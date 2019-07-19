 Посольство США предупредило своих граждан о "риске насилия" в день выборов в Раду

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.
"Парламентские выборы состоятся в Украине 21 июля. Риск насилия усиливается во время избирательных периодов, и в ходе подготовки к предыдущим выборам некоторые связанные с выборами протесты привели к насилию", - говорится в сообщении.
Посольство США рекомендует своим гражданам в Украине избегать демонстраций и толп людей, быть готовыми к усиленному присутствию полиции, возможным перекрытиям улиц, обыскам, придерживаться инструкций от местных правоохранительных органов и следить за обновлениями информации.
Напомним, что 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. 23 мая указ вступил в силу. А в пятницу, 24 мая, начался избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля 2019 года.
Оце дожились..
При ЗЕ только начало...
За какую из партий Вы собираетесь проголосовать на выборах в Раду?
Слуга народа
Оппозиционная платформа "За жизнь"
Всеукраинское объединение "Батькивщина"
Европейская солидарность
Голос
Партия Шария
Оппозиционный блок
Сила и честь
Другая партия
Ещё не определился(ась)
Не буду голосовать (мне менее 18 лет / я не гражданин Украины / я не пойду на выборы)
ОТПРАВИТЬ
Вот поетому другие партии и показывают менее 1% потому что их не включают в опросники. Их всех подразумевают под *Другая партия* а потом делят ети проценты каждому по чуть-чуть. Поетому РНС Саакашвили набирает менее 1%. Зато сепара Шария включили в список.
🤣