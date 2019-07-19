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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Путин абсолютно прогнозируемый. На Донбассе он повторяет концепцию Абхазии и Южной Осетии, - Порошенко

Президент России Путин пытается реализовать в Украине типичный сценарий, который он уже испытал в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье - это сценарий легализации российской оккупации. В этот сценарий вполне вписывается инициатива Кремля выдавать российские паспорта всем жителям Донбасса.

 Об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил во время телемарафона "Украина: русский реванш или европейское будущее?", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Путин абсолютно предсказуем. И действует для реализации своего плана оккупации Украины. Есть направление, которым он движется шаг за шагом. Первый шаг - предложение выдавать российские паспорта только отдельным категориям украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях. Он видит мощную реакцию нашей властной команды и мира. Затем во время избирательной гонки создались условия, когда Путин говорит - мы будем выдавать паспорта теперь уже всем жителям, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При моем президентстве никто из коллаборационистов или представителей "пятой колонны" не баллотировался ни на одних выборах, - Порошенко

Сейчас, поскольку не применяются решительные шаги, он делает следующий шаг. Паспорта не только на оккупированной территории, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей. Такая же ситуация была в Абхазии. Так же развивалась ситуация в Южной Осетии. Так же развивается ситуация в Приднестровье", - отметил Петр Порошенко.

"Для чего это делается? Для того чтобы повторить сценарий Южной Осетии. Якобы под предлогом защиты не просто русскоязычных граждан, как он это делал в Крыму и на Донбассе, а под предлогом защиты граждан Российской Федерации начинается официальное военное вторжение. Легализуется оккупация", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Он напомнил, что во время президентской каденции разработал целый ряд мер для противостояния путинским сценариям - это и санкционные шаги и меры международно-правового регулирования, в том числе и судебного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас еще больше людей поняли фейк о том, что "на войне кто-то зарабатывает". Война потому, что на нас напала Россия, - Порошенко

"Я предложил это новоизбранному президенту, и сейчас подчеркиваю, что я готов подставить плечо. Но ни в коем случае нельзя делать из этого комиксы, шутить по этому, недооценивать угрозы. Мы должны решительно реагировать - так как мы среагировали во время агрессии в Керченском проливе. Мы вынуждены были применить чрезвычайные средства. Я сам подписал директиву для представления в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге. И результат - выигрыш Украины дела против Российской Федерации", - напомнил Петр Порошенко.

"Так же в соответствии с директивами были выиграны дела в Стокгольме против Газпрома. Вчера мы получили решение судов многих государств, которые стали на сторону Украины, которые обеспечат выплату Газпромом более 4 миллиардов долларов. Только такой язык понимает Путин - язык санкций. Россия заплатила высокую цену за агрессию, за санкции, потеряв по оценкам Блумберга 150 млрд долларов США или 10% ВВП", - отметил Петр Порошенко.

Также читайте: Россия не сможет игнорировать резолюцию Европарламента, которая требует освободить украинских моряков, - Порошенко

Он отметил, что партия "Европейская Солидарность" имеет четкий план деоккупации Донбасса и Крыма.

"Когда я говорил о освобождения Крыма политико-дипломатическим путем, у нас есть абсолютно четкий план, дорожная карта - что и когда надо делать. У нас есть четкий план по Донбассу - в том числе и по применению миротворцев в соответствии с решением Совбеза ООН. Как, когда, какие страны участвуют. Когда передается под контроль границу и так далее. Это будет первый шаг к принесению мира на оккупированные земли. И из-за применения миротворцев - деоккупация.

Такая же ситуация и по Крыму. Ведь идея "Крым наш" становится все более токсичным в самой России. Я твердо убежден - это шаги к нашей победы ", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Также читайте: Украинцы оценили, кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос "Социс"

Источник: https://censor.net.ua/n3138615
 
   
 Топ комментарии
 
Та ти шо...І де ж ти такий розумний раніше був?
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а чому ж Свин не казав це 5 років тому , коли доручав Кучмі і Медведчуку вести переговори з сєпарами ?
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Та ти шо...І де ж ти такий розумний раніше був?
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но это не мешает быть просто украинцем
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та то якийсь на роботі що прикидується українцем за гроші,
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Зато очень любите катить бочку на пороха да еще в вопросах , в которых сами ничего не смыслите. Американцы не справились со всеми своими ресурсами и возможностями. Но вот порох смог бы сделать то, что сделать невозможно? Подумай...
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Они жили 20 с лишним лет и ни о чем не думали.
Только жрали,срали и воровали и голосовали за воров.
А тут как понадобилась армия.
А ее нет.
Значит петя виноват.
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Но Петя армию создал.
Для того, чтобы разворовать и стать Мародером?

