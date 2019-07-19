 После обращения МВД и СБУ ЦИК отменил регистрацию гражданина Молдовы Торнера, который находится в розыске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Зеркало недели".

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в депутаты Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" под №44.

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Решение о снятии кандидата с выборов было принято членами ЦИК единогласно на основании предоставленной МВД и СБУ информации о том, что Торнер пользуется недействительным паспортом и является гражданином не Украины, а Молдовы, где находится в розыске.

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