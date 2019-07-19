 Зеленский и представители деловых кругов Китая обсудили инвестпроекты на 10 млрд долл.. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы тратим много усилий, чтобы в Украину пришли инвесторы. Мы готовы защищать инвестиции. Для этого, помимо нашего желания, необходимы новые парламент и правительство. Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд...", - подчеркнул Президент.
Глава государства предложил обсудить с представителями китайского бизнеса возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и в разработку газовых месторождений в Украине.
"Один из вопросов - это строительство концессионной дороги вокруг Киева", - отметил Зеленский.
Со своей стороны представители государственной китайской корпорации, которая специализируется на строительстве объектов военной инфраструктуры, рассказали о проектах, которые они могли бы воплотить в Украине за свой счет.
Представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в топ-500 крупнейших банковских учреждений мира, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.
Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями частной и государственной форм собственности. Координатором этих проектов был определен Национальный инвестиционныц совет, который возглавляет Президент.
Не для того шоп отримати більше? А китайці славляться тим шо куди зайшов один, там скоро місцеві живуни рис і лапшу чавкають)
Что Украина может продать Китаю?
это значит они уже знают шо куда и шо с этим делать.
А зе-команда потом уедет к себе в Израиль, оставив в Украине миллионы китайцев...
Черноземы у нас уникальные...
Переведи в гугле...
Мы уже в лидерах по сельсхозяйству в Европе и в Мире....
Business Ukraine mag
@Biz_Ukraine_Mag
·16 июл.
UKRAINE IS WORLD'S NEXT AGRICULTURAL SUPERPOWER Ukraine is now the third largest supplier of agricultural produce to the European Union and the world's largest grain exporter. The country is set to play an increasingly major role in global food security (link: http://bunews.com.ua/economy/item/ukraine-feeds-the-world) bunews.com.ua/economy/item/u…
Мы только мечтаем построить национальное государство, такое, которое вы в Израиле уже построили...
Именно это я и имел ввиду...
Все остальные схемы приводят Украину раз за разом к оккупации и потери людей и территорий...
Факт...
Может, потому что я обожаю посещать страны где есть своя уникальная национальная культура, своя архитектура, своя история, свой язык, свои блюда и т.д
Прошу не путать национальное государство с неонацизмом, эти думают что если они косят под немцев из 3-го рейха, то они изображают не рабов 3-го рейха, а нечто большее.
Так вот, национальное государство, я только за.
Но знаешь что, в моем национальном государстве есть депутаты Кнесета арабы, есть генералы армии мусульмане, у нас в армии есть мусульманские военные имамы и очень часто можно услышать как экипажи патрульных военных джипов общаются на чистом арабском языке. При этом, есть немало евреев которые поддерживают террористов желающих уничтожить мою страну.
У тебя укладывается в голове такое национальное государство? ))
Шляхом янукевича ідете товаріщ. Той також хотів українські землі продати Китаю, але не встиг.
Варшавы называется Вулька Косовска. Такие же центры созданы с Вьетнамом, Южной Кореей и т.д. Возле Вроцлава, например, даже есть улица LG, например. Конечно же, приезжают тысячи и тысячи людей из этих стран, с семьями, есть и немало смешанных браков, появляются общие дети, впоследствии владеющие несколькими языками... Это создаёт почву для дальнейшего мощного привлечения инвестиций, производства, ведь исчезают языковые барьеры... На подобные меры идёт Германия, Япония, Польша, Чехия и даже Швейцария и т.д.... Это реалии сегодняшних дней, и те, кто отгораживается от них националистическими, ксенофобскими и прочими барьерами - просто отстаёт и нищает.
Да уж, это не богатая ********* Европа, которая находится рядом, но хочет только грабить, навязывать Украине папуасские ценности и вывозить ресурсы из Украины.