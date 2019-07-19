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 С начала суток 19 июля враг три раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток враг три раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

рядом с Богдановкой - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

неподалеку Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вследствие вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3138590
 
 
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