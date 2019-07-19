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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:агитация (426) Винницкая область (554) Нацполиция (9729) Слуга народа (130)

 На Виннитчине кандидат в нардепы Лутковская незаконно использует бренд партии "Слуга народа", - Нацполиция. ФОТО

В Винницкой области при проведении агитационной кампании кандидат в народные депутаты Светлана Лутковская выдает себя за кандидата от политической силы "Слуга народа".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Виннитчине кандидат в нардепы Лутковская незаконно использует бренд партии Слуга народа, - Нацполиция 01

Доследственной проверкой полицейские установили, что этот кандидат в депутаты Верховной Рады распространяет информацию, не соответствующую действительности, вводя в заблуждение избирателей. Поскольку не имеет никакого отношения к политической партии "Слуга народа".

На Виннитчине кандидат в нардепы Лутковская незаконно использует бренд партии Слуга народа, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье заблокирована печать 50 тыс. ложных агиток за кандидата, который выдает себя за представителя партии "Слуга народа", - Нацполиция. ФОТО

На Виннитчине кандидат в нардепы Лутковская незаконно использует бренд партии Слуга народа, - Нацполиция 03

Сейчас полицейские проводят мероприятия по фиксации правонарушения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права). Все обстоятельства будут выяснены в ходе следствия.

Смотрите: 44 тыс. экземпляров агитматериалов за кандидатов в нардепы якобы от "Слуги народа" изъяты на Киевщине: часть из них успели раздать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция призывает граждан быть внимательными во время голосования 21 июля для того, чтобы реализовать свое право на волеизъявление.

Источник: https://censor.net.ua/n3138598
 
   
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Почему никто не выдаёт себя за самую популярную партию с огромным рейтингом ПЕС 🤷‍♀️
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И почему БПП пришлось к выборам перекрашивать в ЕС?
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Ребрендинг ,как у всех бандюков: со временем нужен новый паспорт на другую фамилию.А заодно себе еще и паричек, и усы отпустить,что бы мать родная не узнала. Такой вот ребрендинг
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Потому что в БПП истинные демократы и европейцы - специально переименовались, чтобы не получить 100% в Раде.
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Так это равносильно, что с опущеным поручкаться!
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Потому что такие обманы для обычного тупого быдла. Вот за голоса быдла и соревнуються те, кто выдает себя за кого то другого.
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а в душе она если слугиня?
от хочет служить - не оторвешь.
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Винница прямо инкубатор аферистов какой то
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Ця жіночка теж вважає Президента України малоросом?
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З бренді партії Слуги Народа можна пройти куди завгодно. Головне добре накачатися.
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бач як гарно поліція охороняє нову владу. аваков своїм вмілим служінням-лизанням диви вчергове заслужить пост міністра мвс
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Все слуги в нашей стране должни платить за бренд Зеленскому?
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ваши "слуги" будут платить вертухаю на шконке.
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Володимир Зеленський не пустив на закрите засідання з приводу незаконної вирубки лісу в Харківській області місцевого кандидата від "Слуги народу" - Олександра Счісленко.
Президент назвав його боягузом і заявив, що такі люди не мають права представляти партію "Слуга народу" на місцях, повідомляє enovosty.com.
Два дні тому, 17 липня, Президент України Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Харківській області. Під час поїздки глава держави зустрівся з місцевими активістами, які повідомили про незаконну вирубку лісу в СМТ Кочеток Чугуївського району. З цього приводу Володимир Зеленський провів закриту нараду, під час якого пообіцяв зупинити знищення лісу і підтримати активістів.
У той же час, на нараду з формулюванням "за боягузтво" не пустили кандидата в народні депутати від "Слуги народу" Олександра Счісленко, який балотується в Чугуївському районі по 176 мажоритарному округу. Відомо, що про це розпорядився сам Володимир Зеленський. З'ясувалося, що активісти зверталися до Олександра Счісленко з проханням допомогти і приєднатися до їх акції проти незаконної вирубки лісу в Чугуївському районі, що відбулася 11 липня. Однак, політик не відгукнувся.
Дізнавшись про цей вчинок представника партії "Слуга народу", Володимир Зеленський заявив, що такі люди не мають права, знаходиться в команді президента і представляти його партію в Харківській області. Бездіяльність Счісленко глава держави назвав проявом боягузтва.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Виннитчине кандидат в нардепы Лутковская незаконно использует бренд партии "Слуга народа", - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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