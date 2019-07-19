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 Происшествия
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 Наемники обстреляли Красногоровку, погиб мирный житель

Обстрел был произведен из гранатомета СПГ-9. 60-летний мужчина, находившийся в огороде, получил множественные осколочные ранения и скончался в больнице в Курахово.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Операции Объединенных Сил.

Обстрел произошел в 10 часов утра.

"Во время работы мобильной группы СЦКК, на месте происшествия установлено, что противник выстрелил из гранатомета СПГ-9 по направлению Старомихайловка", - сказано в сообщении.

Граната ОГ-9 взорвалась вблизи многоэтажки по улице Чайковского, 36 в Красногоровке.

"В момент, когда попала граната, мужчина как раз находился на огороде неподалеку от дома. Раненый был немедленно доставлен в больницу в город Курахово. К большому сожалению, от полученных многочисленных осколочных ранений мужчина скончался", - сообщила украинская сторона СЦКК.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские воины Александр Бардалим и Роман Джерелейко погибли 19 июля в зоне проведения ООС. ФОТО

"Несмотря на существующие договоренности и нормы международного гуманитарного права, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники в который раз совершили военное преступление, коварно применив оружие против мирного гражданского населения", - подытожили авторы сообщения.

Наемники обстреляли Красногоровку, погиб мирный житель 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138614
 
 
 Топ комментарии
 
Полный сюрреализм.
Два военных,один гражданский погибли.
А у зебиков какие то мирные договорняки с хуйлом.
Какие то заботы не понятные.
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Шедевр.
Это содержимое зеленых мозгов.
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Полный сюрреализм.
Два военных,один гражданский погибли.
А у зебиков какие то мирные договорняки с ******.
Какие то заботы не понятные.
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а що буде після 21-го , коли вони всією ОппоЗєшоблою зайдуть в Раду ?
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а меня поражает как обсуждают толкание министра и откровенное хамство. А еще как Бутусов резко переобулся и заделался зеленым с плесенью. Уже не модно видеть потери, промахи , модно ругать прошлую власть. Сейчас смотрела как 95 раскладывают по полочкам Конституцию Украины и доказывают ее несостоятельность, ст 96.
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Какие наемники? Это малороссы, друзья зеленых малороссов.
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Пока на такой обстрел не будем равнять с землёй пару ближайших вопов сепаров, так и будем плакатся-враг каварно пременил оружее.Да им по..й на договорености, а мы носимся с ними.
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"Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие - по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю", - Украинский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик
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Шедевр.
Это содержимое зеленых мозгов.
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значит весь мир глупый, а он просто правдивый и тупой.
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Вытяжка из черепа зебила, наполненного зеленой слизью.
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А насчет перемирья то оно сейчас больше выгодно Пупи т.к есть проблемы с СП-2 и ему сейчас горячая фаза на Донбасе совсем не нужна.Лишний шум не ему не немцам ненужен.
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Та я вас умоляю... Почитайте про локализацию производства турбин Сименс в раше.
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а передавали без втрат..без ранених.воїнів..а виявляэться 19 --є ранені та загиблі
кому вірити?
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