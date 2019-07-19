 Сейчас еще больше людей поняли фейк о том, что "на войне кто-то зарабатывает". Война потому, что на нас напала Россия, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в своем видеообращении.
"В Украине сегодня не существует партии войны, как и никогда до этого не было. Потому что мир - главное, к чему стремятся все украинцы. На этом базовом инстинкте пытаются спекулировать реваншисты - "Оккупационная платформа", которую откровенно поддерживает Путин. Вместо мира они подсовывают украинцам капитуляцию. На днях был очередной круглый стол на эту тему. Автономия для марионеток Кремля и официальный региональный статус русского языка - это еще не самое опасное из того, что они задумали. Цель их - "вернуть" Украине Донбасс так, чтобы захватить всю Украину, воздействуя на внутреннюю и внешнюю политику, заблокировав наш курс на вступление в ЕС и НАТО", - убежден Петр Порошенко.
"Для нас же дорога к членству в Евросоюзе и НАТО - единственный возможный путь к надежной безопасности и прочному миру. Ибо только тогда Россия оставит нас в покое. Потому за семьдесят лет существования Альянса никто не посмел напасть на одну страну - его члена. Вот почему отпор реваншистам и вступление в НАТО - главные стратегические цели "Европейской Солидарности" ", - отметил лидер партии.
"За три месяца после президентских выборов еще больше людей осознали лживость фейка о том, что война том, что на ней "кто зарабатывает". Война потому, что нас напала Россия. И ключи от мира - в Кремле.
Поэтому международное давление на Москву остается нашим главным инструментом. Поэтому делегация нашей партии недавно в Страсбурге строила проукраинское лобби в новом Европарламенте. Мы тем самым помогали и дипломатии, и новому президенту. Несмотря на внутренние дискуссии, вне страны мы должны выступать единым фронтом ... Отстаивать общий национальный интерес, который выше любого партийного эгоизма", - призвал Петр Порошенко.
Порошенко считает позитивным тот факт, что новая украинская власть наконец признала безальтернативность Нормандского формата и Минского процесса.
"Но очень важно в погоне за быстрым результатом не поддаться соблазну пойти в фарватере искаженного понимания Минских договоренностей, которое постоянно навязывает Москва. Для восстановления мира Россия должна выполнить четкие условия. Устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня. Вывод всех российских войск и техники из Украины. Прекращение поставок боеприпасов, полное разоружение всех террористических незаконных вооруженных формирований. Снятие морской блокады Азовского моря и Керченского пролива, соблюдения свободы судоходства и освобождение моряков", - напомнил Петр Порошенко.
Следующие шаги - развертывание миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории и возвращения российско-украинской границы под контроль украинских пограничников. Только после выполнения всех безопасности пунктов возможны местные выборы, которые должны быть проведены в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ, а также при условии восстановления украинской теле- и радиовещания, - убежден пятый президент Украины.
"Если Россия всего этого всего не выполняет - усиление санкционного режима. Именно за это высказался Европарламент в резолюции, которую мы лоббировали во время визита в Страсбург. Резолюция также требует освободить всех политзаключенных и заложников Кремля, содержащихся в России и на оккупированных ею территориях. В списке - фамилии конкретных ста тридцати человек. И особое внимание - нашим морякам. Требование - четкая: отпустить их немедленно, без каких-либо предварительных условий", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
"Первые решения Европарламента укрепляют нашу убежденность в том, что есть все шансы принудить Россию к урегулированию политико-дипломатическим путем. Это - при условии нашего единства внутри страны и координации усилий с нашими партнерами в Евросоюзе, США, Канаде и другими странами", - убежден Петр Порошенко.
думав тупіше зєлі вже нема поки пасть не розкрив шефір.
одні прахвесіанали.
давайте зєляботи піднажміть за слугу. скоро вас будуть мобілізувати під знаменами днр боротися з бандеробандитами у львові
Если нет совести , ессно...
Так одно другому не мешает, как мы увидели
Это то что мы увидели.
17 июля, бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке.
Соответствующие фото опубликовало накануне издание «Страна».
То есть, Порошенко туда не приглашали.
При этом Петра Алексеевича вызвали на минувшей неделе на допрос в ГБР именно на 17 июля:
- Свершилось! Порошенко вызвали на допрос в ГБР, возможен арест
- Порошенко вызывают на допрос в связи с уклонением от уплаты налогов. Фото повестки ГБР
Однако, как сообщила 16 июля пресс-служба Порошенко, он не явится на допрос в ГБР, так как улетает в Страсбург.
https://is.gd/9r2kbS
Респект, Порошенко!!!
Там за это могут и морду расквасить авоськами на рынке.
А вот на цензоре где куча бестолковой ботни на хлеб себе копеечку зарабатывает просто засилье зебобинских.
Но це таке…
РЕСПЕКТ!!!!!
Хотя.... вы правы!
Совсем нет, это Вы дебил и ваши мама и папа, которые утворили вот такой выкидыш как Вы.
Неужели Вы правы???!!!