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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 Посольство США предупредило своих граждан о "риске насилия" в день выборов в Раду

Посольство Соединенных Штатов Америки предупреждает американцев о риске усиления насилия на украинских улицах в связи с проведением 21 июля внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

"Парламентские выборы состоятся в Украине 21 июля. Риск насилия усиливается во время избирательных периодов, и в ходе подготовки к предыдущим выборам некоторые связанные с выборами протесты привели к насилию", - говорится в сообщении.

Посольство США рекомендует своим гражданам в Украине избегать демонстраций и толп людей, быть готовыми к усиленному присутствию полиции, возможным перекрытиям улиц, обыскам, придерживаться инструкций от местных правоохранительных органов и следить за обновлениями информации. 

Напомним, что 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. 23 мая указ вступил в силу. А в пятницу, 24 мая, начался избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138564
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто американці вважають нас нестабільною та небезпечною для своїх громадян країною ?
Оце дожились..
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Остерегают от пэидиотот. Всем же понятно, шо пэдыбилы неадекваты
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Це ти по клавішам не попадаєш чи такий грамотій? Посольство США предупредило своих граждан о "риске насилия" в день выборов в Раду - Цензор.НЕТ 6859
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Чого б це, на президентських було все тихо, американці щось знають?
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Може вони почитали коментарі в ЦН? Посольство США предупредило своих граждан о "риске насилия" в день выборов в Раду - Цензор.НЕТ 6257
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ЦН зовсім не показник настрою більшості українців, в нас все спокійно, сьогодні бюлетні роздали і по два менти роздали.
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Зачем переворот? Просто вырезать 73%. Погром называется, слыхал?
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Так нема ще шо перевертати, в нас парламентська республіка.
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Тобто американці вважають нас нестабільною та небезпечною для своїх громадян країною ?
Оце дожились..
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Остерегают от пэидиотот. Всем же понятно, шо пэдыбилы неадекваты
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А в березні і квітні чого не застерігали?
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Може тому що тоді був керманич адекватний?
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Це ти по клавішам не попадаєш чи такий грамотій? Посольство США предупредило своих граждан о "риске насилия" в день выборов в Раду - Цензор.НЕТ 6859
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При ПЕПе такой х.. не было!)))
При ЗЕ только начало...
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Вот как в Украине проводятся опросы. Такие опросники приходят пользователям ПК.

За какую из партий Вы собираетесь проголосовать на выборах в Раду?

Слуга народа

Оппозиционная платформа "За жизнь"

Всеукраинское объединение "Батькивщина"

Европейская солидарность

Голос

Партия Шария

Оппозиционный блок

Сила и честь

Другая партия

Ещё не определился(ась)

Не буду голосовать (мне менее 18 лет / я не гражданин Украины / я не пойду на выборы)

ОТПРАВИТЬ

Вот поетому другие партии и показывают менее 1% потому что их не включают в опросники. Их всех подразумевают под *Другая партия* а потом делят ети проценты каждому по чуть-чуть. Поетому РНС Саакашвили набирает менее 1%. Зато сепара Шария включили в список.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство США предупредило своих граждан о "риске насилия" в день выборов в Раду
 
 
 
 
 
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