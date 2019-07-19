 С начала суток 19 июля враг три раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Широкино - из стрелкового оружия;
рядом с Богдановкой - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
неподалеку Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Вследствие вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".