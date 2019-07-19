EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1898  152
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (17680) коллаборационизм (40)

 При моем президентстве никто из коллаборационистов или представителей "пятой колонны" не баллотировался ни на одних выборах, - Порошенко

После президентских выборов пророссийская "пятая колонна" активизировала усилия для реванша, разрушения фундамента украинской государственности, построенной за пять последних лет, и капитуляции Украины перед агрессором. Сейчас главная цель коллаборационистов - проползти в украинский парламент, чтобы оттуда воплощать приказы Кремля. "Европейская Солидарность" - именно та команда, которая сможет противостоять реваншу под куполом Верховной Рады.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил во время телемарафона "Украина: русский реванш или европейское будущее", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"При президенте Порошенко была проведена президентская кампания, парламентская кампания и кампания в местные органы власти - очень влиятельные, в связи с процессом децентрализации. Никто из них не решался баллотироваться. Лишь по истечении полномочий Порошенко они подняли голову. Мы сегодня можем твердо подчеркнуть, что ни с Оппоплатформой, ни с Оппоблоком мы в одной коалиции не будем. А где мы будем - определит коалиционное соглашение и четкие взаимные обязательства", - подчеркнул Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас еще больше людей поняли фейк о том, что "на войне кто-то зарабатывает". Война потому, что на нас напала Россия, - Порошенко

Главная цель сторонников Кремля - ​​продвигать интересы страны-агрессора внутри Украины. Однако предыдущий опыт доказывает - любое сотрудничество с Россией используется Кремлем как инструмент давления и шантажа.

"Изменения, которые сегодня пытается продавить Оппозиционная платформа или Оппозиционный блок - это не украинские интересы, это интерес России. О чем они ездят договариваться в Москву? Они ездят договариваться о газе - самом коррумпированном товаре. Я горжусь тем, что по моей директиве была прекращена покупка газа в 2015 году и Украина перешла на европейский рынок газа.

Ежегодно в октябре-ноябре Россия говорила об Украине, что якобы Украина ворует газ. Ежегодно в декабре Россия угрожала перекрыть газ. Россия до 2014 года перекрывала поставки, начиная от украинских труб - заканчивая украинским металлом, начиная от украинского сахара - заканчивая украинскими спиртом, молочными продуктами, сыром и другими продуктами. Что это было? Это было эмбарго. Это были инструменты экономического давления на суверенное независимое государство. Как сейчас происходит с рынком Европейского Союза? Двери открыты. С 25% мы достигли сегодня 43% и точно будет 50%, и никто Украины там трогать не будет! Это - наш национальный интерес", - подчеркнул Петр Порошенко.

Также читайте: Россия не сможет игнорировать резолюцию Европарламента, которая требует освободить украинских моряков, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3138607
 
   
 Топ комментарии
 
При твоём пидеризентстве они бабки колотили с тобой вместе, урод ШАКАЛадный!
 показать весь комментарий
 
При тебе они спокойно жили... Отдувался один Ефремов и Штепа... И то Штепу выпустили...
 показать весь комментарий
 
та да, Петре Олексійович, при вас, Україна зацвіла та відкрилися широкі перспективи - від найбіднішої країни Європи до найбіднішої країни Африки...наприклад.
можете собі розказувати ці свої казки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
а їх хто вибирав? пєця?а хто за Зе на сході і півдні голосував масово? хіба не ті хто за труху і гепу голосував? не ті хто за зажоп та шарія?совпадєніє????
 показать весь комментарий
 
А уголовные дела за сепаратизм? Так нет же, петя принял подношение от них в виде круглой суммы сразу и постоянных отчислений.
 показать весь комментарий
 
При президентстве Порошенко, кум пуйла Медведчук был назначен официальным представителем Порошенко на переговорах в Минске, а так же он получил контроль над телеканалом 112
 показать весь комментарий
 
 
от тільки цікаво пєця про то знав, чи у вас супер надійна інфа від богдана?
 показать весь комментарий
 
 
У ***** рейтинг 8 процентов,надеюсь они в понедельник на козин пойдут как в параше дякуваты.
 показать весь комментарий
 
 
Патриот херов. Прикрываясь патриотизмом, разворовывал страну. Я - патриот! Только я спасу страну! А сам тырил, что мог. Надеюсь, что сядешь за свои злодеяния. Не прощу, если Зеленский простит. Вор должен симдеть в тюрьме, даже если вор - патриот.
 показать весь комментарий
 
 
так не буває...маска патріота може бути фальшива - це просто прикриття.

Від Матвія:

Ви пізнаєте їх за плодами їхніми; хіба збирають виноград з тернини або з будяків - смокви?
Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево - плоди погані.
Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево - плодів добрих.
Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають.
За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх.
 показать весь комментарий
 
А Оппоблок в Раде то нам всем привиделось?
Может и Новинский в ПАРЕ то галлюцинация?

