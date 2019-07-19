 Перед встречей Вакарчука с избирателями под Радой задержан дезертир из ВСУ с гранатой в сумке, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичной полиции.
"Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в канун дня голосования на выборах. У здания парламента, где вечером должна состояться встреча Вакарчука (лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук) с избирателями, полицейские задержали 22-летнего жителя Полтавской области, который находится в розыске за дезертирство", - рассказал собеседник агентства.
Следственно-оперативная группа в настоящее время проводит с задержанным следственные действия, устанавливая, где он взял боеприпас и с какой целью принес его под здание Верховной Рады.
Я не отвечу, потому что сквернословишь и переводиш разговор на личности ты.
А кто ты после этого в моих глазах - ты и сам понимаешь.
Сколько бы ты тут нi орал - рус-рус, но это не более, чем обычное кацапское
"держивора", сколько бы ты усов себе не наклеил и чубов не настриг - v моих глазах ты
самый что ни на есть кацап и есть: хам, склочник,лжец и в душе г*внец.
Получи и распишись.
гляньте як у Франику Свобода здуріла в переддень тиші
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2289083741405264&id=100009109801079
шо Петя з ольгіно понабирав нових ПЕСдюків ?
два питання:
1. чому, якщо кілька палаток, то "Свобода" здуріла?
2. чому ти ненавидишь українців? (бо "Свобода" є українці такі, які вони є)
невпроворот работы.
Брат Литвина бросил на произвол судьбы своих солдат и сбежал из сектора "Д".
Непідсудний Литвин: генерал-втікач продовжує наживатися на Україні.
Брат Владимира Литвина назначен первым заместителем начальника сухопутных войск.
Другий аспект. Кому ця ганчірка вакарчук перейшов дорогу? Тільки не смійтесь. Втримались? Дякую.