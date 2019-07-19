EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  6071  193
Все про:коррупция (7457) Укроборонпром (736) Билецкий (123)

 Билецкий изложил новые факты о хищениях в оборонной сфере

Представитель объединенных националистов, ВО "Свобода" Андрей Билецкий сообщил о еще одном преступлении в военной сфере в период президентства Петра Порошенко. Речь идет о сбыте новых танковых двигателей, которые в течение длительного времени незаконно списывались со структур "Укроборонпрома". Эту информацию Андрей Билецкий уже передал на рассмотрение Государственного бюро расследований.

Об этом он рассказал в своем блоге для интернет-издания "Украинская правда".

"Недавно мною в Государственное бюро расследований подано уведомление о еще одном преступлении времен Порошенко в военной области. Речь идет о сбыте новых танковых двигателей, которые в течение длительного времени незаконно списывались нечистыми на руку персонажами со структур "Укроборонпрома". Более 70 украденных у армии двигателей спрятаны на частном складе и готовятся к перепродаже. На том же складе хранятся другие танковые запчасти и новые газотурбинные двигатели. Все это было списано", – сообщил представитель объединенных националистов, ВО "Свобода".

Андрей Билецкий отметил, что общая стоимость незаконно списанных запчастей достигает 1,6 млн долларов (около 41,4 млн гривен). Политик также напомнил, как в свое время в результате такой махинации из строя были выведены 35 дееспособных танков.

"В 17 танковую бригаду ВСУ поставляли изношенные двигатели к танкам Т-64, которые по всем документам проходили как новые. Результатом такого мошенничества стало выведение из строя 35 танков. После проведения специальной комиссии оказалось, что двигатели вышли из строя из-за "нарушения условий хранения и правил расконсервации". Иными словами, очередной "свинарчук" тогда заработал очередные миллионы и остался безнаказанным", – написал Андрей Билецкий.

Напомним, что Андрей Билецкий является бывшим командиром добровольческого полка "Азов" и сейчас баллотируется в парламент по списку ВО "Свобода" – 21-й номер в избирательном бюллетене.

Билецкий изложил новые факты о хищениях в оборонной сфере 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138605
 
   
 Топ комментарии
 
Петя, услышав эту новость, собрал еще один чемодан..
 показать весь комментарий
 
Мальдивский вор Пэтя обокрал ВСЕХ нас !!!
 показать весь комментарий
 
Мародер петя он и в африке мародер
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Придет время и этого друга Дугина и любителя Русского мира Билецкого повесят свои же бойцы.
 показать весь комментарий
 
 
А пару часов назад ... Сейчас еще больше людей поняли фейк о том, что "на войне кто-то зарабатывает". Война потому, что на нас напала Россия, - Порошенко
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При ЗЕбиле грабёж усилился многократно. По ходу рыговская банда Разумковых, Портновых начала уничтожать армию как при ЯНуквоще это делали..Теперь при ЗЕбиле это называют надлишкове майно и грабят по полной ещё похлеще. Только Петя боролся с воровством в армии а ЗЕсепар полностью поддерживает развал ВСУ.
 показать весь комментарий
 
 
Давай ЗЕбил не стесняйся обьявляй уже Портнова, Разумкова, Кмарницкого патриотами Украины..хватит прятаца латентный сепар подкацапник.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе это петя в голове на диктовал или сам того?
 показать весь комментарий
 
 
Садовый сегодня всех порохотов угощает бесплатно.
 показать весь комментарий
 
 
то він Зелю передразнив ))
якраз говорив про владних персон, які спроживають коноплі в олії)))
 показать весь комментарий
 
 
передражнив? До речі, ти в СІЗО коли-небудь бувала?
 показать весь комментарий
 
не бувала.
а ти бував ? тільки давай без ліричних відступів
ще почнеш мені за життя своє розповідати, мурку заспіваєш..
 показать весь комментарий
 
