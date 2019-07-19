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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9215) Зеленский (2227)

 После формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового генпрокурора, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора уже после формирования большинства в новоизбранном парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службе Главы государства. 

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - сказал Зеленский на встрече с представителями деловых кругов Китая.

По словам президента, нужно сделать всё возможное для защиты бизнеса от давления правоохранительных органов.

Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

С мая 2016 года эту должность занимает Юрий Луценко.

Также читайте: Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя

Источник: https://censor.net.ua/n3138593
 
 
 Топ комментарии
 
Портнов наверное...
Ему Шефир будет помогать ловить бандеровцев (как его отец с НКВД), майданутых и добрбатовцев которые стреляли по мирным повстанцам и детским садикам в гражданском конфликте...
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"Мы подтверждаем реформу судебной системы

Источник: https://censor.net.ua/n3138593

так тут же каждый зебил расписывает, что никакой реформы не было.

а шо ж эта зелёная сопля подтверждает тогда ?
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это кому как.

для этого горловского допысувача лукаш почти святая
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Надюха послом в Штаты поедет. Мож, хоть ноги брить тут научится...
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Нинада Гаде ноги брить. Настоящий мужик должен быть: могуч, вонюч и волосат!
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ставлю 10 бакинских что юзик у него даже консулы имеются , вся семья
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уверен что она давно уже появилась...вот только надо умудриться еще старого снять После формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового генпрокурора, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2966
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Авакяну - підготуватися до співбесіди!
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Это понятно, или он запоминает алгоритм действий?
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Сподіваюсь це буде не черговий *югік-фганкфугтський*?!
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двойная фамилия самое то , вот прямо в точку . Портнов -московский .так и будем звать
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Вдруг откуда невозмись появится... кандидатура, неужели снова Юра!
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Лучший дружбан Богдана Портнов - сто процентов.
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Першочергово - це відмінити ту злочинну норму, згідно якої можна ставити генпрокурором людину з освітою слюсаря-сантехніка, а не профільною юридичною.
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У Портнова с юридическим образованием всё впорядке, не переживай.
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это тебе так кажется .вообще то он сидеть должен . вот что не нравится в предыдущей власти , то то что мало сажал. портнов должен сидеть .
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Портнов наверное...
Ему Шефир будет помогать ловить бандеровцев (как его отец с НКВД), майданутых и добрбатовцев которые стреляли по мирным повстанцам и детским садикам в гражданском конфликте...
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Головне, щоб цей Генеральний прокурор України домігся посадки винних і вбивстві Небесної Сотні, посадив штепу- єфремова-свинарчуків-ахметова-вілкула-петю.. Заодно - посадити кума петі стецька за створення організованої злочинної групи по дезинформації українського суспільства й розкраданні бюджету воюючої країни та співробітництві з фабрикою тролів кухаря ***** в ольгіно - котру в народу звуть порохоботами..
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Портнов обязательно посадит всех виновных в Майдане.
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Вот читаю ас и удивляюсь- тут вы такой рьяный патриот-укроп, что аж "гай шумить", ругаете попередю злочинную владу, Зе возносите, а вот в тему про то как дед Шефира боролся после войны с бандеровцами носа не кажете. Какой-то вы Леонид Днепр латентный ЗЕфанат....
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ага , портнов это сделает. он замешан в ВБИВСТВІ небесної сотні .
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Любопытно, а кто из прошлых рыгов будет премьер-министром?
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Это канешно хорошо , но надо еще у Луценко все майно отжать и пожизненный срок ему впаять .
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пророкують портнова. а Зе білам скажуть шо лише портнов може посадити пєцю, а вони повірять геть начисто! навіть коли їх гратимуть в усі отвори ті кричатимуть :праклятий парашенка
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парубий, йурик и трусельман - политические трупы. и уже воняют.
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благоухает )))

Цветок душистый прерия - Лаврентий Палыч Берия
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От правоохранительных органов? Клован, защити сначала SkyUp Airlines, от Бени и Барышевского суда.
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Андрей Портнов прославился тем, что в команде Виктора Януковича давил на судей, побуждая их принимать необходимые решения. А еще именно он написал те самые "диктаторские законы Януковича", которые Верховная Рада приняла 16 января 2014 года. Они значительно ограничивали конституционные права граждан и были направлены против Евромайдана.
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рятивник як завжди принциповий і за невеликі гроші

Росія не здатна була вивести флот, а Україна - оплачувати необхідний їй газ, тому підписання Харківських угод стало розв'язанням цих проблем, - вважає Порошенко.
У результаті підписання Харківських угод свої інтереси захистили і Росія, і Україна.
Про це заявив екс-міністр закордонних справ України
Петро Порошенко.

"Я не в захваті від того, що подовжили термін перебування Чорноморського флоту на такий період (до 2042 року). Безумовно, я розумів, що в 2017 році Росії не вивести
ЧФ Росії нарощує борги перед Україною та севастопольцями
флот, і це розуміли, всі без винятку", - сказав він.

"У нас величезна кількість інших проблем, які нам необхідно вирішувати з Європою, і проблема Чорноморського флоту в цьому переліку буде останньою", - вважає Порошенко.
Крім того, він заявив, що "ніякої геостратегічної необхідності в істотному посиленні, глибокій, глобальній модернізації російського флоту не існує". "Цей флот має обмежений район дії", - додав екс-міністр.
14 червня 2010
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Чуствую,кто то ,после назначения нового генпрокурора переедет в Испанию После формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового генпрокурора, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7730
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Мы уже слышали обещания представить кандидатов на посты министров после первого тура... До сих пор ждем.
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ну понятн - Юра со своей квартиры выехал, а когда со своего домище ?
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как то все забыли,что генпрокурор назначается на 6 лет!!! На 6 лет....что бы новоизбранный президент не мог его уволить до конца срока пребывания на должности генпрокурора. то бишь до 2022 года!!!И только по завершению 6 летнего срока пребывания может внести новую кандидатуру
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Что-то очень большие у меня СОМНЕНИЯ, что они смогут сформировать нормальную коалицию!
Там такой винегрет-базар-шатание из клоунов намечается...
Даже есть подозрение, что это делают намеренно:
Что бы у Украины не было дееспособного парламента вообще.

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Меня часто спрашивают: «За что мы сражаемся?».
Могу ответить: «Перестанем сражаться - тогда узнаете»
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Портной не будет ,так что порохосвиньи успокойтесь .
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Беня про Авакова сказал " оставить " , и оставили , не трогают, все " воры и преступники " , а Аваков вне критики. Совпадение , не думаю.
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порТнов?

скоро будет новая 'кандидатура' на ростов.зеЛя,ты собирай уже манатки Після формування більшості в новій Раді з'явиться кандидатура нового генпрокурора, - Зеленський - Цензор.НЕТ 502
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового генпрокурора, - Зеленский
 
 
 
 
 
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