 В Чернигове 16 жителей Днепропетровщины по ночам занимались распространением фейков про одного из кандидатов в нардепы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как установили полицейские, по меньшей мере 16 молодых людей, которым нет и 20 лет, приехали в Чернигов из Днепропетровской области подзаработать на выборах. Среди гастролеров трое несовершеннолетних. Один из приезжих имеет условный срок за 7 уголовных правонарушений.

Ребят наняла команда одного из кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу №206, чтобы распространить "черный пиар" против конкурента.

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Молодые люди разделились на группы и каждую ночь распространяли газеты и листовки. Одна из групп распространяла печатные материалы, где настоящего кандидата от политической партии противника называли "фейком" и призвали не голосовать за него. Другая группа молодых разносила газеты. Там писали, что настоящим выдвиженцем той же партии является совсем другой человек. Хотя на самом деле он не имеет никакого отношения к партии.

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Печатную продукцию "агитаторы" клеили в запрещенных местах, поэтому на них были составлены административные протоколы по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил в сфере благоустройства. Такие действия влекут за собой наложение штрафов.

Днем ​​в полицию Чернигова поступило заявление от кандидата в депутаты, против которого распространялся вышеупомянутый "черный пиар".