 
Ну и насмешил. Опудало, какую травку курил? Билецкий изложил новые факты о хищениях в оборонной сфере - Цензор.НЕТ 1123
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕсепар, Портнов, Разумков негласно дали отмашку на полное разрушение ВСУ. Не думай зебильчик что этого никто не видит и не знает.
 показать весь комментарий
 
 
Ты присутствовал при этой отмашке?
Ні? Тоді закрий свою пельку

 показать весь комментарий
 
 
Первая "отмашка" отмена парада в День Независимости.
От воинов решили откупиться погаными сотками, как с продажными девками
 показать весь комментарий
 
 
яка влучна думка про Зе білів! сміливо як))
 показать весь комментарий
 
 
активизироваль все, так правдой-маткой и жгут - с мандея заглохнут и по щелям.
цирк уедтет, а клованы, к сожалению, остануться....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
" что двигатели вышли из строя из-за "нарушения условий хранения и правил расконсервации" Источник: https://censor.net.ua/n3138605"
и Хде тут кража?
а адресок частного склада оно указало??
какой дешёвый пиар..))))
 показать весь комментарий
 
 
Речь идет о старых двигателях, выданных за новые.
И когда они, после установки на танки, стали выходить из строя то придумали эту формулировку. Типа не правильно расконсервировали, а не потому, что они старые.
Цитирую:
"В 17 танковую бригаду ВСУ поставляли изношенные двигатели к танкам Т-64, которые по всем документам проходили как новые. Результатом такого мошенничества стало выведение из строя 35 танков. После проведения специальной комиссии оказалось, что двигатели вышли из строя из-за "нарушения условий хранения и правил расконсервации".Источник: https://censor.net.ua/n3138605
Игорь, ты ЧУКЧА?
 показать весь комментарий
 
 
ты дурак.
про номера двигателей слышал?. про экспертизу слышал?
износ колец, поршня, и прочего зеркала
вас зебилов разводят как котят на дешОвый пиар.
иди угадывай наперстки..
если труба лепит фальсифицированную прослушку, то о чем говорить
 показать весь комментарий
 
 
все танкисты-мотористы еще большие идиоты..))))
 показать весь комментарий
 
ты сейчас всех танкистов-мотористов выставил полными идиотами.
самый тупой моторист СРАЗУ поймет - ходивший движок или нет.
а уж тем более выработавший свой ресурс
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Билецкий - лучший пример украинских гнид, о которых говорил Петлюра.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Наивные если вы думаете что билецкий патриот эта аваковская и медвечуковская подстилка активизировался перед выборам полно палаток реклам с его нац корпусом хотя он проходит где то с 1 процентом и знает что никак не возьмет 5 процентов делается это чтоб у патриот сил отобрать какие то проценты-они ходили под администацию пороха орали перед выборами президента -СВИНАРЧУКИ ЗА ГРАТИ!!!!! почему сейчас не идут до зеленского под админстр президента?что СВИНАРЧУКИ УЖЕ СИДЯТ?ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ?
 показать весь комментарий
 
 
С нетерпением, ожиданием и придыханием ждем свиночолых свидетелей пЭци (не забудьте про мильярд от пЭеци. Ведь слепой траст, как баба Ванга, он ЗНАИТ !!! кому и куда передать)
Про Томаса не забудьте также.
Вот как диссонируют между собой помощь от пЭци на ярд одной стороны и свиноматки воры, которые во время войны продолжают красть, да не просто продолжают, а крадут когда ВСЕ службы знают, что они крадут. Действительно СВИНЬИ, СКОТ - не боятся ни Бога, ни черта ни даже "пЭциной власти". И это на весы не поставили схему вротдам+, газ и премию РЫЖОМУ в 220 млн грн. !!! Во время войны КАРЛ - 220 лямов в одно рыжое рыло. КАК?, ну КАК?
 показать весь комментарий
 
