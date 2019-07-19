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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Сейчас еще больше людей поняли фейк о том, что "на войне кто-то зарабатывает". Война потому, что на нас напала Россия, - Порошенко

Восстановление мира, к которому стремятся все украинцы, возможно лишь при условии выполнения Россией четких условий - прекращения огня, вывода войск, разоружения террористов, снятия морской блокады Азовского моря, освобождения украинских моряков. А единственным путем получения надежной безопасности для Украины является вступление в НАТО и Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в своем видеообращении.

"В Украине сегодня не существует партии войны, как и никогда до этого не было. Потому что мир - главное, к чему стремятся все украинцы. На этом базовом инстинкте пытаются спекулировать реваншисты - "Оккупационная платформа", которую откровенно поддерживает Путин. Вместо мира они подсовывают украинцам капитуляцию. На днях был очередной круглый стол на эту тему. Автономия для марионеток Кремля и официальный региональный статус русского языка - это еще не самое опасное из того, что они задумали. Цель их - "вернуть" Украине Донбасс так, чтобы захватить всю Украину, воздействуя на внутреннюю и внешнюю политику, заблокировав наш курс на вступление в ЕС и НАТО", - убежден Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не сможет игнорировать резолюцию Европарламента, которая требует освободить украинских моряков, - Порошенко

"Для нас же дорога к членству в Евросоюзе и НАТО - единственный возможный путь к надежной безопасности и прочному миру. Ибо только тогда Россия оставит нас в покое. Потому за семьдесят лет существования Альянса никто не посмел напасть на одну страну - его члена. Вот почему отпор реваншистам и вступление в НАТО - главные стратегические цели "Европейской Солидарности" ", - отметил лидер партии.

"За три месяца после президентских выборов еще больше людей осознали лживость фейка о том, что война том, что на ней "кто зарабатывает". Война потому, что нас напала Россия. И ключи от мира - в Кремле.

Поэтому международное давление на Москву остается нашим главным инструментом. Поэтому делегация нашей партии недавно в Страсбурге строила проукраинское лобби в новом Европарламенте. Мы тем самым помогали и дипломатии, и новому президенту. Несмотря на внутренние дискуссии, вне страны мы должны выступать единым фронтом ... Отстаивать общий национальный интерес, который выше любого партийного эгоизма", - призвал Петр Порошенко.

Также читайте: Мы делаем все, чтобы санкции против России были не только сохранены, но и усилены, - Порошенко в Страсбурге

Порошенко считает позитивным тот факт, что новая украинская власть наконец признала безальтернативность Нормандского формата и Минского процесса.

"Но очень важно в погоне за быстрым результатом не поддаться соблазну пойти в фарватере искаженного понимания Минских договоренностей, которое постоянно навязывает Москва. Для восстановления мира Россия должна выполнить четкие условия. Устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня. Вывод всех российских войск и техники из Украины. Прекращение поставок боеприпасов, полное разоружение всех террористических незаконных вооруженных формирований. Снятие морской блокады Азовского моря и Керченского пролива, соблюдения свободы судоходства и освобождение моряков", - напомнил Петр Порошенко.

Следующие шаги - развертывание миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории и возвращения российско-украинской границы под контроль украинских пограничников. Только после выполнения всех безопасности пунктов возможны местные выборы, которые должны быть проведены в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ, а также при условии восстановления украинской теле- и радиовещания, - убежден пятый президент Украины.

"Если Россия всего этого всего не выполняет - усиление санкционного режима. Именно за это высказался Европарламент в резолюции, которую мы лоббировали во время визита в Страсбург. Резолюция также требует освободить всех политзаключенных и заложников Кремля, содержащихся в России и на оккупированных ею территориях. В списке - фамилии конкретных ста тридцати человек. И особое внимание - нашим морякам. Требование - четкая: отпустить их немедленно, без каких-либо предварительных условий", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Первые решения Европарламента укрепляют нашу убежденность в том, что есть все шансы принудить Россию к урегулированию политико-дипломатическим путем. Это - при условии нашего единства внутри страны и координации усилий с нашими партнерами в Евросоюзе, США, Канаде и другими странами", - убежден Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В новом Европарламенте должна быть сформирована группа друзей Украины, - Порошенко анонсировал свой визит в Страсбург

