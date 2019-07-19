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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Прощание с погибшим на Донбассе бойцом ССО Богданом Бигусом состоится в Хмельницком 21 июля

В Хмельницком 21 июля, в воскресенье, попрощаются со старшим солдатом Сил специальных операций Богданом Бигусом, погибшим 18 июля при выполнении боевого задания в зоне Операции объединенных сил.

Об этом информирует пресс-служба батальона Нацгвардии им. Сергея Кульчицкого, передает Цензор.НЕТ.

"Прощание состоится 21 июля в 12:00 в городе Хмельницком, на Майдане Независимости", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Бигус является бывшим бойцом батальона оперативного назначения им. Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого, а также бойцом 27 сотни Самообороны Майдана. На момент гибели Богдан Бигус был военнослужащим Сил специальных операций ВС Украины.

Смотрите также: Украинский воин Богдан Бигус погиб 18 июля при выполнении боевого задания в зоне ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3138570
 
 
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Вклоняємось Герою..
Вічна пам'ять.
Дуже шкода..
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Вічная пам'ять...
За останні два місяці - другий хмельничанин і третій подолянин, яких ховаємо... після загибелі там, в ООС... Втрати в такій кількості несли ще 2015-му...

Кажете, замирення? Га? Кого з ким? Не стріляти?

Зебіли, ви цю біду принесли нам разом...
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Вічна Пам'ять!
Дякуємо, що захистив нас від російських фашистів.
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Вечная память герою Украины, соболезнование родным и близким.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПрощание с погибшим на Донбассе бойцом ССО Богданом Бигусом состоится в Хмельницком 21 июля
 
 
 
 
 
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