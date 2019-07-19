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 Происшествия
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Все про:Борисполь (582) Госпогранслужба (3372) документ (296) подделка (223) Турция (2106)

 Четверо граждан Турции купили в Украине поддельные паспорта и пытались вылететь в Европу

В аэропорту "Борисполь" задержали четверых граждан Турции с поддельными паспортами. Несколько дней назад они прилетели в Украину по настоящим документам, а здесь купили себе поддельные и собирались отправиться с ними в Европу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"16-летний парень и трое мужчин 32-х и 42-х годов прибыли в Украину из Турции различными авиарейсами два дня назад. Иностранцы в установленном порядке были пропущены на территорию Украины. Сегодня все четверо прибыли в аэропорт "Борисполь" и планировали вылететь из Украины - одни в Швейцарию, другие в Бельгию", - сказано в сообщении.

Но во время контроля документов пограничники обнаружили, что паспорта, которые граждане Турции предъявили для проверки - поддельные.

"Во время беседы иностранцы сообщили, что каждый, чтобы беспрепятственно попасть в страны Европы, якобы в Киеве заплатил по две тысячи евро за изготовление поддельных документов", - добавили в Госпогранслужбе.

Также на Цензор.НЕТ: На Львовщине задержана группа, занимавшаяся изготовлением фальшивых документов для нелегальных мигрантов, - СБУ. ФОТО

Фальшивые паспорта изъяли, иностранцев оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы и отправили обратно в Турцию. Въезд в Украину им запрещен на ближайшие 3 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3138608
 
 
 Топ комментарии
 
є... але вони турки і не памятають цього Четверо граждан Турции купили в Украине поддельные паспорта и пытались вылететь в Европу - Цензор.НЕТ 1733
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А якщо це курди, які раніше у Туреччині влаштували теракти?
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Алі, я погано розбираюсь в цій темі... знаю тільки, що курди хочуть свою автономію і потрохи воюють з турками
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То розберіться, а потім буде дискутувати. Автономія у курдів є в Іраку.
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та мені абсолютно все рівно, якої національності "лошарик", що сподівається на підробному паспорті пройти європейський контроль ці, навіть, український не пройшли.....
Не до кінця зрозумів ваше попереднє повідомлення "А якщо це курди".... а яка власне різниця, чи це курди, чи турки і до чого тут теракт?
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До того, що саме курди роблять теракти, а потім тікають через Україну.
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а в Турції служби безпеки і паспортного контролю, при вилеті з країни, не має?
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Не побачив у статті їхню національність. Звичайно, що це не турки. Варіантів два: це сирійці або курди.
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Таких нема, хоча є їхній аналог - зебіли.
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новость бред. это айзеры или грузины. у турков свободное перемещение по своим паспортам.
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Уважно читайте, бо вони мають громадянство Туреччини.
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Возможно по своим паспортам этим деятелям лично запретили въезд в ЕС на сколько-то лет
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У граждан Турции нет права безвизового въезда. Потому они и паспорта купили.
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є... але вони турки і не памятають цього Четверо граждан Турции купили в Украине поддельные паспорта и пытались вылететь в Европу - Цензор.НЕТ 1733
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Турки пам'ятають те, що забули українці.
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Долар по 1.5 гривні, а також рублі з паперовими рінокольоровими купонами разом з солоденьким обіцянками, подібними сьогоднішнім зебілам.
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У мене є товариш - Микола, але ви мабуть Святий Микола з Туреччини, бо перекрутили трипільців з мордвинами😏
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Это фсё Мордовцы,,они у нас даже название Русь украли
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Мордовці мають морду, а мордвини є нацією. Пропоную вам вивчити історію і написати працю про роль мордвинів у захисті Русі.
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Ничего ребята денег на паЧпортах заработали Четверо громадян Туреччини купили в Україні підроблені паспорти і намагалися вилетіти до Європи - Цензор.НЕТ 7877 Помню после распада ссср, где то в 1992-1994-х годах был бум у муслимов и узкоглазых попасть в Европу через территорию Украины. Тогда наши братки тоже нормуль зарабатывали. Собирают группы и перевозят их через Днестр в Молдову, там высаживают, собирают бабосы за услугу и говорят, что мол все, приехали это Польша или Германия
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За такие махинации могут и нам безвиз закрыть. В Европе турок боятся, и не хотят открывать им безвизовый въезд.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо граждан Турции купили в Украине поддельные паспорта и пытались вылететь в Европу
 
 
 
 
 
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