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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2016  159
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Все про:Саакашвили (2754) Рух нових сил (25) Слуга народа (130)

 Саакашвили призвал своих сторонников дать шанс Зеленскому и проголосовать за "Слугу народа". ВИДЕО

Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили призвал голосовать за его политсилу по партийным спискам, а на мажоритарных округах отдать голоса "Слуге народа".

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые все-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство", - написал Саакашвили.

По его словам, решение поддержать партию Зеленского было принято после "бурных дискуссий".

"Мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа"", - написал Саакашвили.

В тексте видеообращения он пояснил, что большинство украинцев, согласно, соцопросам, вообще не знает о том, что "Рух нових сил" идет в парламент. Эту ситуацию Саакашвили связал с тем, что его политсиле "создали большие проблемы с избирательной кампанией".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы быстро превозносят и очень быстро опускают, - Саакашвили о падении своего рейтинга

"Нас долго не регистрировал ЦВК, откзал вначале, потом мы долго были в судах, потом наши счета были заблокированы в банках, и практически у нас не было полноценной возможности провести избирательную кампанию", - сказал политик.

Саакашвили подчеркнул, что у него уже "появились и свои вопросы" к политсиле Зеленского. Но при этом, по его мнению, важно дать президенту "шанс сформировать большинство без уступок старым политикам".

Источник: https://censor.net.ua/n3138618
 
   
 Топ комментарии
 
ще один кокаїновий неадекват...
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У клоуна сильная поддержка на Западе. Аж два политических гиганта вселенского уровня - Михо и Шарий. Саакашвили призвал своих сторонников дать шанс Зеленскому и проголосовать за "Слугу народа" - Цензор.НЕТ 5569
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"Щойно на 1+1 квартальний комік з Тамбова забажав прибрати з Конституції України інтеграцію в ЄС і НАТО.
Раджу йому для цього інтегруватися додому в Росію, в тій конституції цього точно немає. А якщо його колега, який наразі працює презЕдентом, захоче втілити таку ідею на практиці, то спочатку має зрозуміти: парасольок, чаю і доброго настрою вже ніхто з собою не візьме. Українці, що гинули в боротьбі проти рузького міра, одразу перейдуть до резолютивної частини. І братимуть щось інше."(с)Арьев
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Странная идея. Если осетины потеряют снабжение - их фронт сам коллапсирует в течение месяца. Лидеров сепаратистов можно хватать и тащить на суд, а не давать им бежать. Естественно, при отсутствии поддержки с воздуха со стороны РФ. Хотя дивизион украинских Буков неплохо попил крови путинским космонавтам. -6 машин за 5 дней, включая стратегический бомбардировщик.
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Ви знаєте, тоді існувала дуже потужна фільтрація інформації причому з обох сторін. Мені грузин переказував слова свого родича, котри тоді воював, що ополченці втікли з позицій на Кодорській ущелині, коли росіяни почали висаджувати десантуру з гвинтокрилів. Позиція була ключовою. (Якщо це брехня, то заздалегідь вибачаюсь.)
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Да ему еще при въезде нормально разъяснили: гавкнет не на того - поедет ценной бандеролью в родную Грузию. Теперь у власти не демократ Порошенко, который просто выставил нелегала туда, откуда он пришел. ИХ персональная эпоха бедности закончилась. Укрнафта, Нафтогаз, Приватбанк снова в профиците. Пора дерибанить.
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Молодец, понял что с его 0,5% шансов нет и не хочет чтоб люди зря потратили голоса.
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Саака - шлюха.за деньГи продается.
через 6-10 месяцев он будет визжать.что зеЛя барыга
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и еще этот бабуин в последнее время висит на всех медведчуковских каналах.и даже слова плохого про мертвертчука не сказал..делайте выводы
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**********!ты про галстук спалился. свинособаки так в 2008 году говорили. ты свинособачья тварь и мать твоя свиноматка тпором преребахнутая в щель
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Подарок так себе, не густо. Но с паршивой овцы хоть чего-то там(от галстука?) клок. Сами, зебилята, решите чего.
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Скільки народу перегризлось в твіттері і фб,це капець,ну дякувати,мудрому і виваженному Міхо,все розрулилось.Що значить,політик вищого класу,власні амбіції в шухляду,а справа понад усе.Як юрист за освітою,заслуговує на посаду,Генпрокурора
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Саакашвили не нужны риски, он не пойдет ни на какие должности, хватит того шо он об Парашенко вымазался

