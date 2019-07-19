 Конституционный Суд проверит на соответствие Конституции три закона Украины, касающиеся ОРДЛО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Речь идет о законах Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

В настоящее время представление обрабатывает секретариат КСУ.

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19 июля вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид сообщила, что представление подписали 53 депутата, в том числе вся фракция "Самопомич".

Упомянутые законы Верховная Рада приняла осенью 2014 года.

В частности, закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО предусматривает, что особый порядок на отдельных территориях будет введен "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины ". Его действие было продлено до конца 2019 года.

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