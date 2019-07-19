 Представитель Украины передал в МИД РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова о моем личном обязательстве в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. Ждем ответа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить находящихся в Российской Федерации 24-х военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

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