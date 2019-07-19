 После обращения МВД и СБУ ЦИК отменил регистрацию гражданина Молдовы Торнера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Зеркало недели".
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в депутаты Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" под №44.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков и Баканов призвали ЦИК отменить регистрацию кандидатом Торнера, который является гражданином Молдовы и находится в розыске
Решение о снятии кандидата с выборов было принято членами ЦИК единогласно на основании предоставленной МВД и СБУ информации о том, что Торнер пользуется недействительным паспортом и является гражданином не Украины, а Молдовы, где находится в розыске.
Во первох "ЦИК отменил регистрацию" и во второх - при чем тут свинарник?