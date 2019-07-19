 Конституционный Суд проверит на соответствие Конституции три закона Украины, касающиеся ОРДЛО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Речь идет о законах Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".
В настоящее время представление обрабатывает секретариат КСУ.
19 июля вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид сообщила, что представление подписали 53 депутата, в том числе вся фракция "Самопомич".
Упомянутые законы Верховная Рада приняла осенью 2014 года.
В частности, закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО предусматривает, что особый порядок на отдельных территориях будет введен "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины ". Его действие было продлено до конца 2019 года.
Закрыть исчерпавший себя "минск" и перейти к формату "будапештского меморандума"...
Самое время, флаг вам в руки, тем более, что Зе "ни кому и ни чего не должен"...
И это не ирония...
Я насправді розділяю *порохоботів* й тих *хто підтримує пороха*..я в мене останні викликають повагу,на відміну від першиз
змінити формат?
думаю ні.
то який зміст розглядати муйню?
Вот и посмотрим и оценим "дипломатические таланты" вашего кумира.
Что бы принять новые с учетом хотелок пасечника.
Им нужен просто особенный особый статус государства в государстве и самое главное это вето на решения украинского парламента.