 
Andrey Dzybak

когда крышевателей возьмут за сраку,воровство поутихнет )))
 показать весь комментарий
 
 
Нет, не возьмут. НИКАК. Это невозможно. "крышеватели" не ставили ни единой подписи, нет даже ни одного свидетеля. Это метод проверенный десятилетиями. Другие люди ставили, другие люди получали на свои счета деньги или нал.
 показать весь комментарий
 
 
не согласен. на всех воров уже давно лежат дела.
нет политической воли, ключевых фигур.
и есть инфа, что накроют всех и сразу. немного подождем.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, ты не понял. Подписантов, то посадят, а вот крышу - НЕТ. Они просто чужими руками получили что хотели. Де юре - святые.
 показать весь комментарий
 
Пєтюшки набігли і почали оправдовувати свинку Пепу))
 показать весь комментарий
 
 
ні, лише в Зе ботів при згадці пра парашенка починається словесний понос...прям як слюна в собаки
 показать весь комментарий
 
Наивный Белецкий думает, что теперь побегут голосовать за Свободу вместо Солидарности.
 показать весь комментарий
 
 
Білецький, а де конкретні прізвища? а то фраза"при президентстві Пороха" виглядає якось політично балабольно.... чому склад не заблокований, щоб запобігти вивозу цих двигунів?
 показать весь комментарий
 
 
Передано в НАБУ. Тайна следствия. Но без свинарчукив и пети такое тайком не провернуть.
 показать весь комментарий
 
 
дешОвый треп ради пиара. в понедельник все забудут
 показать весь комментарий
 
 
Люди помнят и по причине этой памяти пете дали пеньдель. И Зе это знает.
 показать весь комментарий
 
 
у людишек память как у рыбок. пять сек и забыли.
а потом в их черепушки пропагандоны вроде зели любое гавно поместят..
 показать весь комментарий
 
хотілося б реальних доказів, затримань і вироків, а не передвиборчих порожняків
 показать весь комментарий
 
 
кацапня ольгинская,а ну бегом интелехт себе мерять.новая крутая методика Билецкий изложил новые факты о хищениях в оборонной сфере - Цензор.НЕТ 6044

Билецкий изложил новые факты о хищениях в оборонной сфере - Цензор.НЕТ 9563
Билецкий изложил новые факты о хищениях в оборонной сфере - Цензор.НЕТ 4956
 показать весь комментарий
 
 
І де ж ти, тідор аваковський, висасуєш ці "факти"? https://prm.ua/biletskiy-nam-potribna-konfederatsiya-z-rosiyeyu-video/?fbclid=IwAR3_I5PyNM7hy98pdOaNaf6ze4pVyRZvrTXppVlk8J-3xkTVk_vVKxc8YpA
 показать весь комментарий
 
 
Лампочки в подъездах не горят, тоже виноват Президент ...
 показать весь комментарий
 
 
а нефиг было по приколу в преЗеденты идти...теперь ходи,вкручивай...а гопота ватная выкручивать станет.кто -кого
 показать весь комментарий
 
у россиян виноват обама.... у малоросов петя...
никакой разницы в уровне интеллекта..)
 показать весь комментарий
 
 
Все, кто ненавидит банду свынарчуков и ихнего предводителя - однозначно зрадныкы, сепары, малоросы, агенты *******.
 показать весь комментарий
 
 
да нет вы их слишком высоко оценили
они или дураки,(чаще) или подлецы)
 показать весь комментарий
 
Понять и простить - ему еще детей в Англии на ноги поставить надо, голодают грызя науку...
 показать весь комментарий
 
По бедности одеваются на секондах. Младшенький где-то был вынужден прикупить одежонку с надписью "RUSSIA". На что либо другое фунтов не хватило...
 показать весь комментарий
 
Главное шо к Медведчуку, Мураеву, Портнову, Бойку, Гепам и Допам у Билецкого претензий нет совсем. Хитрый такой "патриот" ..
 показать весь комментарий
 
