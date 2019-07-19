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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Фамилии Онищенко нет в бюллетене, вопрос с ним еще окончательно не решен, - глава ЦИК

Центральная избирательная комиссия надеется окончательно решить вопрос с включением в избирательный бюллетень депутата-беглеца Онищенко завтра, после очередного судебного заседания.

Об этом журналистам заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас есть несколько судебных дел, одно из них будет слушаться завтра в 10 часов утра, и после этого вопрос о регистрации-не регистрации будет прекращен", - сказала Слипачук на брифинге в Киеве в пятницу.

После брифинга глава ЦИК уточнила, что речь идет об иске Александра Онищенко, которому Центризбирком отказал в регистрации. Она отметила, что фамилии Онищенко нет в избирательном бюллетене, и в зависимости от решения суда ЦИК может столкнуться с проблемой ее внесения в бюллетень.

"Мы этот вопрос исследуем. Работаем, в том числе, для выяснения всех технологических и временных рамок для реализации решения суда, но сейчас я его не имею", - сказала Слипачук журналистам.

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Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Александру Онищенко. Апелляционный суд обязал ЦИК пересмотреть решение. Центризбирком подал апелляцию и вновь отказал Онищенко в регистрации.

ЦИК мотивировал отказ в регистрации, в частности, тем, что истец не соответствует требованиям относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

Также на Цензор.НЕТ: Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта

Свое временное пребывание за пределами Украины Онищенко пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3138577
 
 
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На Зеленском что ли?
Да ради Бога, нам не жаль. Фамилии Онищенко нет в бюллетене, вопрос с ним еще окончательно не решен, - глава ЦИК - Цензор.НЕТ 4984
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Сепар, пиши на русском, не шифруйся.
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поосторожней с выражениями, а то рюкзакова натравят
Фамилии Онищенко нет в бюллетене, вопрос с ним еще окончательно не решен, - глава ЦИК - Цензор.НЕТ 1773
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Хто хоче галасувати за Онищенка - хай допише в бюлетні "За Онищенка". Все одно їх рахувати, чомусь здається, не буде. На цей раз усі голосують за ніщо. За голову жирафа в жопі.
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дегенеративное пролетело как яйца Фаберже над Парижем.
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А якщо справа піде на користь поціновувача коней? На колінах у день виборів будуть члени ДВК дописувать в бюлетень?
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Они хотят сказать, что бюллетени еще не напечатаны? Завтра после решения по онищенко только начнут печатать и доставлять на участки по всей Украине? На все про все пол суток времени? Или я чегой то не понимаю или нас за дебилов держат?
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Нет, они самого Онищенко за дебила держат. Он то до самого конца будет сидеть, надеяться.
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...вопрос с ним еще окончательно не решен... Порєшайтє його ще дня три і досить... Фамилии Онищенко нет в бюллетене, вопрос с ним еще окончательно не решен, - глава ЦИК - Цензор.НЕТ 7300
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФамилии Онищенко нет в бюллетене, вопрос с ним еще окончательно не решен, - глава ЦИК
 
 
 
 
 
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