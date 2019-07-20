 Оставляю должность с достойным результатом на важном внешнеполитическом направлении, - экс-посол в США Чалый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
"Заканчиваю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении", - отметил Чалый.
По его словам, для посольства Украины и генеральных консульств в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско, а также для партнеров в США это были непростые времена, наполненные новыми вызовами.
"Но чрезвычайные вызовы одновременно обнаруживают и лучшие профессиональные способности и человеческие качества. Вернусь в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам, с кем боролись за демократию против авторитаризма и продолжаем борьбу за светлое будущее самостоятельной и успешной Украины против попыток России затянуть нас в советское или имперское прошлое", - написал дипломат.
Он подчеркнул, что благодарен народу Соединенных Штатов, "теперь действительно нашем стратегическому партнеру, с новыми возможностями, с огромным поддержкой Украинская по обе стороны Атлантики, с гордостью за Украину и наших Героев".
Валерий Чалый также поблагодарил всех за поддержку.
"Успехи на американском направлении - наши общие успехи. Еще много работы впереди еще много нужно усилий для того, чтобы сделать необратимым тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену - тысячи жизней наших Героев. Итого - победим! Слава Украине!" - написал Чалый.
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