 
Тіхонов!!! Ти завжди був за порошенка, а тут почав критикувати його найблище оточення - медведчука, мураєва, бойка, гєпу, допу....
 показать весь комментарий
 
 
Ничего страшного, если шо партию возглавит парубий, не пропадать же добру, столько бабла вбухали... А петролексеичу просто некогда будет, слишком много дел накопилось... Билецкий изложил новые факты о хищениях в оборонной сфере - Цензор.НЕТ 6012
 показать весь комментарий
 
 
Так, складне питання. І часу, блін, залишилось мало
 показать весь комментарий
 
Білєцький!!! Ти п'ять років просидів з язиком у дупі і ЖОДНОГО разу не сказав слова "імпічмент Порошенку"! Українці розібрались і без тебе, та скинули мародера і(на моє переконання) російського шпигуна, прокативши його на виборах. Тепер за два дні до парламентських пан прокинувсь, подививсь на свій дохлий рейтинг і вирішив його терміново надувати. Сумна історія.
 показать весь комментарий
 
 
Десь так, на жаль, і виглядає. Чарівне слово "компромат". І він має лежати до пори, до часу у шуфлядці...
 показать весь комментарий
 
 
Ви вирішили нас добити? Порошенко хоч щось доброго зробив за ці 5ть років? Ну хоч за все своє життя??? Ні????
Ну це вже вобще...
 показать весь комментарий
 
 
Маланец Билецкий зебилов за идиотов держит? С каких пор, какой то склад, стал недосягаем для Билецкого? Не склад, а прям как зона 51.
 показать весь комментарий
 
 
Не "посадити", а зберігти від самого себе. Бо Пєця втратив розум. Він пішов в рознос. Бо казати одне, думати інше, а робити зовсім третє - важко для психіки. Кому буде краще, якщо Пєця накладе на себе руки? Отож. Нехай живе довго і щасливо(на довічному з конфіскацією). Може він тільки там жити почне. Умови утримання, доречі, мають бути людськими. Це моя принципова вимога.
 показать весь комментарий
 
 
Мда у учетом похода данного товарища на кАНАЛЫ типа лайф-нюс и заявлений в виде "конфедирации" с расией следует логический вывод - чисто расейская подстилка. А жаль.
Нет, Вы скажете "А ведь в 2010 году россия на нас не непадала". Но ДО 2010 года раша не воевала?
Возьмем только войны ПОСЛЕ развала СССР. Приднестровье, 2 чеченские ни и вишенка - "Абхазия". И вот с этой "страной" нам предлагал ШИРКУ Белецкий (естественно ОНИ у руля).
Ссылка на видео в ютубе (спасибо Sergey Yakovenko)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=g6tPD91sq5w
 показать весь комментарий
 
 
Істине обличчя т.з. націоналіста: зебіл з портновим йому пофіг, зате Порошенко крав. В тебе країну вкрали, але ж воно не націоналіст а такий самий актор як і підзеленок.
 показать весь комментарий
 
 
Бєня і зєля - жидобандерівці. Портнов - державний кат, який переходить у спадок до кожної влади. Ось тому ви, цапи, і скаженієте Білецький виклав нові факти про розкрадання в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 483
 показать весь комментарий
 
вообще то беня толкует о гражданской войне у хохлов. или ты забыл?
 показать весь комментарий
 
И чтойто Белый Вождь, неизвестно каким боком причастный к Укроборонпрому, только сейчас проснулся? При «свинарчуках» его там, в Укроборонпроме, всё устраивало, а теперь враз перестало?
 показать весь комментарий
 
 
Выборы просто, скоро, очень скоро. Еще было бы неплохо вспомнить КТО яро был против сланцевого газа в Украине (залежи в Донецкой и Луганской обл)
https://censor.net.ua/news/230439/svoboda_budet_borotsya_protiv_dobychi_slantsevogo_gaza

