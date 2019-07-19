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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (2227) инвестиции (880) Мексика (78) инвесторы (225)

 Зеленский обсудил инвестиции в Украину с мексиканским бизнесменом Фойо. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главным исполнительным директором мексиканской компании Principal Standard Group Питером Фойо и его партнером, вице-президентом компании UTG Игорем Мельником.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил инвестиции в Украину с мексиканским бизнесменом Фойо 01

"Прежде всего для нас приоритет - это реальные инвестиции в Украину. Мы очень открыты. Мы готовы защищать любую чистую, настоящую инвестицию в Украине", - сказал президент.

Зеленский отметил, что, несмотря на плотный рабочий график, он всегда готов найти время на полезные для Украины проекты и садиться за стол переговоров для предметного разговора. "Если у нас совпадают желания и видение, если это "белый", честный бизнес - мы готовы", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что готов поддержать налаживание сотрудничества, если компания Фойо может способствовать обеспечению контрактам украинских государственных или частных предприятий, поскольку это - налоги и рабочие места.

Зеленский обсудил инвестиции в Украину с мексиканским бизнесменом Фойо 02

Со своей стороны главный исполнительный директор Principal Standard Group поблагодарил за встречу и отметил, что для него большая честь быть сегодня здесь, поскольку его жена - украинка и он с семьей живет и в Мексике, и в Украине.

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Фойо также рассказал, что его специализация - это телефония и телекоммуникационные услуги, что актуально в контексте развития в Украине мобильной связи и подготовки к запуску 5G. Он подчеркнул, что для него является важным позиция Президента по построению конструктивного сотрудничества на принципах открытости.

Источник: https://censor.net.ua/n3138550
 
 
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вазелин бабло на "сваты-ХХХ" - выпрашивал? "... чистую, настоящую инвестицию в Украине"..
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Тем временем Порошенко в первых рядах Европарламента ̶п̶р̶я̶ч̶е̶т̶с̶я̶ ̶о̶т̶ ̶д̶о̶п̶р̶о̶с̶а̶ решает судьбу Мира

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Зеля,закривай кордон,бо всі Свинні розбігуться))
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Ти чув,Свині побігли разом з головним Поросям за кордон,а ти досі тут,не беруть з собою посіпаку?
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ты чув, пока и.о. призЕдента ИМИТИРУЕТ езду на Тесле, рассказывая о "фальшивости" других и отбеливая свою ОПГ - севшую в кресла на распил бюджета Украины - делегация во главе с Порошенко одержала победу в Европарламенте!Браво! Это вам не шаурму на селфи жрать да в красных труселях пугать отдыхающих в Одессе, имитируя "купание путина".. Зеленский обсудил инвестиции в Украину с мексиканским бизнесменом Фойо - Цензор.НЕТ 1024
 Зеленский обсудил инвестиции в Украину с мексиканским бизнесменом Фойо - Цензор.НЕТ 46 .
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та не, вазелин беспокоит о своей доле откатов в "инвестициях"...
С настоящими обязанностями президента, по конституции, у вазелина полный зашквар...
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Из какого наркокартеля этот мексиканский бизнесмен?
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Шо кокс уже не надо будет из Мексики кантрабасом возит?
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Зебил тарится наркотой у этого бизнесмена
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудил инвестиции в Украину с мексиканским бизнесменом Фойо. ФОТО
 
 
 
 
 
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