Как хитро у вас зебилов мысли путаются. И это в одной то извилине 😂
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Та у них там все Ок.
У них завдання іншим плутати.
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страшную тайну открою - Президентом Украины быть?
нужно быть предателем Украины и недоумком как минимyм.
зеленые все вместе ето доказали....
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в тему, или почему вазелин заговорил "о дорогах":
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2065096523795288?__tn__=K-R
ЗЕЛЕНСКИЙ И ДОРОГИ
Ну а мы, как и обещали, продолжаем рассказ о том, как Зе-команда садится на потоки. Взвешивающий щебень и счастливый Юзик передает эстафету Руслану Стефанчуку, который до вступления в Зе-команду был вынужден покупать овощи на рынке «Столичный» на Окружной в Киеве. Очень скоро Руслану будут доставлять капусту на чартерах из Анталии.

По нашей информации, окружение Зеленского планирует отказаться от тендеров при строительстве дорог и заключать миллиардные контракты по переговорной процедуре. Как в России. Вывеской схемы будет привлечение «европейских» подрядчиков, а наполнением - украинские откаты. Курирует тему представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Его главные подопечные - компания «Онур». Ну а потешным лоббистом дорожной Зе-реформы выступает сам президент.....
...
...Поясним для тех, кто не в курсе. Во время своего визита в Днепр 12 июля Зеленский настоятельно рекомендовал первому заместителю главы областного совета Святославу Олейнику без тендера заключить договор с турецкой компанией "Онур" на ремонт Южной объездной дороги.

«Можно взять одного нормального... я не знаю... турецкую компанию, которая строила…"Онур". Так дайте им заказ. Послушай меня! Ты возьмешь на баланс эту дорогу? Построишь ее вместе с "Онуром"? У тебя есть деньги», - с характерным красноречием наставлял собеседника глава государства.

Собственно, уже давно не секрет, что украинцы избрали президентом человека глубоко невежественного вообще и в сфере государственного управления в частности. Это показал не только эпизод в Днепре, но и сегодняшний - в Николаеве.....
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При Порохе паспорта в Домбабве не раздавали, тем более на подконтрольном Донбассе
Хищник нападает на слабого или больного.

Украина сейчас больна зелёной плесенью
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в Европарламенте и в ПАСЕ с простреленными паспортами украинцев. А вот где Иван Грозный с 95...
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там де відбили Краматорськ-Маріуполь-Слов"янськ. За його наказом.
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Психіатри давно поставили Х**лу діагноз. У нього рахіт головного мозку.
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вам шашечки или ехать? не хотите Порошенко президентом - не надо. но посмотрите хотя бы его программу. возможно там есть рациональное зерно. ведь у Зеленского и программы нет, не говоря уже о "дорожной карте". вы ровным счетом ничего не можете предсказать что, когда и как Зеленский сделает. все что вам остается, это узнавать новости из фейсбука, но уже постфактум. вам не надоело, что "новые лица" водят вас за нос, обещая каждый раз что-то новое и не выполняя обещанное ранее? вам обещали разведение войск, а военные на Донбассе гибнут, практически каждый день. обещали компромисс с "днр/лнр", а те отказываются подтвердить договороенность. пять лет вы выдержали в том числе благодаря поддержке Запада и тем людям, которые с этим Западом договаривались. а теперь что? вы хотите все это слить в унитаз? можете мне объяснить какой смысл в капитуляции? чтобы вас контрибуцией обложили "на восстановление днр/лнр"? или может вы думаете, что с рашей получится договориться? чего вы хотите?
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Интересно.
Надо будет потом посмотреть ответят что то или нет.
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На Цензорі кремлеботів, як гною а модератору пофігу.
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Конечно - пофиг, если позволяется продолжать постить брехню, что в Минский процесс Медведчука ввёл Порошенко, а не Меркель этого просила, если позволяется продолжать постить брехню, что не агрессия паРаши ухудшила благосостояние украинцев, а Порошенко...
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а чому ж Свин не казав це 5 років тому , коли доручав Кучмі і Медведчуку вести переговори з сєпарами ?
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Ну не тебя же туда было посылать, верно? Или справился бы? Ну тогда тебе и карты в руки. Говорят Зеленский у нас теперь большой начальник, попроси его тебя отправить на переговоры. Глянем, на что ты способен.
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а чого ж ти 5 рокiв пiд "Cвином" мовчав? задоволення отримував?
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Порося,в тебе було п"ять років,а тепер йди геть.
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не просто геть , а до тюрми - з конфіскацією !
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Якщо в нього все конфіскувати,то нехай йде на пенсію,мінімальну,це буде ще гірше.
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злой крот. Твой Х**ло за 20 лет нефте-газовую супердержаву превратил в изгоя.
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Шоколадный шарманщик. Пять лет, как пластинку заело.
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sv_bombardier. Порошенко отвернул Украину от кремлёвской ж**ы в сторону цивилизованного Запада. Что тут плохого ?
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ВАМ ЭТО ГО МАЛО ??
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Что бы ПРОЗРЕТЬ ??!
.
50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!....?????????

