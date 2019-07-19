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 Общество
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Все про:дороги (1808) Зеленский (2227) Укравтодор (359)

 Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог

В Офисе Президента хотят привлечь к строительству главных дорог мировые компании, а "Укравтодор" лишить контролирующей функции, отдав ее международным аудиторам.

По результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуры Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развития сети качественных дорог, формирования благоприятных условий для бизнеса", - сказано в сообщении.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк рассказал о проекте реформы "Укравтодора", согласно которому эта структура будет лишена контролирующих функций. Вместо "Укравтодора" качество дорог должна будет мониторить иностранная аудиторская компания с соответствующим статусом, сказал он.

"Боюсь, что пока мы будем реформировать, мы потратим и деньги, и время. Может, мы сделаем план в ближайшее время и отдадим ведущим западным компаниям строительство приоритетных дорог? А параллельно будет реформировать", - предложил Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский поручил отремонтировать наиболее проблемные дороги на Николаевщине. ФОТО

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии.

Участники совещания отдельно обсудили меры по обеспечению безопасности движения на дорогах. В совещании также приняли участие представители "Укравтодора" и Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Власть, где дороги?" - активисты перекрыли трассу в Луганской области

Источник: https://censor.net.ua/n3138567
 
 
 Топ комментарии
 
Качество дороги, улучшайся ! Раз! Два ! )))
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Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог

дороги качественно улучшились Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог - Цензор.НЕТ 1815
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І це добре,може почнуть будувати якісно,а не грощі красти як при Баризі.
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да мне все равно кто - ЛИШЬ БЫ КОЛЕСА У МАШИНЫ НЕ ОТЛАМЫВАЛИСЬ!
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кацапам любая положительная новость из Украины как гость в горле
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указ об улутшении качества дорог это перемога безусловно))))
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нет блин, это дно, какой ужас - дороги будут ремонтировать. В стойло, животное
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Так це стаття про зраду, чи про те, що п'ять років тому обіцяв сивочолий гетьман?
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Дурак и дорога...вот такая вот борьба...интересно кто кого...
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Толковые и нужные указы подписывает этот ваш фигляр. Нужно принести ему ещё много бумаги!! Больше бумаги этому циркачу, нужно ещё больше бумаги!! На очереди ещё столько хороших и нужных дел - указ о ликвидации корупции, указ об отмене всех болезней, указ о зарплате каждому по 4000 евро....эх да разве всё перечислишь. Нужно просто больше бумаги.
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избавимся от дураков-свинарчуков и дороги лучше станут !!!
Володя,не обращай на ПЕСиков внимания !!! Действуй !!!
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мастер на все руки... и швец и жнец и на трубе рояле игрец
обычный многосторонний профан...возомнивший о себе черти че
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Молодец. Я бьі все стройки и проектьі нанял мониторить международньіх аудиторов. Соевая шобла тянула везде где только можно и особенно там, где нельзя
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Ну само собой кроме Бениных строек, там Богданчик всё промониторит, огась...Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог - Цензор.НЕТ 2641
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"Соевая шобла", как ты изволишь выразиться, в моем регионе сделала 100 км отличной дороги,которая видела ремонт лет 20 назад и мост над железной дорогой, разрушенный еще в 2008 году... Посмотрим что сделает твой гидрант. Хотя я могу с уверенностью сказать что ни-че-го!
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Одно не понятно, при чём тут концессия? Маркарова и тут для соевой команды нишу для воровства хочет застолбить? Этой курице месяц-два осталось бумажки подписывать.
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холоп не лезь когда барин указ подписывает. ЗЕкловуну виднее, он у нас преЗЕдент, а не ты. Без тебя разберуца..
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Порохосос, удаляй, не поможет. Концессию ваша Маркарова от себя прилепила и я обсуждал не указ, а её дебильные слова.
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Хотите сказать,что инвесторы построят дороги бесплатно?
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Ну зачем же бесплатно??? ЗЕкловун им билетиками на Шапито 95 заплатит. Зеленський підписав указ про поліпшення якості доріг - Цензор.НЕТ 5025
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За счёт отчислений от акциза на бензин/газ/дизель (за те же деньги, что строил/воровал Укравтодор).
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Да не лезь ты в отчисления. Беня без тебя разберёца что, куда, и как, и когда, и сколько отчислять. Тебе вот указ дали, визжи теперь про перемогу..А с отчислениями ЗЕкоманда сама разберёца..
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Вассерман Железный🇺🇦‏ @VasserIronn

5 ч.5 часов назад

Еще никогда украинский и русский народы не были так близки! У нас и у них - Володя! У нас и у них - они карлики с комплексом неполноценности! У них - *****, у нас - ссыкло! И у нас и у них они законноизбраны и горячо поддерживаемы охлосом. Алилуйя!!
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ти ба, який молодець. аудит тепер будуть проводити інозмені компанії. Це здорово. Українцям лишиться тільки бабло кредитне проїдати й плювати в стелю кісточками.
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Цікаво,
які світові аудиторські компаніі хочуть займатися аудитом? Скільки буде коштувати їх послуга? Яким провідним західним компаніям цікаво будівництво пріоритетних доріг в Україні? Якось текст по дебільному написаний, чергові байки Остапа Бендера про Нью Васюки.
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ОНУР уже 5 лет как строят дороги в Украине
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"Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии." - тут ключевое - закон о концессии.
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Черговий дебільний піар. В Україні Президент не керує Кабінетом Міністрів. Так що пан Зеленський може використати свій черговий "указ" за призначенням (інструкція на рулонах).
До речі - можете самі почитати цей "указ". Указ "ні про що". На один раз сходити не вистачить.
https://www.president.gov.ua/documents/5292019-28697Цікаво - хто в них страждає таким словесним поносом?
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Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог. Согласно Указу, дороги надо вычерчивать длиннее и жирнее, а то что-то не вштыривает. Контроль за улучшением качества дорог возложить на посольство Украины в Буэнос-Айресе.
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это как в Sim City, нажал на кнопку и дороги с двухполосной проапгрейдились в шестиполосную
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А это функции президента？
-Дороги, лучше становись, раз-два!
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качество дорог узеленского раньше
Зеленський підписав указ про поліпшення якості доріг - Цензор.НЕТ 9794

качество дорог после
Зеленський підписав указ про поліпшення якості доріг - Цензор.НЕТ 4394
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Сценарий этого великолепного фильма "Лицо со шрамом", написал гениальный Оливер Стоун, которого тут кремлёвским пропагандистом объявили, кстати.
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зебобики. избранное видео "хуже не будет"

Зеленський підписав указ про поліпшення якості доріг - Цензор.НЕТ 306
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Шо, жлобо-порошеновские тролляры, хавалы закрыли? Не знаете, шо пестеть?
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Всі впевнені? що дороги покращаться?
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дороги!Покращуйтесь!Раз-два!.....усьо...уже покращення наступило...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗеленский подписал указ об улучшении качества дорог
 
 
 
 
 
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