 Наемники обстреляли Красногоровку, погиб мирный житель

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Операции Объединенных Сил.

Обстрел произошел в 10 часов утра.

"Во время работы мобильной группы СЦКК, на месте происшествия установлено, что противник выстрелил из гранатомета СПГ-9 по направлению Старомихайловка", - сказано в сообщении.

Граната ОГ-9 взорвалась вблизи многоэтажки по улице Чайковского, 36 в Красногоровке.

"В момент, когда попала граната, мужчина как раз находился на огороде неподалеку от дома. Раненый был немедленно доставлен в больницу в город Курахово. К большому сожалению, от полученных многочисленных осколочных ранений мужчина скончался", - сообщила украинская сторона СЦКК.

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"Несмотря на существующие договоренности и нормы международного гуманитарного права, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники в который раз совершили военное преступление, коварно применив оружие против мирного гражданского населения", - подытожили авторы сообщения.