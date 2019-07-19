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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Концерт Вакарчука прошел на Контрактовой площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Лидер группы "Океан Эльзы", первый номер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук провел финальный концерт в рамках своего предвыборного тура на Контрактовой полщади в Киеве и выступил перед своими сторонниками под зданием Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

На Подоле собралось несколько тысяч человек. 

После концерта колонна сторонников Вакарчука прошла  к Верховной Раде, где Вакарчук произнес политическую речь

 

Концерт Вакарчука прошел на Контрактовой площади в Киеве 01
Концерт Вакарчука прошел на Контрактовой площади в Киеве 02
Концерт Вакарчука прошел на Контрактовой площади в Киеве 03

Источник: https://censor.net.ua/n3138610
 
 
 Топ комментарии
 
И это не прямая агитация ?
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Хтось воює, а виборцям хочеться веселитись. Зразу видно, чого хоче народ - дуркувати. От зараз ще Раду придурків до Найбільшого дурня. І почнеться загальна дурка.
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На прошлых выборах за петю. Сейчас я его пнул. Если ЗЕ будет как петя красть и врать и его пнем. На то и выборы, жалко, что через 5 лет проходят, когда за год уже ясно, каким презом будет. Выздоравливайте.
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У нас иммунитет на особо зеодаренных.
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Заборонив би я все зелене, як сепаратизм, так Парубій боїться в Раду приходити. Що робити? Концерт Вакарчука відбувається на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 5530
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Соседка водила своего мужа к доктору Хаусу и говорит,что доктор даже давление с пульсом у него не смог промерять,то ли пьяный он, то ли притворяется ,что доктор Концерт Вакарчука відбувається на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 8508
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Що там у Притули з ногою? А головне - як він примудривсь її вломити? Це таємниця? Чутки, що підуть, обростуть подробицями - сам Притула буде офігєвший
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це Зеля його так. Бачили шо він с тим кабаном Полтораком зробив однією рукою, шо йому якийсь Притула.
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Не лякайте. Я вже сам починаю остерігатись всього зеленого
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Людям не потрібні деталі: Де? Хто йому затиснув ногу у тіски? За які борги? , - це нікого не цікавить.
Інформація - це був нещасливий випадок під час роботи в майстерні з тісками - всіх задовольнить.
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Ніяка це не таємниця, Притула сказав що на танцях.
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Реальне обличчя Вакарчука, який російською мовою поливає брудом Олександра
Музичка

https://m.facebook.com/watch/?v=165671817444518&_rdr
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Мои негры сейчас Финал Кубка Африки смотрят. Все болеют против Алжира. Наверное арабские негры не нравятся чем-то правильным лиловым неграм.
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Только националисты способны осушить это жидовское болото со слугами,голосами и псами жопоблочными,но дегенераты снова выберут жидовские сказочки и песенки.
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Якийсь ти, сибірський Данила, занадто пісний. Посміхнись! Заборгував? Більше не наливають? Хочеш - налию в борг?
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Дякую,собі налий,я цю гадість не вживаю,Ваня.
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...потім на передову поїде і буде співати - не твоя війна...хоч і не хочеться бачити паралелей між творчістю Вакарчука та Зеленського...
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Антон Санченко
1 ч. ·

Для порівняння, в 2004 році нам всім було ще цікаво, що скаже про щось там Шендерович. Чи Юра Шевчук, музикант. Наш дизайнер написав листа Шевчуку і він взяв і приїхав на помаранчеву революцію, сказав, що ми все робимо не так, поспівав на барикаді і звалив.
Та що там, ми знали поіменно їхніх думних дяків і прокурорів Скуратових, і хто кому Жиріновський.
Зараз з'явилася така велика пропозиція геть не зав'язаних на російське інформаційне поле сайтів новин, пісень, фільмів, книжок, перекладів, що тільки якесь торміз-гальмо може досі животіти в тому протухлому запоребрику, старанно відцензурованому і перевіреному роботами Роскомнадзору Рунеті - перевірено, крамоли нема.
В них же і новини вже закінчилися скрізь, крім суворого Челябінська, але й там переважно ліплять півнів з гівна та падають метеоріти. Весь запоребрик захлинається слиною на ток-шоу "Что там у х*хлов?", а ці наші диваки досі тягнуть шиї "що там в КЦП?" Та, блть же, ви і є їхні новини. І вчора, і сьогодні, і завтра, і 21 числа. Дивіться у вікно!
Ми вже настільки відірвалися від російського контексту, в нас вже настільки все цікавіше і драматичніше, за що не візьмись, хоч Євробачення, хоч вибори, хоч пісні на радіо, хоч кіно, хоч художні виставки, хоч переклади, хоч сальса в парку Шевченка, хоч бібої на Хрещатику, хоч дикі театри на Золотих, хоч молоді поетки на слемах, хоч диктори на телебаченні Торонто, ми настільки самодостатні - що видаляєш з друзів вже тих, хто просто досі дивиться російське телебачення і тягне цю каку і висмоктані з пальця зради в наш фейсбук.
Ми вже не знаємо нікого з їхніх політиків і хто там мер Москви. Не чуємо ніяких нових імен, прем'єр, книжок, співаків, хіба що молодь має перехворіти Дудєм, як ми перехворіли свого часу Друзєм, і їхніми реперами, як ми колись Макаревичем.
Між нами прірва. І все це за останні 5 років. Але ось знову до влади проскочили москвофіли, відкрили кордони для гастролерів - а вони все ті ж самі, що в 2004, за 15 років нічого не змінилося, бо головне, чому вчать в Росії - глушити усі ростки нового. На сцені в них досі Кроліки, блть. Кроліки! Та в нас їх молодший колега за цей час президентом встиг стати.
Чи й за 30 років. Гребенщиков співає в Херсоні на вулиці Суворівській. Навіть не на "Фабриці". Нехай всі вони закінчать в Херсоні. Там їх ще пам'ятають. А як починав, як починав. Правда, до його приїзду вулицю Суворівську вимили з милом.
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несколько тысяч?? ) да чего уж там, несколько сотен ещё б написали
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Почему его песни вызывают восхищение, а его выступления - отвращение?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонцерт Вакарчука прошел на Контрактовой площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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