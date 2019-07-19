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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Все бюллетени до конца дня будут доставлены на участки для голосования, - Слипачук

Избирательные бюллетени для внеочередных выборов в Верховную Раду будут доставлены на избирательные участки до конца текущего дня.

Об этом заявила на брифинге в Киеве глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня почти уже 14 тысяч участковых избирательных комиссий, а это почти половина УИК, получили бюллетени, и это число изменяется постоянно в сторону увеличения... Бюллетени должны быть непосредственно доставлены на участки уже сегодня", - сказала Слипачук.

Она подчеркнула, что доставка и передача бюллетеней проводятся в соответствии с законом.

Внеочередные выборы народных депутатов состоятся в ближайшее воскресенье, 21 июля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138539
 
 
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Холопам дадут бумажки избрать клоунов в ВР для полной клоунады в Украине "з обіцянками-цяцянками". Не может быть, чтобы президент был клоун, а ВР без клоунов и клоунад. Наберётся их полная ВР. И такая клоунада в Украине уже 28 лет и конца ей не видно. Всякое хитро...пство населения Украины заканчивается подобной клоунадой-то с дважды несудимым, то с кварталом. Президент-клоун, у которого "все вокруг враги и воры", без клоунады в ВР начал истерить. Вопрос встаёт, ещё не начавшего правления толком президента и новоизбранной ВР: а кто и когда их начнёт разгонять и садить? Буду в первых рядах разгона этих ряженных прохвостов и кремлёвских холуев.
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