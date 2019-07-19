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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:обмен (707) Вышинский (126)

 В случае Вышинского речь не идет об обмене, только об освобождении, - адвокат

С пророссийским пропагандистом Кириллом Вышинским, обвиняемым в государственной измене, никто не обсуждал возможность обмена на украинцев, находящихся в тюрьмах РФ.

Об этом заявил журналистам защитник Вышинского Андрей Доманский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Об обмене речь не идет, только об освобождении. С самим Кириллом о вероятном обмене не говорили", - сказал адвокат.

"Вопрос, который был озвучен Офисом Президента, касается возможности освобождения лиц, то есть прекращения их преследования со стороны власти, освобождения их из мест лишения свободы, где находятся наши граждане. И уже после как свободные граждане они могут передвигаться в соответствии со своим волеизъявлением... Именно это, на мой взгляд, имел в виду Офис Президента", - пояснил Доманский.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

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18 июля 2019 года пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Офис Президента предлагает одновременно освободить Кирилла Вышинского и Олега Сенцова.

19 июля готовность к такому шагу подтвердил сам глава государства. "Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал Зеленский.

При этом возможность подобного обмена отвергла уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. Она заявила, что Вышинского должны отпустить без предварительных условий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138583
 
   
 Топ комментарии
 
Вишинському місце на вишні. На міцній мотузці.
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Помню ирка дура тоже такое несла........ мы отпускаем .. сепаратистов, что бы может быть лугандон отпустил наших..... "Это жест доброй воли" и др фуфло и бред.....
Уже не помню, но кажется ей тогда даже спасибо не сказали!
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та ну...шо имел ввиду офис зеленского-они и сами не знают В случае Вышинского речь не идет об обмене, только об освобождении, - адвокат - Цензор.НЕТ 9176.у них по семь пятниц на неделе,а потом прессекретарь мендель расскажит шо то було.ну а напоследок кто нибудь извинится за ее слова,скажут,неправильно ее поняли.
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Вишинському місце на вишні. На міцній мотузці.
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Якщо обміну не буде, буде те саме що сталось з Сенцовим в російській колонії - повна втрата здоров'я Вишинського, після якого вже не буде різниці де він помре!
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100% прав и всех сепаров и шефиров тоже и дубинского с шарием
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Добре вже триндіти впусту, міняти коли буде?
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подожди лет эдак 20... может и ослобонят балезнава.
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та ну...шо имел ввиду офис зеленского-они и сами не знают .у них по семь пятниц на неделе,а потом прессекретарь мендель расскажит шо то було.ну а напоследок кто нибудь извинится за ее слова,скажут,неправильно ее поняли.
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Помню ирка дура тоже такое несла........ мы отпускаем .. сепаратистов, что бы может быть лугандон отпустил наших..... "Это жест доброй воли" и др фуфло и бред.....
Уже не помню, но кажется ей тогда даже спасибо не сказали!
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ага освободите и завтра он будет в кацапии
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Киньте его в камеру к петухам. Быстро затарабанит в дверь и скажет что на все согласен.
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Одновременное освобождение Сенцова и Вьішинского - не обмен. Зеленский мастерски вставил Путину пистон , теперь кремлядь закрутилась , как уж на сковородке !
РЕСПЕКТ !!!
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песков а мы вам всем больше не верим!!! вот не верим и все тут! вы путиноиды много раз нас обманывали и врали! и еще мы вашего вышинского осудим не волнуйся, получит он не меньше чем сущенко или сенцов. по признанию вашей же мацковской желтой прессы , он же шпион. подполковник фсб и резидент фсб в Украине! знает всего много , не поэтому ли вы рашисты за него так топите? и москалькова приезжала и венедиктов (в ж.пу либеральный) тоже приезжал и еврейская мама вышинского еврею зеле письма писала с просьбой земляка отпустить и журналисты рашки просят и т.д. ну прям все средства в ход!!! аихренивам на рыло , пусть зеля только попробует - сразу в ростов к хряку!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае Вышинского речь не идет об обмене, только об освобождении, - адвокат
 
 
 
 
 
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