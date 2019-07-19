 Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов

Как передает Цензор.НЕТ, такая информация опубликована на сайте ВР.

На сайте парламента отмечается, что документ возвращен с подписью председателя Рады.

Теперь документ передается на подпись президента Владимира Зеленского.

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Напомним, 11 июля Рада поддержала создание реестра педофилов и их принудительную химическую кастрацию ( законопроект №6449). Также запрещается условно-досрочное освобождение для педофилов и увеличивается тюремный срок за изнасилования ребенка до 20 лет.

Кроме того, Рада намерена ввести реестр педофилов с доступом для правоохранителей и сотрудников учебных учреждений, а также их добровольную химическую кастрацию (законопроект №6607). Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеют также руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать им услуги медицинского, учебного и социального характера.

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