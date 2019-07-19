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 Политика Украины
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Все про:Мотор_Січ (24) терроризм (18075) финансирование (1338)

 "Мотор Сич" всегда платила налоги только в госбюджет, - глава набсовета Малыш на обвинение СБУ в финансировании "ДНР"

В ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) не располагает информацией о каких-либо налоговых платежах на неподконтрольных Украине территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава наблюдательного совета ПАО Анатолий Малыш.

Комментируя сообщение пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ) о выявленных налоговых платежах в "Центральный республиканский банк ДНР "Снежнянским машиностроительным заводом Малыш подчеркнул: "Мотор Сич" всегда платила налоги только в государственный бюджет страны".

"Нам ничего не известно о платежах, осуществляемых на территориях, неподконтрольных Украине. Мы никогда этого не делали", - добавил он.

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Как сообщалось ранее в пятницу, сотрудники СБУ в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы компаний ПАО "Мотор Сич" – "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "Донецкой народной республики". В результате операции в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты не предусмотренных действующим украинским законодательством так называемых "налогов и других обязательных платежей".

Источник: https://censor.net.ua/n3138563
 
 
 Топ комментарии
 
этот предвыборный пиар в понедельник забудут навсегда...)))))))))
пейте зелину росу зелебоки
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В СБУ думають що в ДНРїї податки в бюджет сепарів платить тільки Сніжнянський машзавод?
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Так я про це і кажу, вони будуть всім таке пред'являти? Хай викрадуть податкового інспектора, справ можна порушити тисячі.
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В СБУ думають що в ДНРїї податки в бюджет сепарів платить тільки Сніжнянський машзавод?
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Так я про це і кажу, вони будуть всім таке пред'являти? Хай викрадуть податкового інспектора, справ можна порушити тисячі.
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Я НЕ ВЕРЮ!!!!! заказуха чистой воды и мочилово а вот кому сие выгодно скоро узнаем....
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Та мені пох на Бєню,посадять гарно,не посадять то хай гуляє.А от Порося треба посадити довічно.
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Ты наивный дурачек?)))
Может ты еще и в сказки веришь?)))
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Невже ти думаєш шо Порося відкупиться у Зєлі?
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Когда будет решения суда США..ТуЗЕ придется расстатся с папкой!)))
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Так чого вам тоді боятись,пройде слідство,там все і розповісте))Років на 10))
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этот предвыборный пиар в понедельник забудут навсегда...)))))))))
пейте зелину росу зелебоки
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" Было время и были подвалы. Было дело и цены снижали." Помнишь, Малыш?
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Ахметка все время покупал и покупает уголь с оккупированного Донбасса, а по документам он идет из Белоруссии, все это знают но эту падлу никто не трогает, также все знают что он платил сепарам, чтоб те не обстреливали Авдеевский коксохим..., а ему все не почем...
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Дурочку из себя лепит. Как будто ДНР и ЛНР финансируются только из налогов с территории Украины.
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Платила налоги, то, конечно, хорошо. Но систематическое наплевательское отношение к Украине как к государству видно в Запорожье невооруженнім глазом. Все остановки в трамваях Мотор Сичи на русском, плакаті и реклама на русском. Нигде нет "спасибо" ни Украине, ни народу, только ******* Богуслаеву, типа он царь, и всё, что движется, движется с его позволения. Его соратники ******* на выборы от Оккупационного блока, по всему городу рожи этих уродов, даже есть один бородатый хач, "щирий українець". ***** этого осла в дупло, пока не родит самолет "Мрія", которым так гордится МоторСич, и к какому сделали только двигатели. Лицемеры ******
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Гнида потроховская,не говорит - мы не платили террористам,говорит - нам неизвестно что платили,выкручивается,значит знает что виновен.
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просто теперь команде зЕ и Ко надо взять в свои руки баблишко .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мотор Сич" всегда платила налоги только в госбюджет, - глава набсовета Малыш на обвинение СБУ в финансировании "ДНР"
 
 
 
 
 
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