Источник: https://censor.net.ua/n3138585
 
 
 Топ комментарии
 
Бути настільки дурним, щоби не помічати агресію росії це треба вміти..
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У Пэти крыша таки или поехала или он косит под парубия ... Сейчас еще больше людей поняли фейк о том, что "на войне кто-то зарабатывает". Война потому, что на нас напала Россия, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5797
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Хай живе хунта! Бо вона лякає кремлівського Вову і напрягає нашего.
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порохобот! скажи ему - пусть не ссыт и возвращается в Украину
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да вы, батенька, олигофрен, как и все россияне. Сейчас еще больше людей поняли фейк о том, что "на войне кто-то зарабатывает". Война потому, что на нас напала Россия, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5079
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да в НАТО хоть сейчас готовы принять свинарчуков. но Зеля, гад не даёт.
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А то что на нас напала россия - автоматически отменяет факт что на войне кто-то из ушлых украинцев зарабатывает и абсолютно не заинтересован в прекращении войны и соответственно - своего заработка?
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я думав тупіше за овоча вже нема поки не вибрали зєлю.
думав тупіше зєлі вже нема поки пасть не розкрив шефір.
одні прахвесіанали.
давайте зєляботи піднажміть за слугу. скоро вас будуть мобілізувати під знаменами днр боротися з бандеробандитами у львові
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тобі нема чим думати, твій процес називається висиранням
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и за ЭТУ ГНИДУ, в Украине еще кто то хочет голосовать???????????????????????
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Петя проголошує полум'яні промови з Страсбугра - вирішив дочекатися результатів виборів 21-го липня на чужині.. Очелло в "сивочолого гетьмана та батька нації" виявилося не залізним, таке собі - шоколадне очелло..
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С логикой у Пепьі беда , как одно может мешать другому !?
Если нет совести , ессно...
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так выходит Зелеенский зарабатывает - он же президент
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Зелька и его зелюки прекрасно справляются и без пети.
Это то что мы увидели.
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Петя давай домой и Свинарчука привези, вас, ворюг, ждет конфискация, нары и баланда!
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Бреше падаль,як завжди бреше!!! Бо мир наступить тільки після повного і тотального знищення **********!
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Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: пришлось ютиться на галерке.
17 июля, бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке.
Соответствующие фото опубликовало накануне издание «Страна».
То есть, Порошенко туда не приглашали.
При этом Петра Алексеевича вызвали на минувшей неделе на допрос в ГБР именно на 17 июля:
- Свершилось! Порошенко вызвали на допрос в ГБР, возможен арест
- Порошенко вызывают на допрос в связи с уклонением от уплаты налогов. Фото повестки ГБР
Однако, как сообщила 16 июля пресс-служба Порошенко, он не явится на допрос в ГБР, так как улетает в Страсбург.
https://is.gd/9r2kbS
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вірити цьому сайту всеодно шо вірити ви незайманість повії з броварського шосе. але вам віднєй
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Петрик народ знает кто тырил на крови
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Петр Алексеевич Порошенко, Лучший ПРЕЗИДЕНТ УКРАПИНЫ за всю Историю Независимой Украины!!!
Респект, Порошенко!!! Сейчас еще больше людей поняли фейк о том, что "на войне кто-то зарабатывает". Война потому, что на нас напала Россия, - Порошенко - Цензор.НЕТ 457
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Зелики, не радуйтесь, с вами расчета не будет, все уйдет на свелую мечту - показа нового сезона "Сватов", переезд в музей Ленина и пошив белих флагов капитуляции.
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А они все еще ждут подвоза 30 серебрянников?
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Придёт врем и зеликов будут вычислять и вылавливать... к этому всё и идёт..
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Уже третий месяц, как 73% стало «стыдно признаться, что голосовали за Зе, а не за Петю» 😁
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На улицах реально так.
Там за это могут и морду расквасить авоськами на рынке.
А вот на цензоре где куча бестолковой ботни на хлеб себе копеечку зарабатывает просто засилье зебобинских.
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ну да, это правда, например, у нас в Западной Украине за упоминание о Зеленском вас могут немного побить... до крови.
Но це таке… Зараз ще більше людей зрозуміли фейк про те, що "на війні хтось заробляє". Війна тому, що на нас напала Росія, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7748
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Пальцами в зрителей тычет для пущей убедительности в своей брехне?
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Как вы так можете о Зеленском, НЕГОДЯЙ?!
Хотя.... вы правы!
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Почему я?
Совсем нет, это Вы дебил и ваши мама и папа, которые утворили вот такой выкидыш как Вы.
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Последние хрипы и чемоданное настроение..
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Действительно, Зеленский начал хрипеть.
Неужели Вы правы???!!!
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свынярчук пытается оправдаться за торговлю, контрабанду и схемы со своими подельниками, в результате чего, украинцы из бедных - превратились в нищих, а враги Украины - ахметов, мертвецчук и тд - получали сверхприбыли..
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всі порохоботи з понеділку йдуть підмітати вулиці )))
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Якби ще його дії співпадали з тим що говорить, а так навпаки. Перевертень..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас еще больше людей поняли фейк о том, что "на войне кто-то зарабатывает". Война потому, что на нас напала Россия, - Порошенко
 
 
 
 
 
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