И что это вообще за правовой термин «сидели тихо»?
 показать весь комментарий
 
 
И что это вообще за правовой термин «сидели тихо»?/не совсем трезвым верноподданным путинской шлюхи меркель следует не вбрасывать в украинский сайт злобу и ненависть а сидеть тихо.
 показать весь комментарий
 
Схавал очердной треп пети. На то они и петекантропы.
 показать весь комментарий
 
 
Ну или *********, вот вас кацапье сраное как от Петруччи плющит
 показать весь комментарий
 
Навіть шлепер не дозволяв мертвечуку того, що потрох. Це дякуючи потроху, мертвечук буде в раді,і дякуючи потроху прийшов до влади Зеленський. За мого президентства ніхто з колабораціоністів чи представників "п'ятої колони" не балотувався на жодних виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7945
 показать весь комментарий
 
 
Ти чмо голосувало, а дякувати Петі? ну все правильно. Бид.о ніколи не визнає себе винним в тому що просрало країну. в усьому буде винен звичайно Петя..
 показать весь комментарий
 
А ти чмо свинориле гоглосувало за мародерів і бізнеспартнерів мертвечука?
 показать весь комментарий
 
Я буду голосувати за командира 95 бригади Забродського і волонтера Яну Зінкевич. А ти, членорил зелений, за кого будеш голосувати. Тільки не зливайся падло смердюче, бо потім скажещш шо тебе петя в кабінці примусив голосувати за Зеле-вату..
 показать весь комментарий
 
Виктор Ли e7bd7ce9 Дякуючи виборцям і тільки їм.Стільки інформації є і розказувати,що винен хтось інший,це повна дурість.
 показать весь комментарий
 
ТЫ И ЕСТЬ ПЯТАЯ КОЛОННА, ГРЯЗНЫЙ, ВОНЮЧИЙ БОРОВ ПЕТЯ!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Злене чмо це малоросійщина і руцкій мір і різна сепарська і ватна наволоч почувається дуже вільно..
 показать весь комментарий
 
 
посмотрим что через пол года будет, если будут сидеть то Зеля молодец, если нет то Порох правду говорит.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
набігло Зе ботів. у них бабло онлі на пєці,свинарчуках і інших.тож майте мужність сказати спасибі- ато б сиділи без хліба і до хліба! але бидло воно і в африці бидло! тарифи хро хро, зубажіння хро хро, барига марадьор хро хро,війна то бізнес пєці хро хро, най син парашенка воює хро хро, вова чесний варавать нє будєт хро хро...
 показать весь комментарий
 
 
Пеца,а сколько тысяч патриотов ты погубил и посадил в тюрьмы ?
 показать весь комментарий
 
 
А чого ж Членограй не випускає патріотів і продовжує губити патріотів? ШО, ти знову обістрався?
 показать весь комментарий
 
Для этого нужен нормальный военный прокурор для начала. А это после присяги новой рады.
 показать весь комментарий
 
Шо я чую " ти петя сам привів до влади сепарів і ригів, і ... тому я 21 липня проголосую за сепарів і ригів." ***, яке невиліковне бид.о.. Те ж бид.о яке віддало на поталу уркам Ющенка " Ти ющ вбив нашу віру в майбутнє і сам привів до влади ригів, тому я проголосую за ригів " Скот. будьте прокляті, тупа худоба..
 показать весь комментарий
 
Голос тоже рыги или Гриценко? Голосишь от слабости понимания жизни.
 показать весь комментарий
 
Все політичний фуфел який буде обслуговувати зелю колосмойського.
 показать весь комментарий
 
одни свои люди были, своим всё врагам закон, теперь наоборот будет
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Зебилы, это аргумент? Или Медведчук в парламенте был, а я проспал? Он станет премьером, тогда чего вопеть будете?
 показать весь комментарий
 
 
А весь жОппоблок - патриоты, только другого цвета?
 показать весь комментарий
 
Существуют два вероятностных индикатора несостоятельности украинского общества и несостоятельности украинского государства, не вызывающих ни малейшего сомнения, - это прохождение в Верховную Раду двух сослуживцев - Порошенко и Медведчука.
Ждать осталось недолго.
 показать весь комментарий
 
 
Ну всё верно. ШОб там не визжала малоросская зесепарня пытаясь оправдать своего нового хозяина ЗЕкловуна, но именно при ЗЕкловуне начался реванш всей сепарской нечисти. Это факт.
 показать весь комментарий
 
Жду очередной высер его фантазии.
Завтра истерика Барыго-Мародера усилится до апогея.
 показать весь комментарий
 
Наче ми не знали,шо оппоблок в нинішній ВР,це прибульці із созвєздія сРАКА,солнєчной галактіки Ахмєтов путь
 показать весь комментарий
 
Прибежала к Тошнотворному Порош(ен)ку его Дупа, впала в истерику да истошно орёт: «Порох, ёпт, шо за дела?! Смерти моей желаешь? Ей-Богу не выдержу очередной внеочередной гранд-пендель, развалюсь на полужопия! Даже пердануть будет нечем! И вооще, где справедливость - шнягу лохмандеям пхал твой Рот, а пендель мне? Не-не, так не пойдёт, так дела не делаются. Срочно решай, шоб пендель заменили на зуботычину».
 показать весь комментарий
 
Пьотр як та жаба, надута через дупу соломинкою, того і гляди лусне...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри моем президентстве никто из коллаборационистов или представителей "пятой колонны" не баллотировался ни на одних выборах, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх