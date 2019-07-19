 Билецкий изложил новые факты о хищениях в оборонной сфере

Об этом он рассказал в своем блоге для интернет-издания "Украинская правда".

"Недавно мною в Государственное бюро расследований подано уведомление о еще одном преступлении времен Порошенко в военной области. Речь идет о сбыте новых танковых двигателей, которые в течение длительного времени незаконно списывались нечистыми на руку персонажами со структур "Укроборонпрома". Более 70 украденных у армии двигателей спрятаны на частном складе и готовятся к перепродаже. На том же складе хранятся другие танковые запчасти и новые газотурбинные двигатели. Все это было списано", – сообщил представитель объединенных националистов, ВО "Свобода".

Андрей Билецкий отметил, что общая стоимость незаконно списанных запчастей достигает 1,6 млн долларов (около 41,4 млн гривен). Политик также напомнил, как в свое время в результате такой махинации из строя были выведены 35 дееспособных танков.

"В 17 танковую бригаду ВСУ поставляли изношенные двигатели к танкам Т-64, которые по всем документам проходили как новые. Результатом такого мошенничества стало выведение из строя 35 танков. После проведения специальной комиссии оказалось, что двигатели вышли из строя из-за "нарушения условий хранения и правил расконсервации". Иными словами, очередной "свинарчук" тогда заработал очередные миллионы и остался безнаказанным", – написал Андрей Билецкий.

Напомним, что Андрей Билецкий является бывшим командиром добровольческого полка "Азов" и сейчас баллотируется в парламент по списку ВО "Свобода" – 21-й номер в избирательном бюллетене.