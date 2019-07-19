 "Мотор Сич" всегда платила налоги только в госбюджет, - глава набсовета Малыш на обвинение СБУ в финансировании "ДНР"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава наблюдательного совета ПАО Анатолий Малыш.

Комментируя сообщение пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ) о выявленных налоговых платежах в "Центральный республиканский банк ДНР "Снежнянским машиностроительным заводом Малыш подчеркнул: "Мотор Сич" всегда платила налоги только в государственный бюджет страны".

"Нам ничего не известно о платежах, осуществляемых на территориях, неподконтрольных Украине. Мы никогда этого не делали", - добавил он.

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Как сообщалось ранее в пятницу, сотрудники СБУ в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы компаний ПАО "Мотор Сич" – "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "Донецкой народной республики". В результате операции в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты не предусмотренных действующим украинским законодательством так называемых "налогов и других обязательных платежей".