героев. Итого - победим! Слава Украине!" - написал Чалый.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138623
 
 
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Расскажи лучше американцам кто такой ЗЕБЕня !
Помоги Украине ! Оставляю должность с достойным результатом на важном внешнеполитическом направлении, - экс-посол в США Чалый - Цензор.НЕТ 3684
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Ето нада відєть.
Хотя би ігру на фортепіано....
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Зовсім не палимся.
У Порошенко выступили категорически против спецпошлин (которые ввел Зеленский) для бизнеса Медведчука. Достаточно, что он платит налоги https://inforesist.org/u-poroshenko-vystupili-protiv-speczposhlin-dlya-biznesa-medvedchuka-dostatochno-chto-on-platit-nalogi/ …

Оставляю должность с достойным результатом на важном внешнеполитическом направлении, - экс-посол в США Чалый - Цензор.НЕТ 9973
Оставляю должность с достойным результатом на важном внешнеполитическом направлении, - экс-посол в США Чалый - Цензор.НЕТ 4254
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОставляю должность с достойным результатом на важном внешнеполитическом направлении, - экс-посол в США Чалый
 
 
 
 
 
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