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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Наступил "день тишины": агитация на парламентских выборах запрещена

В Украине в субботу, 20 июля, наступил "день тишины" перед днем голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в воскресенье, 21 июля.

Запрет агитации в последние сутки перед голосованием содержится в законе о выборах народных депутатов Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования", - сказано ч.2 ст.57 закона.

Согласно ч.3. ст.57 закона, предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.

В это же время запрещаются проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетов) от имени партии, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, и от имени кандидатов в депутаты. Также запрещено распространение агитационных материалов и публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий.

Также на Цензор.НЕТ: В день выборов в парламент в Украине впервые задействуют систему авиационной безопасности МВД, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

В Украине в воскресенье, 21 июля, пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

Как и парламент восьмого созыва, новый состав Верховной Рады изберут по смешанной системе.

Источник: https://censor.net.ua/n3138621
 
 
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Помните. Порошенко - личный враг Плешивого.
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Он не пес, он тупой клоун из сказки зедебилов
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Модератор. Закройте ресурс до выборов от х**лоботов.
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За Свободу треба голосувати. Дарма, що вона стара, але ж на Майдані зіграла значну роль. Не знати, що з нею стало, може лідер не той, чи чвари якісь.
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Точно.Голосую за націоналістів.Бо зараз "настоящих буйных мало - вот и нету вожаков".
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штани не забудь надягти, щоб достоїнство прикрити, покласти в кишеню паспорт, а в іншу кишеню гріх.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаступил "день тишины": агитация на парламентских выборах запрещена
 
 
 
 
 
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