 Билецкий изложил новые факты о хищениях в оборонной сфере

Об этом он рассказал в своем блоге для интернет-издания "Украинская правда".
"Недавно мною в Государственное бюро расследований подано уведомление о еще одном преступлении времен Порошенко в военной области. Речь идет о сбыте новых танковых двигателей, которые в течение длительного времени незаконно списывались нечистыми на руку персонажами со структур "Укроборонпрома". Более 70 украденных у армии двигателей спрятаны на частном складе и готовятся к перепродаже. На том же складе хранятся другие танковые запчасти и новые газотурбинные двигатели. Все это было списано", – сообщил представитель объединенных националистов, ВО "Свобода".
Андрей Билецкий отметил, что общая стоимость незаконно списанных запчастей достигает 1,6 млн долларов (около 41,4 млн гривен). Политик также напомнил, как в свое время в результате такой махинации из строя были выведены 35 дееспособных танков.
"В 17 танковую бригаду ВСУ поставляли изношенные двигатели к танкам Т-64, которые по всем документам проходили как новые. Результатом такого мошенничества стало выведение из строя 35 танков. После проведения специальной комиссии оказалось, что двигатели вышли из строя из-за "нарушения условий хранения и правил расконсервации". Иными словами, очередной "свинарчук" тогда заработал очередные миллионы и остался безнаказанным", – написал Андрей Билецкий.
Напомним, что Андрей Билецкий является бывшим командиром добровольческого полка "Азов" и сейчас баллотируется в парламент по списку ВО "Свобода" – 21-й номер в избирательном бюллетене.
якраз говорив про владних персон, які спроживають коноплі в олії)))
а ти бував ? тільки давай без ліричних відступів
ще почнеш мені за життя своє розповідати, мурку заспіваєш..
Ні? Тоді закрий свою пельку
От воинов решили откупиться погаными сотками, как с продажными девками
цирк уедтет, а клованы, к сожалению, остануться....
и Хде тут кража?
а адресок частного склада оно указало??
какой дешёвый пиар..))))
И когда они, после установки на танки, стали выходить из строя то придумали эту формулировку. Типа не правильно расконсервировали, а не потому, что они старые.
Цитирую:
"В 17 танковую бригаду ВСУ поставляли изношенные двигатели к танкам Т-64, которые по всем документам проходили как новые. Результатом такого мошенничества стало выведение из строя 35 танков. После проведения специальной комиссии оказалось, что двигатели вышли из строя из-за "нарушения условий хранения и правил расконсервации".Источник: https://censor.net.ua/n3138605
Игорь, ты ЧУКЧА?
про номера двигателей слышал?. про экспертизу слышал?
износ колец, поршня, и прочего зеркала
вас зебилов разводят как котят на дешОвый пиар.
иди угадывай наперстки..
если труба лепит фальсифицированную прослушку, то о чем говорить
самый тупой моторист СРАЗУ поймет - ходивший движок или нет.
а уж тем более выработавший свой ресурс
Про Томаса не забудьте также.
Вот как диссонируют между собой помощь от пЭци на ярд одной стороны и свиноматки воры, которые во время войны продолжают красть, да не просто продолжают, а крадут когда ВСЕ службы знают, что они крадут. Действительно СВИНЬИ, СКОТ - не боятся ни Бога, ни черта ни даже "пЭциной власти". И это на весы не поставили схему вротдам+, газ и премию РЫЖОМУ в 220 млн грн. !!! Во время войны КАРЛ - 220 лямов в одно рыжое рыло. КАК?, ну КАК?
когда крышевателей возьмут за сраку,воровство поутихнет )))
нет политической воли, ключевых фигур.
и есть инфа, что накроют всех и сразу. немного подождем.
..
а потом в их черепушки пропагандоны вроде зели любое гавно поместят..
никакой разницы в уровне интеллекта..)
они или дураки,(чаще) или подлецы)
Ну це вже вобще...
Син Свинарчука-Гладковського відсвяткував весілля з донькою посібника терористів.
Нет, Вы скажете "А ведь в 2010 году россия на нас не непадала". Но ДО 2010 года раша не воевала?
Возьмем только войны ПОСЛЕ развала СССР. Приднестровье, 2 чеченские ни и вишенка - "Абхазия". И вот с этой "страной" нам предлагал ШИРКУ Белецкий (естественно ОНИ у руля).
Ссылка на видео в ютубе (спасибо Sergey Yakovenko)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=g6tPD91sq5w
https://censor.net.ua/news/230439/svoboda_budet_borotsya_protiv_dobychi_slantsevogo_gaza
Кому в первую очередь это Не выгодно. Только ********. Нахрен кому дорогой газ из Сибири, который нужно там найти, добыть (США), оттарабанить в Эвропу. Тогда руцкаму газу ВСЕ, приехали. А ведь это не нефть - закрыл кран и привет. Это газ.
А компания то простая Shell. И денег и них "мало" - десятки и сотни ярдов баксов и технологии добычи (этого у рццких синей нет и по сей день)
Для дачи.
Вам не смешно от той пурги, которую гонит Белая Вошь ?
Как и кому можно незаметно продать 70 танковых двигателей ?
А то чего нет можно продавать без всяких банковских проводок. Наличкой из кармана в карман где-нибудь в лесу на берегу реки. Если посмотреть на объявленные суммы стоимости всего списанного, то это 1,6 млн долларов. То есть один танковый двигатель, - 20 тыс. долл. Как средненький легковой автомобильчик.