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 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3202) Слипачук (58) Слуга народа (130) Куницкий Александр (5)

 ЦИК зарегистрировала кандидата с двойным гражданством, но призывает дать этому правовую оценку, - Слипачук

В Центральной избирательной комиссии просят дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"ЦИК по решению суда зарегистрировала представителя президентской партии "Слуга народа" Александра Куницкого кандидатом в нардепы, но призывает дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством", - сегодня на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Комментируя ситуацию с регистрацией Куницкого (169 округ), Слипачук отметила, что это дело "связано с непонятной для ЦИК подачей кандидатом разных сведений о себе и о своем пребывании на территории Украины".

По ее словам, Куницкий подал в Центризбирком пакет документов на регистрацию, в котором информация не соответствуют действительности. При этом Куницкий заявлял о неоднократных долгосрочных командировках.

"Юридически документы не имели того веса, которые подтверждали бы командировки, почему ЦИК и обратила на них внимание. Мы давали возможность и партии, и кандидату предоставить нам всю необходимую информацию", - сказала она.

Напомним, о двойном гражданстве Куницкого заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.

6 июля Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138547
 
 
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Пасія грановського у відчаї щодо політичного майбутнього свого співмешканця..
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Правова оцінка...

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Судя по этому случаю, судебной системы в Украине нет. Спасибо, Пэдра! И слава ваЗЕлину!
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Цирк на дроти.... суд выносить не правомерное решение....вынуждает ЦИК нарушить Закон....и ЦИК просит у суда дать правою оценку этому.....
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ЗЕБЕня ликвидировал в Украине Закон в пользу политической целесообразности

если по Закону нельзя, но очень хочется - то можно: распустить Раду, зарегестрировать кандидата....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировала кандидата с двойным гражданством, но призывает дать этому правовую оценку, - Слипачук
 
 
 
 
 
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