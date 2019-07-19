 Путин абсолютно прогнозируемый. На Донбассе он повторяет концепцию Абхазии и Южной Осетии, - Порошенко

Об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил во время телемарафона "Украина: русский реванш или европейское будущее?", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Путин абсолютно предсказуем. И действует для реализации своего плана оккупации Украины. Есть направление, которым он движется шаг за шагом. Первый шаг - предложение выдавать российские паспорта только отдельным категориям украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях. Он видит мощную реакцию нашей властной команды и мира. Затем во время избирательной гонки создались условия, когда Путин говорит - мы будем выдавать паспорта теперь уже всем жителям, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Сейчас, поскольку не применяются решительные шаги, он делает следующий шаг. Паспорта не только на оккупированной территории, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей. Такая же ситуация была в Абхазии. Так же развивалась ситуация в Южной Осетии. Так же развивается ситуация в Приднестровье", - отметил Петр Порошенко.
"Для чего это делается? Для того чтобы повторить сценарий Южной Осетии. Якобы под предлогом защиты не просто русскоязычных граждан, как он это делал в Крыму и на Донбассе, а под предлогом защиты граждан Российской Федерации начинается официальное военное вторжение. Легализуется оккупация", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
Он напомнил, что во время президентской каденции разработал целый ряд мер для противостояния путинским сценариям - это и санкционные шаги и меры международно-правового регулирования, в том числе и судебного.
"Я предложил это новоизбранному президенту, и сейчас подчеркиваю, что я готов подставить плечо. Но ни в коем случае нельзя делать из этого комиксы, шутить по этому, недооценивать угрозы. Мы должны решительно реагировать - так как мы среагировали во время агрессии в Керченском проливе. Мы вынуждены были применить чрезвычайные средства. Я сам подписал директиву для представления в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге. И результат - выигрыш Украины дела против Российской Федерации", - напомнил Петр Порошенко.
"Так же в соответствии с директивами были выиграны дела в Стокгольме против Газпрома. Вчера мы получили решение судов многих государств, которые стали на сторону Украины, которые обеспечат выплату Газпромом более 4 миллиардов долларов. Только такой язык понимает Путин - язык санкций. Россия заплатила высокую цену за агрессию, за санкции, потеряв по оценкам Блумберга 150 млрд долларов США или 10% ВВП", - отметил Петр Порошенко.
Он отметил, что партия "Европейская Солидарность" имеет четкий план деоккупации Донбасса и Крыма.
"Когда я говорил о освобождения Крыма политико-дипломатическим путем, у нас есть абсолютно четкий план, дорожная карта - что и когда надо делать. У нас есть четкий план по Донбассу - в том числе и по применению миротворцев в соответствии с решением Совбеза ООН. Как, когда, какие страны участвуют. Когда передается под контроль границу и так далее. Это будет первый шаг к принесению мира на оккупированные земли. И из-за применения миротворцев - деоккупация.
Такая же ситуация и по Крыму. Ведь идея "Крым наш" становится все более токсичным в самой России. Я твердо убежден - это шаги к нашей победы ", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
Только жрали,срали и воровали и голосовали за воров.
А тут как понадобилась армия.
А ее нет.
Значит петя виноват.
Для того, чтобы разворовать и стать Мародером?
Как хитро у вас зебилов мысли путаются. И это в одной то извилине 😂
У них завдання іншим плутати.
нужно быть предателем Украины и недоумком как минимyм.
зеленые все вместе ето доказали....
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2065096523795288?__tn__=K-R
ЗЕЛЕНСКИЙ И ДОРОГИ
Ну а мы, как и обещали, продолжаем рассказ о том, как Зе-команда садится на потоки. Взвешивающий щебень и счастливый Юзик передает эстафету Руслану Стефанчуку, который до вступления в Зе-команду был вынужден покупать овощи на рынке «Столичный» на Окружной в Киеве. Очень скоро Руслану будут доставлять капусту на чартерах из Анталии.
По нашей информации, окружение Зеленского планирует отказаться от тендеров при строительстве дорог и заключать миллиардные контракты по переговорной процедуре. Как в России. Вывеской схемы будет привлечение «европейских» подрядчиков, а наполнением - украинские откаты. Курирует тему представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Его главные подопечные - компания «Онур». Ну а потешным лоббистом дорожной Зе-реформы выступает сам президент.....
...
...Поясним для тех, кто не в курсе. Во время своего визита в Днепр 12 июля Зеленский настоятельно рекомендовал первому заместителю главы областного совета Святославу Олейнику без тендера заключить договор с турецкой компанией "Онур" на ремонт Южной объездной дороги.
«Можно взять одного нормального... я не знаю... турецкую компанию, которая строила…"Онур". Так дайте им заказ. Послушай меня! Ты возьмешь на баланс эту дорогу? Построишь ее вместе с "Онуром"? У тебя есть деньги», - с характерным красноречием наставлял собеседника глава государства.
Собственно, уже давно не секрет, что украинцы избрали президентом человека глубоко невежественного вообще и в сфере государственного управления в частности. Это показал не только эпизод в Днепре, но и сегодняшний - в Николаеве.....
Хищник нападает на слабого или больного.
Украина сейчас больна зелёной плесенью
Надо будет потом посмотреть ответят что то или нет.
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Что бы ПРОЗРЕТЬ ??!
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50 днів Зеленського в досягненнях
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад
ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування
ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету
БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
Хуже не будет!....?????????
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и самое смешное, вполне возможно, что это у него такие благие намерения.
шанувальники
Поки Україна сама за себе не постоїть --ніхто не буде допомагати--крапка
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