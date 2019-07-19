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 Политика Украины
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Все про:закон (2611) КС (1360) статус (294) Донбасс (18975)

 Конституционный Суд проверит на соответствие Конституции три закона Украины, касающиеся ОРДЛО

В Конституционный суд Украины поступило представление от 53 народных депутатов о соответствии Конституции трех законов Украины, касающихся ОРДЛО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Речь идет о законах Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

В настоящее время представление обрабатывает секретариат КСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Донбасса не должно быть особого статуса. Амнистии боевикам не будет, - Зеленский

19 июля вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид сообщила, что представление подписали 53 депутата, в том числе вся фракция "Самопомич".

Упомянутые законы Верховная Рада приняла осенью 2014 года.

В частности, закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО  предусматривает, что особый порядок на отдельных территориях будет введен "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины ". Его действие было продлено до конца 2019 года.

Также читайте: "Самопомич" обратилась в Конституционный Суд по поводу отмены особого статуса Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3138600
 
 
 Топ комментарии
 
Особливо,той що приймався з виключеним табло у ВР і без журналістів.Поіменний список,кто нібито голосував і всіх на допит,як зрадників
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После откровений т.н.президента лнр пасечника,что особый статус это не автономия,а гос-во в гос-ве,надо отменить все эти законы про особый статус,амнистию и вообще прекратить финансирование ордло.Они хотят прекратить войну,через особый статус получить признание,за счет Украины восстановить экономику ордло,а потом провести референдум и свалить в рф.Прикольено,пан президент?
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Может для того законы и отменят.
Что бы принять новые с учетом хотелок пасечника.
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І чомусь відсутні коментарі від стецьків. Дивно!
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Зрада...зеленський вирішив підірвати *весь світ з нами*...зрада зрадня...при пороху такого не було..всі закони про *знищення України* були конституційні.,,а тут прийшов клован й хоче чогось іншого...це зрада....(с)порохобот
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А с чего вы взяли, что те кто поддерживает Пороха будут против?
Закрыть исчерпавший себя "минск" и перейти к формату "будапештского меморандума"...
Самое время, флаг вам в руки, тем более, что Зе "ни кому и ни чего не должен"...
И это не ирония...
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Ті хто підтримують Пороха-проти не будуть...(напевно)
Я насправді розділяю *порохоботів* й тих *хто підтримує пороха*..я в мене останні викликають повагу,на відміну від першиз
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а Кремль погодився?

змінити формат?

думаю ні.
то який зміст розглядати муйню?
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Прочитайте три первых комментария ваших "зеленых" коллег...
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Кстати и Зе ни кто и ни чего не должен, что, как ни печально, уже проявляется...
Вот и посмотрим и оценим "дипломатические таланты" вашего кумира.
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А там голова КСУ *випадково* не *данєцкая*?!)
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Особливо,той що приймався з виключеним табло у ВР і без журналістів.Поіменний список,кто нібито голосував і всіх на допит,як зрадників
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После откровений т.н.президента лнр пасечника,что особый статус это не автономия,а гос-во в гос-ве,надо отменить все эти законы про особый статус,амнистию и вообще прекратить финансирование ордло.Они хотят прекратить войну,через особый статус получить признание,за счет Украины восстановить экономику ордло,а потом провести референдум и свалить в рф.Прикольено,пан президент?
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Может для того законы и отменят.
Что бы принять новые с учетом хотелок пасечника.
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Кстати,то что они свалят в рф это басни для местной ваты.
Им нужен просто особенный особый статус государства в государстве и самое главное это вето на решения украинского парламента.
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они хотят быть в Украине но на правах рашистского сателита и управляться из мацквы! при этом имея свой парламент и свои воеено-полицейские силы. а мы украинские налогоплательшики будем платить за их хотелки и раскрыв рот слушать и выполнять указивки плешиваго мацковского царька. поэтому я и предлагал - стена ров с крокодилами и пошли на йух всем лугандоном мы больше с вами дел не имеем пусть вас х у й л о кормит и поит! вот тогда у рашистов пердаки прогорят!!!!
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ну назовите фамилии этих 53 народных депутатовткоторые подали подааня в кс? мне интересно кто это по фамильно. и второе - а что они прсле 21 числа все еще депутаты? нет? ну на нет и суда нет! значит КС уже не должен ничего рассматривать! я прав ? а глава КС?
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Ну хто ж буде поважати якісь закони України, якщо так з ними поводиться КС? Ніхто.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный Суд проверит на соответствие Конституции три закона Украины, касающиеся ОРДЛО
 
 
 
 
 
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