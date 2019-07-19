 По 5 лет условно: на Луганщине вынесли приговоры двум организаторам псевдореферендума 2014 года

Осужденные - жители города Горское в Попаснянском районе Луганской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганщины.

Установлено, что в мае 2014 года они организовали и провели на территории Попаснянского района псевдореферендум по отделению Луганской области от Украины.

Указанные лица были "членами" так называемой "избирательной комиссии", а именно: оформляли списки "избирателей", выдавали местным жителям "бюллетени" для голосования и осуществляли подсчет голосов.

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Правоохранители инкриминировали организаторам "референдума" посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что поскольку во время досудебного расследования подозреваемые искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурором были заключены сделки о признании виновности, которые с обвинительным актом направлены в суд.

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По результатам судебного рассмотрения Попаснянским районным судом Луганской области организаторы "референдума" признаны виновными и осуждены к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.