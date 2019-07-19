 Концерт Вакарчука прошел на Контрактовой площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На Подоле собралось несколько тысяч человек.
После концерта колонна сторонников Вакарчука прошла к Верховной Раде, где Вакарчук произнес политическую речь
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На Подоле собралось несколько тысяч человек.
После концерта колонна сторонников Вакарчука прошла к Верховной Раде, где Вакарчук произнес политическую речь
Інформація - це був нещасливий випадок під час роботи в майстерні з тісками - всіх задовольнить.
Музичка
https://m.facebook.com/watch/?v=165671817444518&_rdr
1 ч. ·
Для порівняння, в 2004 році нам всім було ще цікаво, що скаже про щось там Шендерович. Чи Юра Шевчук, музикант. Наш дизайнер написав листа Шевчуку і він взяв і приїхав на помаранчеву революцію, сказав, що ми все робимо не так, поспівав на барикаді і звалив.
Та що там, ми знали поіменно їхніх думних дяків і прокурорів Скуратових, і хто кому Жиріновський.
Зараз з'явилася така велика пропозиція геть не зав'язаних на російське інформаційне поле сайтів новин, пісень, фільмів, книжок, перекладів, що тільки якесь торміз-гальмо може досі животіти в тому протухлому запоребрику, старанно відцензурованому і перевіреному роботами Роскомнадзору Рунеті - перевірено, крамоли нема.
В них же і новини вже закінчилися скрізь, крім суворого Челябінська, але й там переважно ліплять півнів з гівна та падають метеоріти. Весь запоребрик захлинається слиною на ток-шоу "Что там у х*хлов?", а ці наші диваки досі тягнуть шиї "що там в КЦП?" Та, блть же, ви і є їхні новини. І вчора, і сьогодні, і завтра, і 21 числа. Дивіться у вікно!
Ми вже настільки відірвалися від російського контексту, в нас вже настільки все цікавіше і драматичніше, за що не візьмись, хоч Євробачення, хоч вибори, хоч пісні на радіо, хоч кіно, хоч художні виставки, хоч переклади, хоч сальса в парку Шевченка, хоч бібої на Хрещатику, хоч дикі театри на Золотих, хоч молоді поетки на слемах, хоч диктори на телебаченні Торонто, ми настільки самодостатні - що видаляєш з друзів вже тих, хто просто досі дивиться російське телебачення і тягне цю каку і висмоктані з пальця зради в наш фейсбук.
Ми вже не знаємо нікого з їхніх політиків і хто там мер Москви. Не чуємо ніяких нових імен, прем'єр, книжок, співаків, хіба що молодь має перехворіти Дудєм, як ми перехворіли свого часу Друзєм, і їхніми реперами, як ми колись Макаревичем.
Між нами прірва. І все це за останні 5 років. Але ось знову до влади проскочили москвофіли, відкрили кордони для гастролерів - а вони все ті ж самі, що в 2004, за 15 років нічого не змінилося, бо головне, чому вчать в Росії - глушити усі ростки нового. На сцені в них досі Кроліки, блть. Кроліки! Та в нас їх молодший колега за цей час президентом встиг стати.
Чи й за 30 років. Гребенщиков співає в Херсоні на вулиці Суворівській. Навіть не на "Фабриці". Нехай всі вони закінчать в Херсоні. Там їх ще пам'ятають. А як починав, як починав. Правда, до його приїзду вулицю Суворівську вимили з милом.