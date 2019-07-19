 Прощание с погибшим на Донбассе бойцом ССО Богданом Бигусом состоится в Хмельницком 21 июля

Об этом информирует пресс-служба батальона Нацгвардии им. Сергея Кульчицкого, передает Цензор.НЕТ.
"Прощание состоится 21 июля в 12:00 в городе Хмельницком, на Майдане Независимости", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Бигус является бывшим бойцом батальона оперативного назначения им. Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого, а также бойцом 27 сотни Самообороны Майдана. На момент гибели Богдан Бигус был военнослужащим Сил специальных операций ВС Украины.
Вічна пам'ять.
Дуже шкода..
За останні два місяці - другий хмельничанин і третій подолянин, яких ховаємо... після загибелі там, в ООС... Втрати в такій кількості несли ще 2015-му...
Кажете, замирення? Га? Кого з ким? Не стріляти?
Зебіли, ви цю біду принесли нам разом...
Дякуємо, що захистив нас від російських фашистів.