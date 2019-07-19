 Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог

По результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуры Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развития сети качественных дорог, формирования благоприятных условий для бизнеса", - сказано в сообщении.
Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк рассказал о проекте реформы "Укравтодора", согласно которому эта структура будет лишена контролирующих функций. Вместо "Укравтодора" качество дорог должна будет мониторить иностранная аудиторская компания с соответствующим статусом, сказал он.
"Боюсь, что пока мы будем реформировать, мы потратим и деньги, и время. Может, мы сделаем план в ближайшее время и отдадим ведущим западным компаниям строительство приоритетных дорог? А параллельно будет реформировать", - предложил Зеленский.
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Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии.
Участники совещания отдельно обсудили меры по обеспечению безопасности движения на дорогах. В совещании также приняли участие представители "Укравтодора" и Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
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Володя,не обращай на ПЕСиков внимания !!! Действуй !!!
труберояле игрец
обычный многосторонний профан...возомнивший о себе черти че
5 ч.5 часов назад
Еще никогда украинский и русский народы не были так близки! У нас и у них - Володя! У нас и у них - они карлики с комплексом неполноценности! У них - *****, у нас - ссыкло! И у нас и у них они законноизбраны и горячо поддерживаемы охлосом. Алилуйя!!
які світові аудиторські компаніі хочуть займатися аудитом? Скільки буде коштувати їх послуга? Яким провідним західним компаніям цікаво будівництво пріоритетних доріг в Україні? Якось текст по дебільному написаний, чергові байки Остапа Бендера про Нью Васюки.
До речі - можете самі почитати цей "указ". Указ "ні про що". На один раз сходити не вистачить.
https://www.president.gov.ua/documents/5292019-28697Цікаво - хто в них страждає таким словесним поносом?
-Дороги, лучше становись, раз-два!
качество дорог после