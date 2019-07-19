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 Общество
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Все про:Кернес (1145) фейерверк (29) Харьков (4369) оппозиционный блок (376)

 На акции "Оппоблока" в Харькове запускали фейерверки, запрещенные в городе еще с 2014 года

Агитационное мероприятие "Оппоблока" под патронатом Кернеса закончилось масштабным фейерверком. Горсовет знал о запланированном салюте, но назвал свой предыдущий запрет пиротехники "рекомендательным".

Об этом рассказала на брифинге начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С заявлением об использовании фейерверка накануне вечером во время массовой агитационной акции на площади Свободы в полицию никто не обращался", - отметила Баранник.

По ее словам, устроители подали заявление в Харьковский горсовет о проведении акции, где были указаны все мероприятия на площади. "Однако горсовет не обращался в суд, чтобы запретить проведение акции с фейерверком".

"Горсовет не счел нарушением использование фейерверков, а принятое ранее решение о запрете использования пиротехники в Харькове назвал рекомендательным", - пояснила Баранник.

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По словам координатора харьковской "ОПОРЫ" Николая Зинченко, накануне вечером допоздна на площади Свободы длился концерт звезд украинской эстрады под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и при поддержке партии "Оппозиционный блок": "Концерт собрал до десяти тысяч зрителей. Приглашенные артисты, включая Ирину Билык, со сцены открыто призывали граждан поддержать на выборах выдвиженцев Оппоблока".

Концерт завершился около 23:00 масштабным фейерверком, огни которого были видны во всех районах города.

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Как сообщалось, в марте 2014 года Харьковский горсовет запретил салюты и фейерверки в Харькове на период проведения АТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3138603
 
 
 Топ комментарии
 
а шо прыги праздную ..свою смерть.... На акции "Оппоблока" в Харькове запускали фейерверки, запрещенные в городе еще с 2014 года - Цензор.НЕТ 2177
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Какого запрета, фейерверки по всему городу лупят по вечерам. Новость высосана из пальца.
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Чому сєпар і злочинець Гєпа,ще не за гратами?!
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Какого запрета, фейерверки по всему городу лупят по вечерам. Новость высосана из пальца.
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феєрверки ? На акции "Оппоблока" в Харькове запускали фейерверки, запрещенные в городе еще с 2014 года - Цензор.НЕТ 5303
ну і шо тут такого На акции "Оппоблока" в Харькове запускали фейерверки, запрещенные в городе еще с 2014 года - Цензор.НЕТ 9449
гляньте шо у Франику зараз На акции "Оппоблока" в Харькове запускали фейерверки, запрещенные в городе еще с 2014 года - Цензор.НЕТ 9449
ото шабаш Свободи На акции "Оппоблока" в Харькове запускали фейерверки, запрещенные в городе еще с 2014 года - Цензор.НЕТ 782 там фоток багато На акции "Оппоблока" в Харькове запускали фейерверки, запрещенные в городе еще с 2014 года - Цензор.НЕТ 4022
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2289083741405264&id=100009109801079

На акции "Оппоблока" в Харькове запускали фейерверки, запрещенные в городе еще с 2014 года - Цензор.НЕТ 4597
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Великовозрастный " малыш" в костюме кузнечика в пятьдесят девятый раз пытался удачно приземлиться на кнопку "SAVE" и заново запустить веселые конфетти и радостные хлопушки , но, толи, налет известной пыльцы, плотным слоем укрывший внутренний дальномер, толи, конвульсивная ломка двигательных конечностей …
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Проснулись, Баден-Баден не прекращал никогда, достали уже своими фейерверками, война же все таки.
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зеЛеная сопля разрешил. На акции "Оппоблока" в Харькове запускали фейерверки, запрещенные в городе еще с 2014 года - Цензор.НЕТ 5481
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цензор рулит.
новость одна лучше другой.
- руки рубать феерверщикам!
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Чому сєпар і злочинець Гєпа,ще не за гратами?!
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Лва потому, что у него негласный договор с Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа акции "Оппоблока" в Харькове запускали фейерверки, запрещенные в городе еще с 2014 года
 
 
 
 
 
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