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Все про:дороги (1808) Зеленский (2227) Омелян (649)

 Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского

Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал план президента Владимира Зеленского отремонтировать основные украинские дороги за ближайшие три года.

Омелян утверждает, что эксперты Зеленского ошиблись со стоимостью ремонта дорог. Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, где господин Президент берет свою аналитику, но по сообщению сайта Президента необходимо 150 млрд грн для ремонта 24 тыс км основных автомагистралей государственного значения. Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж.

Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий!!!", - написал Омелян.

Министр инфраструктуры утверждает, что на самом деле ремонт дорог стоит в три раза дороже.

"А теперь спросим у украинских автодорожных компаний, даже не у гораздо более дорогих из ЕС - Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы Вам дадим Указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно!", - предложил Омелян.

Читайте на Цензор.НЕТ: Омелян - Зеленскому: "Ну, протянете на хайпе: "Ссышишь, ты, черт, лушпарик", еще месяц-другой, а дальше люди заглянут в холодильник"

"И нет, это невозможно сделать за три года!

А отвечать за три года Вам, господин Президент! Если у Вас будут эти три года", - добавил министр инфраструктуры.

Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского 01

Омелян посоветовал Зеленскому выполнять государственную стратегию по развитию автодорог Украины на 2018-2022 годы.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об улучшении качества дорог.

Также на Цензор.НЕТ: "Власть, где дороги?" - активисты перекрыли трассу в Луганской области

Источник: https://censor.net.ua/n3138599
 
   
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Де гиперлуп,і чому досі до мацкви ходять потяги?
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Длмя того, щоб вас вивозити на батьківщину після нових виборів.
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Реально. Якщо не робити їх лежачи, як в Україні.
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та потерпите до понедельника...тогда все эти обещалки благополучно канут в лету.а зелебеня займётся своими привычными делами
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Игрой на рояле..!
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Тепер Омелян став порохоботом і сяде у фільтраційний табір.
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Любой человек которому не пролазит их ахинения у них порохобот.
Что же тут не ясно может быть.
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Погоджуюся, хоча це давно аксіома🧐
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прекращай эти вот комуняцкие лозунги "дайош"...тебе же зелебеня рускавым езыком в кацапские уши сказал"я вам ничего не должен"...так шо утрись и заработай сам.
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А есть такие, кто серьёзно воспринимает планы Сопли Зелёной? ) Ну кроме свидететелей Секты Закінчення Епохи Бідності?
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Судя по 73% их к сожалению как у собаки блох!
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Проявите уважение к блохам и не сравнивайте их с зебилами...
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Звичайно, що такі є. Це їхні ідейні брати регіонали.
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если не воровать, омелянке зарплатку урезать, пэпу с гросей убрать, то вполне нормальные цифры.
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А кто же заставляет зекоманду воровать?
Неужели опять петя виноват?
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Ага, еще коммуналку понизить и учителям зарплату по 4 килобакса сделать!
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Очередной петин сказочник.С Никополя до Николаева не проехать в европейской стране,а воно гипербул обещает.Скоро будет из эмиграции вещать про свои "достижения".
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А Омеляну надо так, чтобы 10 лет, денег как на немецкие автобаны и отремонтировать километров 20 - ну чтобы шеф мог приехать и открыть дорожный знак. А потом можно и к семье в Америку Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского - Цензор.НЕТ 3931
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Омелян со своим "мнением" никому не интересен.Еще бы Васыля Противсиха вспомнили...
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Омеля, а где обещанный гипер Z алуп? А где бетонка Херсон- Одесса- Львов? Не успел, абыдно да?
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Експерти порахували, шо зебіли підуть місити бетон, варити асфальт без коштовно, без зарплат.
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" Министр инфраструктуры утверждает, что на самом деле ремонт дорог стоит в три раза дороже "

Если с откатами , то канешно дороже . А вообще , засиделся этот Омелян на свободе , ему зону пора топтать лет на 12 с конфискацией .
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І носити на собі рекламу Слуг народу.
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Мне кажется, что нанять фирму из Германии на 3 года, оплатить им проживание, командировочные и проезд, было бы в итоге ГОРАЗДО дешевле, чем 30 лет кормить Омелянов.
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Можно подумать что кормить вашего зелю с командой дешево.
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Головне бомаженцію підписати.
Лохі схавають.
Будуть плескати в долоні всі п'ять років, а їздитимуть по тих самих дорогах. Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского - Цензор.НЕТ 7257
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Зеленский прав,всё можно, нужно делать вдоль дороги передвижные лагеря для преступников - коррупционеров,их использование на много ускорит ремонт украинских дорог,хоть какая то польза будет от этого дерьма Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского - Цензор.НЕТ 5569
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Если включить заводы на полную мощность, то вполне можно. А если воровать и пиариться, то конечно не успеешь.
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Омелян сам ничего не делает и других заранее критикует, там если не воровать то цена будет намного ниже за км.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОтремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского
 
 
 
 
 
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