 Посольство РФ опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице посольства в Twitter.
Цитируя главу российского МИД Сергея Лаврова о "проведение странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве", посольство РФ в Великобритании также опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
МИД Украины на своей странице в Twitter уже "поблагодарил" российское посольство за то, что они признали очевидное и заявили, что ожидают, что и другие ведомства Кремля, в частности МИД, последуют их примеру.
Вот и благодарность военным, которые голосовали за шмарклю подоспела. Прошу жерти, поки очі не повилазять.
Кучма в Мінську домовився, серед іншого,
про персональну відповідальність кожного військовослужбовця ООС за кожний постріл: українським військовим заборонили стріляти У ВІДПОВІДЬ на своїй землі, боронячи свою землю і СВОЄ ЖИТТЯ.
Хто буде стріляти - тих будуть карати.
Цікаво, поставлять заградотряди і будуть стріляти в спину?
Це означає: тебе будуть вбивати НА ВІЙНІ, а ти повинен виконувати наказ про персональну відповідальність?
Тобто, на обстріли - будемо ворога гризти зубами?
А встигнемо?
І ще (це шокувало - не менш):
В Мінську Кучма домовився про допуск моніторингової групи ОБСЄ (читай: шпигунів Головного розвідувального управління) на військові об'єкти по всій теріторії України.
А ви думали, дозвіл на експорт у Росію продукції Інтерпайпу його зятю - В. Пінчуку за гарні очі дали?
https://www.youtube.com/watch?v=f79P_Or3moM
И сразу политикасты Запада запоют по другому. Отжали катер? - получи запрет во всех портах для входа своих жестянок. отжали два катера? - отключаем Свифт....