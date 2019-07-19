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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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Все про:Луганщина (4125) приговор (787) прокуратура (3561) сепаратизм (11198)

 По 5 лет условно: на Луганщине вынесли приговоры двум организаторам псевдореферендума 2014 года

Суд в г. Попасное вынес приговоры двум организаторам так называемого "референдума" об отделении Луганской области от территории Украины. Они оформляли списки "избирателей", выдавали местным жителям "бюллетени" для голосования и осуществляли подсчет голосов.

Осужденные - жители города Горское в Попаснянском районе Луганской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганщины.

Установлено, что в мае 2014 года они организовали и провели на территории Попаснянского района псевдореферендум по отделению Луганской области от Украины.

Указанные лица были "членами" так называемой "избирательной комиссии", а именно: оформляли списки "избирателей", выдавали местным жителям "бюллетени" для голосования и осуществляли подсчет голосов.

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Правоохранители инкриминировали организаторам "референдума" посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что поскольку во время досудебного расследования подозреваемые искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурором были заключены сделки о признании виновности, которые с обвинительным актом направлены в суд.

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По результатам судебного рассмотрения Попаснянским районным судом Луганской области организаторы "референдума" признаны виновными и осуждены к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Источник: https://censor.net.ua/n3138602
 
 
 Топ комментарии
 
нормально так, добробатовцу за гранату в кармане 3 года тюрьмы а сепаратистам которые привели в страну войну условно! какие интересные у нас законы и суды!!
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полный пиздец а не приговор
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Умовно ???
Попробували би вони на росєйці референдуми влаштовувати чи в Польщі..
Ці вироки свідчать про суддівську неповагу до країни і пофігізм влади.
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Таких *дєятілєй* треба судити виключно на західній Україні...
Бо *там* ще далеко не факт що т.з судді не підтримують *ідейність* рускамірних
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Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

А где тут написано что эта статья предусматривает условное наказание
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Условное наказание не прописывается в статье. Это сделка с Правосудием. Учитывая очень низкую квалификацию всех судей, включая Верховный суд, остаётся только ждать, чтобы этих судей Бог показал. Или придёт время, когда их будут просто убивать
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Короче , смысл такой ... Можна устраивать рифирендумы и тебе нихрена не будет .
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нормально так, добробатовцу за гранату в кармане 3 года тюрьмы а сепаратистам которые привели в страну войну условно! какие интересные у нас законы и суды!!
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Країна неляканих ідіотів, зрадників і продажних тварюк!
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Умовно ???
Попробували би вони на росєйці референдуми влаштовувати чи в Польщі..
Ці вироки свідчать про суддівську неповагу до країни і пофігізм влади.
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Судебная рехформа от пети в своем апогее.А как на всю страну кричал,что она наиуспешнейшая.
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Сегодня и клоун кукарекнул, шо его судебная реформа устраивает. Так шо зебилам теперь за суды надо в &ОПУ обращаться.
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маловато дали

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
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А Пушиле и Пасе суд присудит денежную компенсацию за моральний ущерб принессений правительством Украини???
Абсурд! Колоборанти распоясались от безнаказанности! Пипец.
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Новая власть, новая реальность...
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тАбе и карты в ноги ,кАсой, меняй нах судейские особняки на каталажки...
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Спасибо Петро. Патрульный Олейник тоже тебе скажет спасибо за потудны реформу, и все нынешние патрульные с 10000 за вместо 1000 уже тоже.
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А че так много? Надо было пальчиком погрозить и отпустить.
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А что условно, это совсем херня, реальный срок надо им дать, чтоб почувствовали сволочи, а условно для них - просто лёгкий испуг.
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А що так багато? Чи в них на штраф грошей не було? І ще: чому держава не знає імен своїх "героїв"?
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Лучше эти биоотходы утилизировать. Это иуды.
Вот и не боятся "сЭпары" во многих областях поднимать свою гадскую шею - максимум условно.
А во время 2 мировой их даже не расстреливали - вешали, патроны берегли.
Те же евреи десятками лет ловили и убивали вчерашних палачей и их ПОСОБНИКОВ.
У нас - курорт.
Господа Украина у нас одна
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А нічого,що їхні дії привели до загибелі тисяч українців і зруйнування економіки України?!
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За это срока давности быть не должно и этих судей за такие никчемные приговоры ублюдкам которые посягнули на территориальную целостность Украины придёт время и народ Украины будет судить их как соучастников террористов.
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5 лет и не сидел- а НАШИ 70лет не дожили...
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Суддів які виносили вирок на передову на пів року. З іншого боку ми бачимо як Києвом ходять з фаєрами патріоти й вигукують "смерть ворогам". Чим дані судді не вороги?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо 5 лет условно: на Луганщине вынесли приговоры двум организаторам псевдореферендума 2014 года
 
 
 
 
 
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