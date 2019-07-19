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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (632) налоговая милиция (1723) ГФС (3360) ягоды (2)

 На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов и изъяли из незаконного оборота крупную партию лесных ресурсов вторичного значения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн 01

В рамках проведения операций "Бастион", "Рубеж", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры был установлен местный предприниматель, который закупал у населения ягоды черники и грибы за неучтенные наличные средства.

В дальнейшем часть указанной продукции экспортировали по поддельным документам в страны Прибалтики, используя реквизиты фиктивного предприятия, а другую часть - реализовывали за наличные на внутреннем рынке без отражения данных операций в бухгалтерском и налоговом учете.

На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн 02

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В результате таких действий участники схемы уклонялись от уплаты налога с доходов физических лиц, военного сбора и других обязательных платежей в крупных размерах.

По результатам проведенных мероприятий сотрудники налоговой милиции совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного экспорта 22 тонн ягод черники в страны Прибалтики.

На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн 03
На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн 04

Кроме того, во время санкционированных осмотров, проведенных в местах приобретения, складирования и накопления товаров, из незаконного оборота изъята партия лесных ресурсов вторичного значения стоимостью около 5 млн грн (95 тонн ягод, в т.ч. черники, малины, клубники и 2 тонны грибов), около 72 тыс. грн неучтенной наличности, грузовой автомобиль, банковские карты, компьютерная техника, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновая бухгалтерия.

Читайте: Организаторы незаконного экспорта лесоматериалов предстанут перед судом в Сумской области

На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн 05

В настоящее время принимаются меры для наложения ареста на изъятые ТМЦ.

Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3138557
 
 
 Топ комментарии
 
Лучше бы вырезки лесов контролировали, человек людям копейку давал заработать и то прикрыли. Ягоды быстро портящийся продукт, губить его это именно мастер класс от ГФС.
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Мне одному кажется кажется, что это маразм? На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн - Цензор.НЕТ 3864
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налоговая милиция это незаконное вооруженное формирование, по сути банда со своим общаком , крышой и т.п. , которая занимается препятствованием предпринимателям и отбором денег
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Гриби не показали, цікаво подивитись що там зараз росте.
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В Киеве где они продают возле станций метро эту чернику, там-же и лисички сейчас у них))
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Білі, підберезовики, польські, опеньки, лисички та ін.
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Мне одному кажется кажется, что это маразм? На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн - Цензор.НЕТ 3864
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Чому маразм, звичайна схема, діє по всій Україні, горіхі так само виводять від сплати податків.
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Теперь нашим сборщикам придется недопоставки возмещать. Сейчас боровики пошли(крупные).
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З вилученням - так, маразм, бо ягодам гаплик через 3 дні.
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шастают за черникой лазят всюду, мешают солидным людям лес вывозить
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налоговая милиция это незаконное вооруженное формирование, по сути банда со своим общаком , крышой и т.п. , которая занимается препятствованием предпринимателям и отбором денег
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А на что государство должно строить дороги, платить пенсии и т.д? ))
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Незаконно - это не платить никаких налогов. А чел, который не платит налогов - не предприниматель.
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Лучше бы вырезки лесов контролировали, человек людям копейку давал заработать и то прикрыли. Ягоды быстро портящийся продукт, губить его это именно мастер класс от ГФС.
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А что мешало человеку при этом и налоги платить?
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Время, вести полный налоговый учет ягод думаю не просто, тем более скупая их к примеру по 10 кг. с руки, а без учета и налоги платить проблематично, увы ягоды ждать бухгалтера не могут. Это так, мнение, но думаю что нюансов гораздо больше, о которых даже не догадываемся.
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Та на всю продукцію закупівлі неможливо отримати сертифікат походження, в тому і є корупціна основа. Тільки через конкретні митниці із солідним откатом можно провезти таку продукцію. З машини від 15 до 25 тисч долярів знімають хабарів.
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Це не боротьба з контрабандою це видимість роботи. 22 тони чорниці згниють, людина піде в збитки. Селяни позбудуться доходу від збирання цих чорниць.
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Они уже грибы и ягоды отбирают мрази.
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Ну, если янтарь отбирать, то и без головы проснуться можно. А грибочки - как раз самое то.
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Гэфээсников и за грибочки можно мочить - это нарушение конституции.
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А где у нас в Конституции прописано, что можно заниматься предпринимательской деятельностью, не платя налогов?
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А где у нас сказано,что приговоры выносит не суд,а какое то ГФС,неуплата налогов - это преступление,обвинительный приговор о совершенном преступлении может выносить только суд,законы нужно соблюдать,это основы правового общества.
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Каждый делает свое дело: ГФС и прокуратура провели расследование, суд вынесет решение.
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Суд и только суд выносит приговор,а гэфээсные мрази уже объявили предпринимателей преступниками и отборали их имущество - тоже незаконно,Конституція України Стаття 41 - Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду.
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Це не майно, а докази правопорушення.
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Ось головне зло нашої держави збирачі ягід та грибів........ Правильным путем идем таварищи, присматритесь может они еще и валежник собирали!!! На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн - Цензор.НЕТ 2352 Украв велосипед сів, украв вагон або десять, пожурили, подоїли і на підвищення, досвідчений чоловік, нехай далі собі і нам заробляє...
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А що там у нас зараз з незаконною вирубкою лісу та вимиванням бурштину?? Щось все так тихо, тихо...
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"На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн."

Фигня. Не при заготовке, а при перепродаже!
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Теперь этот изъятый товар ягод и грибов на 5 млн. сгниёт за неделю и не один следователь за уничтожение продуктов в нищей Украине не ответит. Как за.бала уже эта ублюдочная система созданная быдлячей элитой..
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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