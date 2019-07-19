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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Аваков и Баканов призвали ЦИК отменить регистрацию кандидатом Торнера, который является гражданином Молдовы и находится в розыске

Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов и министр внутренних дел Украины Арсений Аваков обратились к председателю ЦИК Татьяны Слипачук по информации относительно кандидата в народные депутаты от списка политической партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Дмитрия Торнера, который является фигурантом ряда уголовных производств и сфальсифицировал сведения о себе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций МВД. 

В сообщении отмечается: "По материалам собранными СБУ и МВД, Главным следственным управлением Национальной полиции 19 июля 2019 открыто два уголовных производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358 "Использование поддельных документов" и ч. 1 ст. 332-2 "Незаконное пересечение государственной границы" Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что лицо, которое в настоящее время представляется Дмитрием Григорьевичем Торнер, 1980 года рождения , начиная с 2007 года на основании поддельных документов получило 5 паспортов гражданина Украины на различные фамилии и с разными анкетными данными, а также 4 паспорта гражданина Украины для выезда за границу, с которыми осуществляла незаконное пересечение государственной границы.

Согласно имеющейся информации Дмитрий Торнер, фактически является гражданином Республики Молдова Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, 28.08.1980 года рождения, который находился в розыске правоохранительных органов этой страны за совершение преступления, предусмотренного ст. 317 (Побег из мест заключения) УК Республики Молдова.

18 июля 2019 по результатам проверки Государственной миграционной службы Украины законности процедуры оформления вышеуказанных паспортных документов все указанные паспорта гражданин Украины признаны недействительными и подлежащими изъятию и уничтожению.

Поэтому Некрасов Дмитрий Григорьевич, имея уголовное прошлое, сменил свою настоящую фамилию с целью избежания уголовной ответственности и создание положительного имиджа на территории Украины, как честного и добропорядочного человека.

Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается. Иван Баканов и Арсен Аваков призывают ЦИК на основании предоставленной информации срочно принять соответствующее решение предусмотрено действующим законодательством Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала кандидата с двойным гражданством, но призывает дать этому правовую оценку, - Слипачук

Аваков и Баканов призвали ЦИК отменить регистрацию кандидатом Торнера, который является гражданином Молдовы и находится в розыске 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138596
 
   
 Топ комментарии
 
Тоесть если с партии "слуга урода" - то уже и сравнивать даже нельзя? По определению святой?
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Тоесть если с партии "слуга урода" - то уже и сравнивать даже нельзя? По определению святой?
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Конечно же, нет! В случае с куницким закон нарушается правильно, по пААнятиям.
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За ********** ******* вступился и разрешил ему быть депутатом ВР Украины! Так шо там было, как там зеленский обещал: -"..если я хоть раз нарушу закон то я........" Напомните ему зелеботы!
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такого кандидата нельзя приводить к присяге народного депутата, т.к. он принес присягу другому государству, а , следовательно, он не сможет исполнять обязанности депутата
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Сколько-сколько паспортов Украины он получил?!
4 внутренних и 5 загран?!
К какой службе относится та система, которая их выдавала - не к МВД?
А проснулись хором и только сейчас?
Ну, да-а-а-а....
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А шмаркля баканов обратился по поводу своих с двумя паспортами?
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Нє, посани, парламент намєчаєся ох*єнний! Новіє ліца будуть гідними представниками 73 відсотків власних виборців.
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А хто ж ще може бути пракурвор у кримінальних злочинців? Лише їхній колишній адвокат.
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не, ну педро молдавский может быть президентом...
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Ух якиі дерзкі)один підданий італії,в другог дружина мосвовитка....еталон бл очільник спецслужб....
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ОПЗЖ настоящие наследники Януковича! Уголовника протаскивают нардепом. "Побег из мест заключения" это понятно. непонятно за что в заключение попал.
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то, что вычислили - молодцы, но удручает сама тенденция: изо всех щелей всякая ху*ета безлошадная лезет в депутаты. т.е. это стало возможным! по крайней мере у всей этой публики сложилось такое впечатление. это печально, это свидетельствует о распаде институтов власти
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так він же за жись, а не за порохоботське "європейське майбутнє", буде вам союзник
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Якщо проаналізувати цю статтю, то виникає питання щодо системності роботи СБУ та МВС. Чому? Ми перший раз чуємо про подібне звернення цих відомств до ЦВК. Тобто щодо цього кримінального кандидата було замовлення, а інші порушники їх не зацікавили.
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Там пол списка шо партии Ле Хаим-За життя(это ксати прямой перевод!!!), шо партии Слуга народа!!!!! Можно сниамать с выборов по только теме гражданства!!!
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Голосувати за слуг народу-це бути зрадниками України!!!
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Пляааа! У меня тоже возникло желание порулить Украиной,зря я наверное не ломанулся в депутаты !
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У нас в депутати поперло різне лайно. Хочеш заплатити 2 млн баксів і спілкуватися з ними?
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а уже поздно выдвинуться кандидатом от подьезда по мажоритарке?
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Звичайно, бо бюлетені надруковані, а вибори у цю неділб.
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Кращє з ними спілкуватися через приціл СВД )) І гроші цілісінькі і задоволення більше буде )
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а,почему он хотя бы не задержан???
это в правовом поле и МВД и СБУ
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своїх(куницького) нє трогаєм. це і є справедливість по Зеленськи
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Весь Київ засрали зеленими бігмордами із світлинами громадян, яких підбирали за однобокими критеріями🧐
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Olexandr Chornogorodskij

своїх(куницького) нє трогаєм. це і є справедливість по Зеленськи ПЛЯААА, В МЕНЕ ДЕЖАВЮ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков и Баканов призвали ЦИК отменить регистрацию кандидатом Торнера, который является гражданином Молдовы и находится в розыске
 
 
 
 
 
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