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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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 В день выборов в парламент в Украине впервые задействуют систему авиационной безопасности МВД, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

Дополнительно службу будут нести 132 500 сотрудников МВД. Впервые для обеспечения порядка задействуют систему авиационной безопасности.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В день голосования будет задействовано дополнительно 132 500 сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, пограничной, миграционной, спасательной служб), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и – впервые (!) - систему авиационной безопасности МВД", - сообщил Аваков.

Помимо этого, будет усилен контроль государственной границы, задействованы противопожарные и пиротехнические подразделения.

На обнародованных Аваковым слайдах отмечено, что порядок в день голосования 73 700 полицейских, 6 593 нацгвардейца, 38 201 спасатель, 8 029 пограничников, 1 289 сотрудников ГМС, а также 4 699 представителей вузов со специфическими условиями обучения.

В день выборов в парламент в Украине впервые задействуют систему авиационной безопасности МВД, - Аваков 01В день выборов в парламент в Украине впервые задействуют систему авиационной безопасности МВД, - Аваков 02В день выборов в парламент в Украине впервые задействуют систему авиационной безопасности МВД, - Аваков 03

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Глава МВД пообещал, что его ведомство выполнит свою работу качественно и непредвзято. И призвал украинцев не нарушать порядок проведения выборов.

"В эти решающие дни выборов - обращаюсь к каждому из Вас, уважаемые мои сограждане - не учувствуйте во лжи, не поддерживайте ложных действий вокруг выборных процедур! Ваша четкость и честность на этих выборах - даст нам всем невероятную энергию и силу для позитивных изменений. Это важно!", - написал Аваков.

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В случае нарушений правил голосования министр призвал немедленно сообщить об этом членам избирательной комиссии. А при любом нарушении общественного порядка обратиться к полицейскому, дежурящему возле избирательного участка.

В день выборов в парламент в Украине впервые задействуют систему авиационной безопасности МВД, - Аваков 04В день выборов в парламент в Украине впервые задействуют систему авиационной безопасности МВД, - Аваков 05
В день выборов в парламент в Украине впервые задействуют систему авиационной безопасности МВД, - Аваков 06
В день выборов в парламент в Украине впервые задействуют систему авиационной безопасности МВД, - Аваков 07

Источник: https://censor.net.ua/n3138594
 
 
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походу аваков лично наденет пэпе наручники.
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Нельзя опускать больше одного бюллетеня... Можно арестовывать всех! Ведь бюллетеней будет 2)
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эт как? Бомбардировщики, зенитки или просто голубей отстреливать?
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Ця смердючка всім набридла.Ніякого ентузіазму в коментах.
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Я о выборах в парламент УКРАИНЫ ! Это каким же надо быть дебилом, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать за "життя кума путина ***** медчедчука,за магната бойка, за вора (осужден на 14 лет) рабиновича, или за откровенных антиукраинских псов мураева, вилкова, новинского. Или вообще проголосовать за пустышку " Слуга народу" Говорят, если Бог хочет наказать - он разума лишает. Увы, вам не Бог разума лишил, а путинская пропаганда на ТВ. каналов 112, Нюсван, канала НАШ " (совсем не украинский)и канала ZIK Jgjvybntcm gjlevfqnt pf xnj b pf rjuj ds ghjujkjcetnt rjve gjlsuhftnt b pf xnj-pf @ltitdsq ufp@ ?bkb pf @dschrbt gtycbb b pfhgkfns@
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А якым ДЭБИЛИЩЕМ надо быть, что бы голосовать за ПЭТЮ -5. А ума, БОГ, давно таких лишил. Просто ты не замечаешь. А когда шлепаешь -ПРОЯВЛЯЕТСЯ. 5 лет у СУК было времени, а теперь С......... а ГОЛОСУЙ.
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так голосуй за Олежку он тебе вилы подарит ,или за Петрика газ станет по 28 за куб У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков - Цензор.НЕТ 7809
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Стільки бабла всадили, щоби понтонутися красиво зі своїми гвинтокрилами. А вони ж ще і палева жеруть.
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Наконец то вертолетики ПОРАБОТАЮТ. А то уже и позабыли, что с полсотни закупили. При ПОРОХОБОТИКАХ такого не было.
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потренируйтесь хотя бы на дронах. Вертолеты не приусы.
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и не говори,их ремонт влетит в копеечку У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков - Цензор.НЕТ 4729 У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков - Цензор.НЕТ 1824
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надо еще пограничникам дать указание ------- кандидатов после выборов не выпускать У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков - Цензор.НЕТ 35 У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков - Цензор.НЕТ 35
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ день выборов в парламент в Украине впервые задействуют систему авиационной безопасности МВД, - Аваков. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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