 При моем президентстве никто из коллаборационистов или представителей "пятой колонны" не баллотировался ни на одних выборах, - Порошенко

Об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил во время телемарафона "Украина: русский реванш или европейское будущее", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"При президенте Порошенко была проведена президентская кампания, парламентская кампания и кампания в местные органы власти - очень влиятельные, в связи с процессом децентрализации. Никто из них не решался баллотироваться. Лишь по истечении полномочий Порошенко они подняли голову. Мы сегодня можем твердо подчеркнуть, что ни с Оппоплатформой, ни с Оппоблоком мы в одной коалиции не будем. А где мы будем - определит коалиционное соглашение и четкие взаимные обязательства", - подчеркнул Петр Порошенко.
Главная цель сторонников Кремля - продвигать интересы страны-агрессора внутри Украины. Однако предыдущий опыт доказывает - любое сотрудничество с Россией используется Кремлем как инструмент давления и шантажа.
"Изменения, которые сегодня пытается продавить Оппозиционная платформа или Оппозиционный блок - это не украинские интересы, это интерес России. О чем они ездят договариваться в Москву? Они ездят договариваться о газе - самом коррумпированном товаре. Я горжусь тем, что по моей директиве была прекращена покупка газа в 2015 году и Украина перешла на европейский рынок газа.
Ежегодно в октябре-ноябре Россия говорила об Украине, что якобы Украина ворует газ. Ежегодно в декабре Россия угрожала перекрыть газ. Россия до 2014 года перекрывала поставки, начиная от украинских труб - заканчивая украинским металлом, начиная от украинского сахара - заканчивая украинскими спиртом, молочными продуктами, сыром и другими продуктами. Что это было? Это было эмбарго. Это были инструменты экономического давления на суверенное независимое государство. Как сейчас происходит с рынком Европейского Союза? Двери открыты. С 25% мы достигли сегодня 43% и точно будет 50%, и никто Украины там трогать не будет! Это - наш национальный интерес", - подчеркнул Петр Порошенко.
Від Матвія:
Ви пізнаєте їх за плодами їхніми; хіба збирають виноград з тернини або з будяків - смокви?
Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево - плоди погані.
Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево - плодів добрих.
Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають.
За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх.
Может и Новинский в ПАРЕ то галлюцинация?
И что это вообще за правовой термин «сидели тихо»?
https://www.youtube.com/watch?v=Y0G29M3bVwI
Ждать осталось недолго.
Завтра истерика Барыго-Мародера усилится до апогея.