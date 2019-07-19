EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  2766  50
Все про:ВР (23183) граната (687) Нацполиция (9729) дезертирство (213)

 Перед встречей Вакарчука с избирателями под Радой задержан дезертир из ВСУ с гранатой в сумке, - Нацполиция

Полиция Киева задержала в пятницу у здания Верховной Рады мужчину с гранатой в сумке,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичной полиции.

"Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в канун дня голосования на выборах. У здания парламента, где вечером должна состояться встреча Вакарчука (лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук) с избирателями, полицейские задержали 22-летнего жителя Полтавской области, который находится в розыске за дезертирство", - рассказал собеседник агентства.

Следственно-оперативная группа в настоящее время проводит с задержанным следственные действия, устанавливая, где он взял боеприпас и с какой целью принес его под здание Верховной Рады.

Также читайте: В парке Львова обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами - Ф-1 и РГД-5, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3138601
 
 
 Топ комментарии
 
скорее гаде...это ее фишка-гранаты и рада.
 показать весь комментарий
 
Ага...людина яка перебуває в розшуку за дезертирство саме так й буде себе вести-піді з гранатою гуляти...як тут ре процитувати станіславського *не верю*..є
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
скорее гаде...это ее фишка-гранаты и рада.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо, не туда хлопец шел, к Вакарчуку случайно на "із мееедоомм" попался ,😀
 показать весь комментарий
 
Так злодей жеж дезертир, т.е. социально близкий к зебилам. Их человек.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да. Все дебилы это Зеле, все умные это к Порося. Очнись соевый...
 показать весь комментарий
 
 
он не может очнутся - он такой и есть , клиника что поделаешь
 показать весь комментарий
 
 
Твоя лживость дошла уже до того, что накляузничал в совет форума.
Я не отвечу, потому что сквернословишь и переводиш разговор на личности ты.
А кто ты после этого в моих глазах - ты и сам понимаешь.

Сколько бы ты тут нi орал - рус-рус, но это не более, чем обычное кацапское
"держивора", сколько бы ты усов себе не наклеил и чубов не настриг - v моих глазах ты
самый что ни на есть кацап и есть: хам, склочник,лжец и в душе г*внец.

Получи и распишись.
 показать весь комментарий
 
Голосовавшие за клоуна во время войны, однозначно дебылы.
 показать весь комментарий
 
А голосовать во время войны за труса, лжеца и вора это как?
 показать весь комментарий
 
 
Перед днем тишины прям у всех кандидатов гиперактивность началась!
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется гранату он со службы украл.
 показать весь комментарий
 
 
Рюкзакян пытается поднять протухший рейтинг пинчуковского певуна... Перед встречей Вакарчука с избирателями под Радой задержан дезертир из ВСУ с гранатой в сумке, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9703
 показать весь комментарий
 
 
И будет у нас шутяще-поющая Верховная рада!
 показать весь комментарий
 
 
Если недобитая порошня в избиркомах выведет, как вывела ПОПу во второй тур.
 показать весь комментарий
 
Ага...людина яка перебуває в розшуку за дезертирство саме так й буде себе вести-піді з гранатою гуляти...як тут ре процитувати станіславського *не верю*..є
 показать весь комментарий
 
 
Це все фігня
гляньте як у Франику Свобода здуріла в переддень тиші
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2289083741405264&id=100009109801079

Перед встречей Вакарчука с избирателями под Радой задержан дезертир из ВСУ с гранатой в сумке, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1615
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
і це мене обзиває бот на російській мові......
шо Петя з ольгіно понабирав нових ПЕСдюків ?

 показать весь комментарий
 
 
Вчера одного лично спалил с мелькающим американским флагом и аквафрешем.
 показать весь комментарий
 
так, бо мене дратують ті, хто живе в Україні і ненавидить українців....
два питання:
1. чому, якщо кілька палаток, то "Свобода" здуріла?
2. чому ти ненавидишь українців? (бо "Свобода" є українці такі, які вони є)
 показать весь комментарий
 
А навіщо ми недолугим "слугам" зарплату будемо платити? На таких посадах мають працювати компетентні профі, для яких заповнення декларації не проблема. Як же цей горе-спец буде справлятися з пиосадовими обов`язками? Гнати і хай займається своїм "горе-искусством".
 показать весь комментарий
 
Сиджу і думаю. Дизертир. Дизертир - людина, що не має стрижня, відступає перед труднощами і обирає шлях втечі. Може така людина піти на атентат? Щоб потім все життя відбувати довічний термін? Смішно, так? Перед зустріччю Вакарчука з виборцями під Радою затримали дезертира із ЗСУ з гранатою в сумці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9294
Другий аспект. Кому ця ганчірка вакарчук перейшов дорогу? Тільки не смійтесь. Втримались? Дякую.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПеред встречей Вакарчука с избирателями под Радой задержан дезертир из ВСУ с гранатой в сумке, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх