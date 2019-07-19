 Украинские воины Александр Бардалим и Роман Джерелейко погибли 19 июля в зоне проведения ООС. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Михаил Ухман, информирует Цензор.НЕТ.

"Не стало еще двух украинских воинов. Они были убиты сегодня московскими оккупантами. Ребята погибли защищая украинскую землю", - написал Ухман.

"Александр Бардалим, Саша, друг Бармалей, так называли его друзья, побратимы. Он был душой компании и реальным бойцом, который шаг за шагом шел к цели .. Освобождение Украины от оккупантов. Он погиб - спасая друга!

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Джерелейко Роман, еще один воин и защитник Украины. Его нет больше с нами. Он тоже погиб от рук кремлевских подонков", - говорится в сообщении.

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