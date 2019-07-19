 Саакашвили призвал своих сторонников дать шанс Зеленскому и проголосовать за "Слугу народа". ВИДЕО

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые все-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство", - написал Саакашвили.
По его словам, решение поддержать партию Зеленского было принято после "бурных дискуссий".
"Мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа"", - написал Саакашвили.
В тексте видеообращения он пояснил, что большинство украинцев, согласно, соцопросам, вообще не знает о том, что "Рух нових сил" идет в парламент. Эту ситуацию Саакашвили связал с тем, что его политсиле "создали большие проблемы с избирательной кампанией".
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы быстро превозносят и очень быстро опускают, - Саакашвили о падении своего рейтинга
"Нас долго не регистрировал ЦВК, откзал вначале, потом мы долго были в судах, потом наши счета были заблокированы в банках, и практически у нас не было полноценной возможности провести избирательную кампанию", - сказал политик.
Саакашвили подчеркнул, что у него уже "появились и свои вопросы" к политсиле Зеленского. Но при этом, по его мнению, важно дать президенту "шанс сформировать большинство без уступок старым политикам".
через 6-10 месяцев он будет визжать.что зеЛя барыга
и вообще его пост президент Украины, а для этого у него еще нет 10 лет украинского гражданства.
Начинаем считать спрыгивающих карлсонов?
спрыгивающих с крыши считать очень просто - ноль их....
Они не прыгают. А жаль.
А мы, похоже, два одессита - ставка на не спрыгивающих карлсонов была почти, как у Бендера ( который Остап) - беспроигрышная
Жаль(
и да - не одессит я - кивлянин в прошлой жизни - злой борщаговец....
брат в Одессе - но то другое и без политики
яка більшість у Зажопа +ЄС?
Віталік може взяти туалетний папір, піти у окрему невеличку кімнату, поколдувати і визначитись
максимум на піввідсотка..
но ему сейчас нет смысла тратиться на партию, это было видно по его не желанию идти в парламент отсюда и просрочка......................................
Ваша місія виконана, Михайло.
Ігор Валерійович сердечно дякує вам за виконану роботу.
Відпочивайте до наступних виборів...
Овцы заждались