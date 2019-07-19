 На Виннитчине кандидат в нардепы Лутковская незаконно использует бренд партии "Слуга народа", - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Доследственной проверкой полицейские установили, что этот кандидат в депутаты Верховной Рады распространяет информацию, не соответствующую действительности, вводя в заблуждение избирателей. Поскольку не имеет никакого отношения к политической партии "Слуга народа".

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Сейчас полицейские проводят мероприятия по фиксации правонарушения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права). Все обстоятельства будут выяснены в ходе следствия.

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Полиция призывает граждан быть внимательными во время голосования 21 июля для того, чтобы реализовать свое право на волеизъявление.