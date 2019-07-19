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 Политика Украины
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 Представитель Украины передал в МИД РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков

Временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал представителю ФСБ Российской Федерации ходатайство о личном обязательстве уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в отношении 24 украинских военнопленных моряков, которые удерживаются в московском СИЗО.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова о моем личном обязательстве в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. Ждем ответа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить находящихся в Российской Федерации 24-х военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

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Представитель Украины передал в МИД РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138537
 
 
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А в чому полягає це "особисте зобов'язання"?
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если их отпустят, то охранять их будут уже мусора Авакяня..., и привезут в Московию на суд в наручниках по первому требованию...
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В тому що це потрібно сьогодні, максимум завтра... до виборів. Після виборів ці моряки вже їм на.уй не потрібні.
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А в чём её личное обязательство выражается? Она передаёт в залог свои многочисленные активы в Крыму?
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Она обязалась лично привезти моряков на судилище, идиотизм зашкаливает.
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Денисова зрадниця України і путінська шлюха!
Є рішення міжнародного трибуналу і потрібно добиватися ух його виконання!
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Їм похєру, заради такого піару, вони на усе готови. ***** буде дурнем якщо профукає момент. Вже в понеділок, наші моряки нікому із нової влади не будуть потрібні.
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А если военнокомандующие снова прикажут им выполнять свой долг и скомандуют перемещения по территории Украины? Это же преступление передвигаться по территории Украины, но считаемой с недавних пор Россией своей?
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Мене вразило, як на прес-конференції Денісова доповідала українською, а коли кацапська генеральша Москалькова почала вимагати, щоб вона гаварила на йазике, то Денісова, як слухняна дівчинка перейшла на російську. Треба було ще вибачитись за неповагу до йазика Пушкіна та Достоєвського. Ось у таких дрібницях виявляється комплекс меншовартості у українців.
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Вообщем, что тетка эта будет делать, если они снова выполнят приказ? Она признает тем самым, что гочударство Украина вне закона и выполнять приказы Украины антизаконно? Если что, то она присмотрит, чтобы они не выполняли приказы в интересах Украины?
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Совсем баба рехнулась. Их должны отдать без каких либо претензий и условий. Есть решение арбитража. Ей этого не знать, а это уже зрада и по большому.
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