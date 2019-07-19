 После формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового генпрокурора, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службе Главы государства.
"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - сказал Зеленский на встрече с представителями деловых кругов Китая.
По словам президента, нужно сделать всё возможное для защиты бизнеса от давления правоохранительных органов.
Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.
С мая 2016 года эту должность занимает Юрий Луценко.
Источник: https://censor.net.ua/n3138593
так тут же каждый зебил расписывает, что никакой реформы не было.
а шо ж эта зелёная сопля подтверждает тогда ?
для этого горловского допысувача лукаш почти святая
Ему Шефир будет помогать ловить бандеровцев (как его отец с НКВД), майданутых и добрбатовцев которые стреляли по мирным повстанцам и детским садикам в гражданском конфликте...
Цветок душистый прерия - Лаврентий Палыч Берия
Росія не здатна була вивести флот, а Україна - оплачувати необхідний їй газ, тому підписання Харківських угод стало розв'язанням цих проблем, - вважає Порошенко.
У результаті підписання Харківських угод свої інтереси захистили і Росія, і Україна.
Про це заявив екс-міністр закордонних справ України
Петро Порошенко.
"Я не в захваті від того, що подовжили термін перебування Чорноморського флоту на такий період (до 2042 року). Безумовно, я розумів, що в 2017 році Росії не вивести
ЧФ Росії нарощує борги перед Україною та севастопольцями
флот, і це розуміли, всі без винятку", - сказав він.
"У нас величезна кількість інших проблем, які нам необхідно вирішувати з Європою, і проблема Чорноморського флоту в цьому переліку буде останньою", - вважає Порошенко.
Крім того, він заявив, що "ніякої геостратегічної необхідності в істотному посиленні, глибокій, глобальній модернізації російського флоту не існує". "Цей флот має обмежений район дії", - додав екс-міністр.
14 червня 2010
Там такой винегрет-базар-шатание из клоунов намечается...
Даже есть подозрение, что это делают намеренно:
Что бы у Украины не было дееспособного парламента вообще.
Могу ответить: «Перестанем сражаться - тогда узнаете»
скоро будет новая 'кандидатура' на ростов.зеЛя,ты собирай уже манатки