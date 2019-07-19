 На Виннитчине кандидат в нардепы Лутковская незаконно использует бренд партии "Слуга народа", - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Доследственной проверкой полицейские установили, что этот кандидат в депутаты Верховной Рады распространяет информацию, не соответствующую действительности, вводя в заблуждение избирателей. Поскольку не имеет никакого отношения к политической партии "Слуга народа".
Сейчас полицейские проводят мероприятия по фиксации правонарушения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права). Все обстоятельства будут выяснены в ходе следствия.
Полиция призывает граждан быть внимательными во время голосования 21 июля для того, чтобы реализовать свое право на волеизъявление.
от хочет служить - не оторвешь.
Президент назвав його боягузом і заявив, що такі люди не мають права представляти партію "Слуга народу" на місцях, повідомляє enovosty.com.
Два дні тому, 17 липня, Президент України Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Харківській області. Під час поїздки глава держави зустрівся з місцевими активістами, які повідомили про незаконну вирубку лісу в СМТ Кочеток Чугуївського району. З цього приводу Володимир Зеленський провів закриту нараду, під час якого пообіцяв зупинити знищення лісу і підтримати активістів.
У той же час, на нараду з формулюванням "за боягузтво" не пустили кандидата в народні депутати від "Слуги народу" Олександра Счісленко, який балотується в Чугуївському районі по 176 мажоритарному округу. Відомо, що про це розпорядився сам Володимир Зеленський. З'ясувалося, що активісти зверталися до Олександра Счісленко з проханням допомогти і приєднатися до їх акції проти незаконної вирубки лісу в Чугуївському районі, що відбулася 11 липня. Однак, політик не відгукнувся.
Дізнавшись про цей вчинок представника партії "Слуга народу", Володимир Зеленський заявив, що такі люди не мають права, знаходиться в команді президента і представляти його партію в Харківській області. Бездіяльність Счісленко глава держави назвав проявом боягузтва.