и вообще его пост президент Украины, а для этого у него еще нет 10 лет украинского гражданства.
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Хороший політик навіть з програшної ситуації (відсутність людей на мажоритарці) зробить собі вигоду.
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Как завизжали порохоботы! А это есть главный признак правильности поступка Михо! Слава Україні!
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Україні? не мєлітє єрундой, товарісч! Зєлєбєню обрали у славу парашорди на гроші олігархів! І це не розуміє тільки тупий!
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Я б проголосував за партію зелених, а не Зеленського, але вона не прохідна. Який шанс? Там нема партії, є копиця сіна. Його можна зразу спалити, а можна почекати, поки висохне. Хіба комунізм будувати таким чином - іще одну жопу. Перший раз, чи що, голосуємо. Хіба за Зеленським стоять великі спонсори і вбухають в Україну як німці в Польщу. Нульова Рада гряде. Я ж кажу - вирішив дурень стати розумним - ампутував собі мозок.
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Как раз шанс Украины - это не дать политсиле Зеленского единолично сформировать большинство, это уже совершенно понятно.
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Курченковські гроші закінчилися...Мабуть, хтось інший в корито дерті насипав цьому "рєхварматору", якого Грузія чекає тільки як фігуранта кримінальної справи...
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Петики, хватит! Ведь посадят же!
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Через год правосудию днепровско-криворожскую банду сдавать не будут. Линчуют на месте, кто не успеет уйти в Ростов или Тель-Авив
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жизнь переменчива, сначала ты садишь, потом садят тебя
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Якась підозріла прихильність у Карлсона до Малюка...Який там закон сьогодні підписав Парубій?
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ооо ти знову тут лайниш, чмо парашинське!
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О,так Карлсон ще і порохобот?Здивував.А звідки інфа,***********?
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это независимый ресурс или все таки поле информативное, купленное зелеными слугами
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Та какие зеленые слуги-это тролли на зарплате,причем большая часть из-за поребрика.
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лучше бы призвал с крыши спрыгнуть за лидером...
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ящик воды для спрыгивающих карлсонов? - запишите на мой счет....
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Я в доле по расходамСаакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 625
Начинаем считать спрыгивающих карлсонов?
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знаю...

спрыгивающих с крыши считать очень просто - ноль их....


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Святая правда. увы(
Они не прыгают. А жаль.
А мы, похоже, два одессита - ставка на не спрыгивающих карлсонов была почти, как у Бендера ( который Остап) - беспроигрышная
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А теперь наш диалог потрет админ.., когда проснется
Жаль(
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не расстраивайтесь.....
и да - не одессит я - кивлянин в прошлой жизни - злой борщаговец....
брат в Одессе - но то другое и без политики
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Ну так, я кто помнит это предлагал изначально...так шо мне место в раде в первом ряду
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Хочу звернутися до всіх, хто збирався голосувати за РНС! Я також не задоволений тим рішенням, що озвучив Саакашвілі але є одне "але" - зараз важлива гра у команді тому ми маємо сховати емоції та зробити те що повинні - не дати Парашену з Медведчуком створити більшість у ВР!
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х..ню навіщо писати?
яка більшість у Зажопа +ЄС?
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а як ти, "геній", зв'язав до купи антагоністів? Сватів надивився, чи "право на владу"?...Перехрестись! Може, попусте
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а что мишутка такой тупой что не видит откровено прокацапской политики криворожского клоуна ? двуличное грузинское лайно , гавкавшее на Порошенко .
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Молодець Міхо. Вовік жартував і на тебе, і на Юлю, і на всіх. А образились на нього лише Пєця, Парубій і Ляшко. Молодець Міша.
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Клічко, доречі, ще не визначивсь - ображатись на Вовіка, чи ні?
Віталік може взяти туалетний папір, піти у окрему невеличку кімнату, поколдувати і визначитись Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 4733
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ЗАКЛИК МІХО ДОПОМОЖЕ НЕЗНАЧНО..
максимум на піввідсотка..
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А для чого ж тебе,гєнацвалє,з Амстердама й виписували !
Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 1961
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Какашвили типичная полит.проститутка. То Пороху очко вылизывал, теперб **********. Пофиг, перед кем раком ставать.Мразь...
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у Михо очень солидная поддержка, на его странице Facebook и партии Рух нових сил это видно

но ему сейчас нет смысла тратиться на партию, это было видно по его не желанию идти в парламент отсюда и просрочка......................................


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так шо теперь у партии Зеленского будет вполне достаточно голосов для того шобы нормально работать и это радует.
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Після 22-го можна знову відбирати громадянство
Ваша місія виконана, Михайло.
Ігор Валерійович сердечно дякує вам за виконану роботу.
Відпочивайте до наступних виборів...
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так поступить может только ублюдок Парашенко. Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 280
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Макакашвили в Грузию го
Овцы заждались
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили призвал своих сторонников дать шанс Зеленскому и проголосовать за "Слугу народа". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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