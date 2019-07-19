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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (21633) МИД (5068) посольство РФ (328)

 Посольство РФ опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины

Посольство РФ в Лондоне опубликовало в соцсети карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице посольства в Twitter.

Цитируя главу российского МИД Сергея Лаврова о "проведение странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве", посольство РФ в Великобритании также опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Посольство РФ опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины 01

МИД Украины на своей странице в Twitter уже "поблагодарил" российское посольство за то, что они признали очевидное и заявили, что ожидают, что и другие ведомства Кремля, в частности МИД, последуют их примеру.Посольство РФ опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Путин, хватит крови", - активисты пикетировали посольство РФ в Варшаве с требованием освобождения украинских моряков. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3138573
 
   
 Топ комментарии
 
А при Пете такого не было 😀😀😀
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При пете и войны и коррупции не было😏😏
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Посольство РФ опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины - Цензор.НЕТ 721

Вот и благодарность военным, которые голосовали за шмарклю подоспела. Прошу жерти, поки очі не повилазять.

Кучма в Мінську домовився, серед іншого,
про персональну відповідальність кожного військовослужбовця ООС за кожний постріл: українським військовим заборонили стріляти У ВІДПОВІДЬ на своїй землі, боронячи свою землю і СВОЄ ЖИТТЯ.
Хто буде стріляти - тих будуть карати.
Цікаво, поставлять заградотряди і будуть стріляти в спину?

Це означає: тебе будуть вбивати НА ВІЙНІ, а ти повинен виконувати наказ про персональну відповідальність?
Тобто, на обстріли - будемо ворога гризти зубами?
А встигнемо?

І ще (це шокувало - не менш):
В Мінську Кучма домовився про допуск моніторингової групи ОБСЄ (читай: шпигунів Головного розвідувального управління) на військові об'єкти по всій теріторії України.

А ви думали, дозвіл на експорт у Росію продукції Інтерпайпу його зятю - В. Пінчуку за гарні очі дали?
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кучму за яйця підвісити було потрібно ща до перших виборів. А воно, ******, вспливає завжди, як Україна до краю підходить свого існування
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Украинские военные имеют право стрелять в ответ, - Безсмертный
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https://censor.net.ua/news/3138383/ukrainskie_voennye_imeyut_pravo_strelyat_v_otvet_bezsmertnyyi
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Боже упаси дождаться пуйла до такой старости,этож сколько смертей и горя он принесет
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Бетмен упаси дождаться когда он заболеет на краб, или даже рак. Это сколько миллиардов он заберет с собой?
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***** до такого возрста не доживет. Его свои на ремни поржут.
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Китай тихонько хи-хи-кает в сторонке.
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Ну что такого,наши,идиоты,повод для радости.
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То, что ***** уже подстраивается, а не ведёт игру.
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Прямо сам ****..моржовий дав вказівку секретарю посольства таке викласти.
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Играются с западом,а в кармане фигу держат
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Це у кацапа в крові. Живе, жире, гадить, плодиться і т.д. в Україні, а для України завжди дулю в кармані тримає...
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При пете и войны и коррупции не было😏😏
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Та да... Святу людину викинули на смітник історії.
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Так вот о чем договорлся Зеля с ******! Совсем другое дело. Давно нужно было отобарть Крым назад. А то Порошенко, может только раздавать.
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В понеділок можеш вирушати на пляжі Джанкоя.
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я в лучишие вемена в этот совок не ездил, кога его зсрали касабы, тем более.
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головкой тюкнулся в туалете что такую галиматью пишешь даже твоему Зедебилу такое в бошку не приходило изрыгать..
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Зеленые человечки теперь себя называют "слугами народа". Правда, неясно - какого именно.
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Вот и отпал сам по себе вопрос, -"чей Крым?"
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Кого-то щас, в стаффе этого посольства, здорово имеют, в самой извращенной форме, подозреваю. Да, не те щас времена, в иные, его бы уже в чемодане, на Лубянку приволокли, со всеми вытекающими, типа- напильником по зубам, до дёсен. А можэ и приволокут...
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Чекаю звістку, про скоропостижну смерть посла кацапів в великобританії. До чуркіна, ублюдка, на перевиховання. Забій скота не може бути прининеним ні на мить.
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На такой карте и Британии не видно😂😂
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Но в Крымской войне старушка таки неплохо вышибла клыки парашному скоту Посольство РФ опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины - Цензор.НЕТ 6674
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Надо бы каждого 100-го европейца и канадца хорошенько повозить Рашкой с месяцок. С показом "достопримечательностей". Потом обезумевшие от ужаса и отвращения люди сами все расскажут друзьям и знакомым. Это лучше любой пропаганды будет.
И сразу политикасты Запада запоют по другому. Отжали катер? - получи запрет во всех портах для входа своих жестянок. отжали два катера? - отключаем Свифт....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство РФ опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины
 
 
 
 
 
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