Кому в первую очередь это Не выгодно. Только ********. Нахрен кому дорогой газ из Сибири, который нужно там найти, добыть (США), оттарабанить в Эвропу. Тогда руцкаму газу ВСЕ, приехали. А ведь это не нефть - закрыл кран и привет. Это газ.
А компания то простая Shell. И денег и них "мало" - десятки и сотни ярдов баксов и технологии добычи (этого у рццких синей нет и по сей день)
 показать весь комментарий
 
Если честно, Билецкий мне все больше напоминает Гадю Савченко. Только этот гораздо умнее и осторожнее. При всем моем неприятии Петиных понтов вот тут я "не верю".
 показать весь комментарий
 
якщо порошенко сяде до в'язниці тим самим він нанесе нищівний удар по корупції в україні і буде грізним застереженням всім наступникам і топ чиновникам.
 показать весь комментарий
 
 
Не пойму порохоботов. Не согласны с Билецким - подавайте в суд. А гонять шары в семейных трусах и брызгать пивной слюной... Не серьезно.
 показать весь комментарий
 
 
Не розумію Бєліцкого.Отримав інфу-подавай у відповідні органи.Для чого притримувати сєкрєт...Не серьезно.
 показать весь комментарий
 
 
Если честно, Билецкий мне все больше напоминает Гадю Савченко. Только этот гораздо умнее и осторожнее. При всем моем неприятии Петиных понтов вот тут я "не верю".
 показать весь комментарий
 
 
Куплю 70 танковых двигателей.
Для дачи.

Вам не смешно от той пурги, которую гонит Белая Вошь ?
Как и кому можно незаметно продать 70 танковых двигателей ?
 показать весь комментарий
 
 
Если они числятся в наличии, то никак. А если они списаны, то их нет, растворились, пропали и не существуют. Или вы не понимаете что означает списывание?
А то чего нет можно продавать без всяких банковских проводок. Наличкой из кармана в карман где-нибудь в лесу на берегу реки. Если посмотреть на объявленные суммы стоимости всего списанного, то это 1,6 млн долларов. То есть один танковый двигатель, - 20 тыс. долл. Как средненький легковой автомобильчик.
 показать весь комментарий
 
Ай-яй-яй ! Яй-яй-яй ! Точно ! З Бігусовськими Свинарчуками схоже ! І совєршенно случайно так співпало,що за два дні до голосування. Соупадєніє.
 показать весь комментарий
 
 
скільки вже було таких "викриттів"; але все це, по-факту - один пердьож.
 показать весь комментарий
 
 
Вот интересно, когда беня уведет приват из государства(что будет означать дефолт со всеми последствиями), он придет под окна бени буянить? Помнится оборонпром вылез за неделю до первых выборов президента. Тогда какой-то журналист пошел на завод, попил кофе с охранником, попросил у него ключ от сейфа, достал из сейфа бумаги, пошел домой и выложил их в свободный доступ. Сейчас и Билецкий добрался до сейфа, где бумаги лежат. Шел-шел, а тут сейф. Не пройти же мимо, правильно? Правда кто такой сам Билецкий, кто его финансирует, откуда взялся - большой вопрос. Наверное, нужно будет спросить об этом Авакова. Он знает все. Но скажет ли?
 показать весь комментарий
 
Беня молодец. Спас Украину от путинского вторжения. А барыга парашенка ее разграбил.
 показать весь комментарий
 
Он спас свой золотой сундук, который сейчас и получит. Только ты, я так понимаю, грабежом это не считаешь. Это для тебя восстановление справедливости. Тебя грабят(уже, кстати), а ты все свое - спасибо, молодец, заходи еще. Скоро зайдут, не сомневайся.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБилецкий изложил новые факты о хищениях в оборонной сфере
 
 
 
 
 
 вверх