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Хорошая подборка. Потому зебы голосовали не против Порошенко, а за паРашу...
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не "до свидания" , а остаточне прощавай !
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Петя, ты же обещал, что сегодня моряков освободят. Зачем опять сбрехал?
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можно подумать, что освобождение от "Пети" зависит. сейчас, вроде, другой президент, или? попробуй у него спросить когда освободят. ему уже обещали за возвращение раши в ПАСЕ, а он уши-то и развесил, наивный. понабирал себе в команду придурков пополам с подонками. "умный" мальчик, далеко пойдет...

и самое смешное, вполне возможно, что это у него такие благие намерения.
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ЗЕтролли слетелись как мухи на дерьмо. Засрали всю ветку
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Это дерьмо, к слову, 5 лет нами управляло.
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краще сказати, що воно 5 років керувало зграєю свинарчуків, а над українцями знущалося, як ще ЖОДНА влада ніколи не знущалася
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Правда доводить тебе до нестями, рошеномізкий запроданцю ! В безпринципного Мародера можуть бути лише такі
шанувальники
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Dorian Gray. Ты не прав. Дерьмо управляет вами уже 20(!) лет.
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Цитата: "Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории" Цензор, чего про гвоздика не пишите. Вот урод этот гвоздик как и усик. https://m.ua.tribuna.com/tribuna/blogs/boxing/2515109.html
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І ти йому в цьому допомагав остані 5 років, прочавивши особливий статус лугандонії, торгуючи з кремлем і кришуючи бізнес і банки окупантів в Україні
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поросенко абы что хрюкнуть.. что оно нового и полезного сказало? а?
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Сценарий Абхазии в 1000 раз лучше, чем ты смог сделать за 5 лет, чмо. Там хотя бы не гибнут грузины каждый день.
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Дурик, этот сценарий делает *****, а не Порох.
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***** давно бы отдал Донбасс на правах автономии, и война бы закончилась. Но Пороха несколько %% дебилов назвали бы предателем и капитулянтом, и он сдрейфил. За это ему позор.
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Если будет автономия, то тогда все только начнется. ***** нужна вся Украина и автономия Лугандона это путь к этому. Так что Порох не сдрейфил, а все правильно просчитал.
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Вы себя слышите? Что он правильно просчитал??? Что через 5 лет ежедневных убийств на границе народ выберет Зе, и он сделает всё то же самое, но уже на худших условиях?
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а кому нужен Донбасс на правах автономии? и зачем? чтобы с раши сняли все санкции за Донбасс и она начала копить силы для захвата Харькова или Одессы пока ТЫ будешь репарации Пушилину выплачивать? тебеж озвучили сумму убытков раши? вот и верни все с процентами. любитель автономии...
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Какие санкции? Тебе сколько лет? Ты про СП-2 слышал? "Санкции" это для лохов. Гривна упала к рублю вдвое с 2014 года, вот и считай против кого санкции, мудрец-счетовод, ждун распада Рашки.
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В Абхазии грузины закончились. Про этнические чистки - слыхали? Зато теперь их много у нас в Запорожье - на "крытом" рынке здороваюсь, разговариваем, иногда что-то у них покупаю. То, что с ними сделала Московия, натравив абхазов на грузин, добавив туда чеченцев и собственные части - страшное преступление против грузин. Ну, и чисто по-Русским, Абхазию засрали. Не пишите, о чем не знаете.
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Много знаете? Ну тогда опровергните мой тезис - на границах Абхазии грузины каждый день гибнут в боях?
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Украина беременна кацапией - надеюсь будет выкидыш...
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Он уже был. Украина и родила этого уродца в 9-12 веках. Без украинцев там бы до сих пор жили полудикие племена восточных фино-угров.
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))))) от же ж весёлый барин! особенно по пятницам.
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Америка і тим більше Європа за Україну воювати не буде--це як отченаш
Поки Україна сама за себе не постоїть --ніхто не буде допомагати--крапка
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин абсолютно прогнозируемый. На Донбассе он повторяет концепцию Абхазии и Южной Осетии, - Порошенко
 
 
 
 
 
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