 Прощание с погибшим на Донбассе бойцом ССО Богданом Бигусом состоится в Хмельницком 21 июля

Об этом информирует пресс-служба батальона Нацгвардии им. Сергея Кульчицкого, передает Цензор.НЕТ.

"Прощание состоится 21 июля в 12:00 в городе Хмельницком, на Майдане Независимости", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Бигус является бывшим бойцом батальона оперативного назначения им. Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого, а также бойцом 27 сотни Самообороны Майдана. На момент гибели Богдан Бигус был военнослужащим Сил специальных операций ВС Украины.

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