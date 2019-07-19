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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 После обращения МВД и СБУ ЦИК отменил регистрацию гражданина Молдовы Торнера, который находится в розыске

Центральная избирательная комиссия единогласно проголосовала за снятие с регистрации Дмитрия Торнера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Зеркало недели".

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в депутаты Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" под №44.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков и Баканов призвали ЦИК отменить регистрацию кандидатом Торнера, который является гражданином Молдовы и находится в розыске

Решение о снятии кандидата с выборов было принято членами ЦИК единогласно на основании предоставленной МВД и СБУ информации о том, что Торнер пользуется недействительным паспортом и является гражданином не Украины, а Молдовы, где находится в розыске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала кандидата с двойным гражданством, но призывает дать этому правовую оценку, - Слипачук

Источник: https://censor.net.ua/n3138604
 
   
 Топ комментарии
 
Да, хорошую команду набрал еврей Рабинович. Видимо торговля шла бойко, раз такой персонаж попал в проходную часть
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если это в розыске, где наручники? какая нафуй регистрация на выборы?
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Да, хорошую команду набрал еврей Рабинович. Видимо торговля шла бойко, раз такой персонаж попал в проходную часть
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если это в розыске, где наручники? какая нафуй регистрация на выборы?
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Реформована свинарником ЦВК реєструє всю погань, окрім патріотів України. После обращения МВД и СБУ ЦИК отменил регистрацию гражданина Молдовы Торнера, который находится в розыске - Цензор.НЕТ 884
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Виктор Липеня, а не ПНХ ли, москалик зебилович? Уже и так назебилили, что дальше некуда.

Во первох "ЦИК отменил регистрацию" и во второх - при чем тут свинарник?
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Щоб тобі ************ було зрозуміло,ти винторогое животное,не розкривай свою вонючу пельку і не хрюкай.ЦВК обирав свинарник і для того щоб зараз скасувати реєстрацію ,його треба ж було за реєструвати? Тож закрий своє хлібало і не хрюкай свинорил ***********.
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ця плятіна зебільна ліпеня тільки й на те здатна, що уникати теми розмови (і навіть претензій до нього) та косити під "петріота"...
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Я сі вибачєю....с чого вони всі починаючи з медведчука *вишки* бойко не на нарах?! Таргавєльні партньори?!
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Всьо прально, Беня ж сказав що можна і табуретку вибрати президентом, а тут всього навсього урка х фальшивим паспортом. При діджіталізації і котів будуть обирати в парламент.
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Кузьміна чого не зняли? Що, плануєте на Генпрокурора?
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В воровском мире поганяло Діма Тюнер молдавский Після звернення МВС і СБУ ЦВК скасувала реєстрацію громадянина Молдови Торнера, який перебуває в розшуку - Цензор.НЕТ 6879
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле обращения МВД и СБУ ЦИК отменил регистрацию гражданина Молдовы Торнера, который находится в розыске
 
 
 
 
 
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