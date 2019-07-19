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Все про:взятка (4630) Волынь (632) СБУ (13622) таможня (1445)

 На Волыни двое инспекторов таможенного поста "Пища" организовали схему поборов с граждан, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятках главного и старшего государственных инспекторов таможенного поста "Пища" Волынской таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Волыни двое инспекторов таможенного поста Пища организовали схему поборов с граждан, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица наладили механизм вымогательства денег у граждан, пересекающих государственную границу. За различные суммы взяток таможенники обещали не создавать людям искусственных препятствий при законном ввозе на территорию Украины личных вещей из-за границы.

По предварительной информации, размер "дани", которой облагали украинцев таможенники зависел от вида и объема вещей, которые перевозили с собой граждане.

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Правоохранители задержали главного государственного инспектора вблизи рабочего места во время получения очередной взятки. Ранее сотрудники СБУ задокументировали еще два факта "поборов" сотрудниками таможни.

На Волыни двое инспекторов таможенного поста Пища организовали схему поборов с граждан, - СБУ 02

Сейчас решается вопрос о сообщение обоим фигурантам производства о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138569
 
 
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Двое?вы идиоты?они только винтики в огромной системе поборов,все каналы идут наверх до самого гроси и шепелявого прибия.
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Не важно. Эти двое тоже виноваты. Дадут показания на начальство - пусть и начальство садят.
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С них не будут требовать показаний на начальство,продажное сбу уже сделало вывод - "оперативники спецслужбы установили, что должностные лица наладили механизм вымогательства",т.е. механизм налажен не начальством,а этими двумя пешками,значит с начальства спроса нет,начальство успешно откупилось,хотя каждому болвану понятно,что начальство эту схему и организовало.
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хорошее название поста Пища а пересекающие его еда для таможенников
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Просто таможенники слишком буквально восприняли название этого пропускного пункта.
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А зачем вообще эти совко-погранцы там нужны,открыть на вьезд с ЕС границу народ сам инвестирует в свою страну есть наглядный пример с соседской Польше Чехов это все пережиток совка,оставить миграционную полицыю и все
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