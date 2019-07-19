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 Политика Украины
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Все про:кастрация (14) Парубий (1995) педофил (411)

 Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов

Спикер Верховной рады Андрей Парубий в пятницу, 19 июля, подписал законопроект №6449 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости.

Как передает Цензор.НЕТ, такая информация опубликована на сайте ВР.

На сайте парламента отмечается, что документ возвращен с подписью председателя Рады.

Теперь документ передается на подпись президента Владимира Зеленского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардепы поддержали создание реестра педофилов и их химическую кастрацию. ВИДЕО (обновлено)

Напомним, 11 июля Рада поддержала создание реестра педофилов и их принудительную химическую кастрацию ( законопроект №6449). Также запрещается условно-досрочное освобождение для педофилов и увеличивается тюремный срок за изнасилования ребенка до 20 лет.

Кроме того, Рада намерена ввести реестр педофилов с доступом для правоохранителей и сотрудников учебных учреждений, а также их добровольную химическую кастрацию (законопроект №6607). Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеют также руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать им услуги медицинского, учебного и социального характера.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138597
 
 
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Прямо на границе яйца серпом отхватить падлюке.
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вазелин не подпишет - он своих в обиду не даст, передаст...
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просто ти тупенький, не переймайся, читай мурзілку
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Либеральные полумеры . 2 раза молотком по яйцам - намного дешевле и быстрее .
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звідки такі глибокі пізнання матеріалу? Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов - Цензор.НЕТ 2119
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Это генитическое отклонение наверняка можно предупреждать сразу при беременности.
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Гомосякам - паради, ********** - кастрація.
Шо за подвійні стандарти.
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Теперь надо подписать закон о химической кастрации ********* (73%).
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Вирішив дурень одного разом - досить, не хочу дурнем бути - і ампутував собі мозок.
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Химическая кастрация - это как?! Провинившийся орган - в азотную кислоту?! Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов - Цензор.НЕТ 1266
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Блін,може я задуже *нетолерантний*...але я б вернув смерту кару....
Маючи 5 річну доцю,я смутно уявляю(не дай Бог) щоб потім тварина вижила....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий подписал закон о химической кастрации педофилов
 
 
 
 
 
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